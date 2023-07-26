Prof. Dr. Naci Görür’den İstanbul depremi için korkutan uyarı! ’’Yaklaştığı kesin, minimum 7.2...’’

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen 5.5 büyüklüğündeki Adana depremi ardından özellikle büyük İstanbul depreminin beklendiği Kuzey Anadolu fay hattı üzerindeki illerde tedirginlik yeniden baş gösterdi. Konuya dair açıklama Prof. Dr. Naci Görür tarafından geldi. Marmara depremi hakkında "Bu işin çok uzaması mümkün değil" şeklinde konuşan Görür, minimum 7.2 şiddetinde bir deprem beklediklerini de aktardı. Peki, İstanbul depremi ne zaman bekleniyor? Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Naci Görür'den yıl açıklaması…