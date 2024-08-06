Giriş Tarihi: 06.08.2024 13:01
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024
13:01
Prof. Dr. Hasan Sözbilir o fay hattına dikkat çekti! İki ili uyardı: 6.7 büyüklüğünde bir depreme neden olabilir
DEÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 11 ilde büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta bilim insanlarıyla incelemelerde bulundu. Kahramanmaraş'taki Narlı Fayı'na dikkat çeken Prof. Dr. Sözbilir, fayın kırılması durumunda 67. Büyüklüğünde bir depreme neden olabileceğini ifade etti. Sözbilir, Narlı Fayı'nın Kahramanmaraş ve Gaziantep arasında kaldığını belirterek, "Sakçagöz Fayı'yla birleşirse, bu depremin büyüklüğü daha da artabilir." dedi.