Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesinin yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi!

"MASKE TAKMAK BURADA YATMAKTAN DAHA ZOR DEĞİL!"
"Şunu söylemek zorundayım, maske çok basit bir önlem. Ulaşması ve kullanması o kadar kolay ki?" diyen Dr. Mehmet Yılmaz Salman, şu uyarılarla sözlerini noktaladı: "Elimizin altında bu kadar basit bir önlem varken bunu kullanmamak gerçekten çok acı. Sokakta gezerken, markete gittiğimde vs sadece benim maske takmam beni korumaya yetmiyor. Karşımdakinin de maskeli olması gerekiyor. Karşılıklı olarak maske takarsak daha iyi korunuyoruz. Nasıl ki bir kişi yanımızda sigara içiyorsa, sigara dumanından içmesek de zarar görüyorsak, eğer yanımızda maskesiz bir kişi varsa onun da bize zararı olabilir. En önemlisi de şu ki, bu özellikle vurgulamak istiyorum; maske takmak inanın burada yatmaktan, entübe olmaktan, yoğun bakımda tek başınıza bir odada tedavi görmekten çok daha zor değil. Bu nedenle dileriz ki biz kimseyi burada ağırlamayalım."