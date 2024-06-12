Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Prof. Dr. Hakan Kutoğlu uyardı! Deprem için en yüksek risk o bölgede: 7’ye varan sarsıntılar üretebilir
Giriş Tarihi: 12.06.2024 11:10 Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 11:10

Prof. Dr. Hakan Kutoğlu uyardı! Deprem için en yüksek risk o bölgede: 7’ye varan sarsıntılar üretebilir

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Geomatik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, yer hareketlerini uydu verileri ve uzay teknolojileri kullanarak geliştirdikleri yazılım ile incelediklerini söyledi. Kutoğlu, Marmara ve Hatay-Maraş bölgelerini incelerken diğer noktaların unutulmaması gerektiğini belirterek, İzmir ve çevresine dikkat çekerek "6'dan büyük, 7'ye varan deprem olabilir" uyarısında bulundu.

DHA
Prof. Dr. Hakan Kutoğlu uyardı! Deprem için en yüksek risk o bölgede: 7’ye varan sarsıntılar üretebilir

Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, İzmir ve çevresinde deprem riskinin yüksek olduğunu belirterek, bölgede bulunan fay hattının 6'dan büyük 7'ye varan büyüklükte depremler üretebileceğini ifade etti.

Prof. Dr. Hakan Kutoğlu uyardı! Deprem için en yüksek risk o bölgede: 7’ye varan sarsıntılar üretebilir

TÜRKİYE'NİN YER HAREKETLERİ İNCELENDİ

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Mühendislik Fakültesi Geomatik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, milattan önce 222 yılına kadar geçmiş depremleri de gösteren, yer hareketlerini uydu verileri ve uzay teknolojileri kullanarak geliştirdikleri yazılım ile incelediklerini söyledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Prof. Dr. Hakan Kutoğlu uyardı! Deprem için en yüksek risk o bölgede: 7’ye varan sarsıntılar üretebilir

Aktif fayların yüksek gerinim değerlerine sahip noktalarda 'sıcak bölgeler' oluşturduğunu ifade ederek 6 Şubat depremlerinden sonra o bölgedeki fayların hareketlendiğini anlatan Kutoğlu, "Türkiye'nin değişik yörelerinde geçmişte olan depremlere baktığımız zaman, aktif fayların bazısının sıcak bölgeler oluşturduğunu, yüksek miktarda enerji biriktirdiğini ve diğerlerine göre kırılmaya daha yakın olduklarını yaptığımız çalışmalardan görüyoruz.

Prof. Dr. Hakan Kutoğlu uyardı! Deprem için en yüksek risk o bölgede: 7’ye varan sarsıntılar üretebilir

Uzay teknolojilerini kullanarak yer kabuğu hareketlerini izlediğimizde ülkemizdeki bütün fayların yıllık hareket hızlarını ortaya çıkarmak mümkün. Bu yıllık hareket hızlarından yola çıkarak geçmişte faylar üzerinde meydana gelen depremlerle bunları bir araya getirdiğimizde, şu anda konuşulan yerlerin dışında da gerçekten 'sıcak nokta, sıcak faylar' diye adlandırabileceğimiz gerinim değerleri yüksek miktarlara ulaşmış bölgeler söz konusu" diye konuştu.

Prof. Dr. Hakan Kutoğlu uyardı! Deprem için en yüksek risk o bölgede: 7’ye varan sarsıntılar üretebilir

İZMİR İÇİN KORKUTAN UYARI: 7'YE VARAN DEPREMLER ÜRETEBİLİR

Daha önce Erzurum-Erzincan hattına dikkat çektiğini hatırlatan Kutoğlu, Marmara ve Hatay-Maraş bölgelerini konuşurken diğer noktaları da unutmamak gerektiğini belirtti. İzmir bölgesinde 3 fay gördüklerini söyleyen Prof. Dr. Kutoğlu, "Ege'de özellikle geçmiş depremleri ve fayların hareket hızlarını incelediğimizde orada da yüksek derecede enerji biriktirmiş, sıcak nokta olarak adlandırabileceğimiz fay hatlarımız söz konusu.

SON DAKİKA