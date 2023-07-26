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Haberler Yaşam Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul depremi için korkutan uyarı! ''Yaklaştığı kesin, minimum 7.2...''
Giriş Tarihi: 26.07.2023 15:10 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023 15:10

Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul depremi için korkutan uyarı! ''Yaklaştığı kesin, minimum 7.2...''

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen 5.5 büyüklüğündeki Adana depremi ardından özellikle büyük İstanbul depreminin beklendiği Kuzey Anadolu fay hattı üzerindeki illerde tedirginlik yeniden baş gösterdi. Konuya dair açıklama Prof. Dr. Naci Görür tarafından geldi. Marmara depremi hakkında "Bu işin çok uzaması mümkün değil" şeklinde konuşan Görür, minimum 7.2 şiddetinde bir deprem beklediklerini de aktardı. Peki, İstanbul depremi ne zaman bekleniyor? Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Naci Görür'den yıl açıklaması…

Prof. Dr. Naci Görür’den İstanbul depremi için korkutan uyarı! ’’Yaklaştığı kesin, minimum 7.2...’’

Prof. Dr. Naci Görür Adana Kozan merkezli depremin ardından stres transferine dikkat çekti. Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat depremleri ardından bölgenin hassas olduğunu yeniden hatırlatan Görür, İstanbul depremi için de kritik uyarılarda bulundu. Durumun ciddi olduğunu aktaran ve depremin yaklaştığını söyleyen yer bilimci Görür, "umutsuz sonuçlara gidiliyor" diyerek korkuttu. İşte, beklenen olası Marmara depremi senaryosu!

Prof. Dr. Naci Görür’den İstanbul depremi için korkutan uyarı! ’’Yaklaştığı kesin, minimum 7.2...’’

Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür Kuzey Anadolu fayının kuzey kolu üzerinde gerçekleşmesi beklenen Marmara depremi hakkında korkutan açıklamalarda bulundu.

Açıklamada İstanbul depreminin zamanı ve şiddeti hakkında beklenen senaryolara da yer verildi.

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Prof. Dr. Naci Görür’den İstanbul depremi için korkutan uyarı! ’’Yaklaştığı kesin, minimum 7.2...’’

Yüzyılın felaketinin gerçekleştiği afet bölgesinde yer alan Adana'da geçtiğimiz günlerde gerçekleşen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki stres transferine dikkat çeken Naci Görür, 5.5'lik depremi ve olası Marmara depremini değerlendirdi:

Prof. Dr. Naci Görür’den İstanbul depremi için korkutan uyarı! ’’Yaklaştığı kesin, minimum 7.2...’’

"Bugün depremin olduğu faylar, genellikle sol yönlü doğrultu atımlı faylar. 6 Şubat'ta Güneydoğu'da çok büyük bir deprem oldu, yani Doğu Anadolu fayı üzerinde. Doğu Anadolu fayının devamı olan Ölü Deniz de dahil, aşağı yukarı işte Diyarbakır dersek Hatay'a kadar, büyük bir deprem kuşağı oldu. 7,7, 7,6 gibi iki tane peş peşe deprem meydana geldi.

Prof. Dr. Naci Görür’den İstanbul depremi için korkutan uyarı! ’’Yaklaştığı kesin, minimum 7.2...’’

Açığa muazzam bir enerji çıktı. Yanılmıyorsam 4 milyon ton TNT'ye eş değer bir enerji söz konusu açığa çıkan. Şimdi bu enerjinin hepsi kaybolmuyor. Bu enerjinin, bir kısmı da tahmin ediyorum yüzde 20'ye kadar olabilir, kırılmamış. O bölgede kırılmamış faya veya faylara transfer ediliyor. Sadece deprem üreten faya değil, ona komşu, onunla ilişkili olsun olmasın faylara da transfer ediyor bu enerjiyi.

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