Prof. Dr. Naci Görür’den İstanbul depremi için korkutan uyarı! ’’Yaklaştığı kesin, minimum 7.2...’’

Açığa muazzam bir enerji çıktı. Yanılmıyorsam 4 milyon ton TNT'ye eş değer bir enerji söz konusu açığa çıkan. Şimdi bu enerjinin hepsi kaybolmuyor. Bu enerjinin, bir kısmı da tahmin ediyorum yüzde 20'ye kadar olabilir, kırılmamış. O bölgede kırılmamış faya veya faylara transfer ediliyor. Sadece deprem üreten faya değil, ona komşu, onunla ilişkili olsun olmasın faylara da transfer ediyor bu enerjiyi.