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Prof. Dr. Hakan Kutoğlu uyardı! Deprem için en yüksek risk o bölgede: 7’ye varan sarsıntılar üretebilir
Giriş Tarihi: 12.06.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 12.06.2024
11:10
Prof. Dr. Hakan Kutoğlu uyardı! Deprem için en yüksek risk o bölgede: 7’ye varan sarsıntılar üretebilir
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Geomatik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, yer hareketlerini uydu verileri ve uzay teknolojileri kullanarak geliştirdikleri yazılım ile incelediklerini söyledi. Kutoğlu, Marmara ve Hatay-Maraş bölgelerini incelerken diğer noktaların unutulmaması gerektiğini belirterek, İzmir ve çevresine dikkat çekerek "6'dan büyük, 7'ye varan deprem olabilir" uyarısında bulundu.