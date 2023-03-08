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Haberler Yaşam Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul Depremi uyarısı: Marmara Fayı kırıldı, kırılacak! Minimum 7,2 büyüklüğünde...
Giriş Tarihi: 08.03.2023 10:58 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023 11:04

Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul Depremi uyarısı: Marmara Fayı kırıldı, kırılacak! Minimum 7,2 büyüklüğünde...

İstanbul tarih boyunca çokça kez yıkıcı depremlere sahne oldu. 447, 542, 1296, 1509, 1719, 1766, 1894, 1912, 1935, 1963 ve 1999 yıllarında meydana gelen depremler incelendiğinde megakentte 7'nin üzerinde büyük bir depremin yaşanma olasılığı 250 yılda bir olarak kaydediliyor. Bu kapsamda ise devamlı olarak İstanbul'u uyaran bir isim de açıklamaları ile gündemden düşmeyen Prof. Dr. Naci Görür. Görür son açıklamalarında; "Marmara Fayı kırıldı, kırılacak" sözleriyle durumun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Prof. Dr. Naci Görür’den İstanbul Depremi uyarısı: Marmara Fayı kırıldı, kırılacak! Minimum 7,2 büyüklüğünde...

Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul uyarılarına devam ediyor. Bölgeden endişe ettiğini ifade eden Görür, tedbirlerin alınması gerektiğini vurgularken Marmara fayının kısa zamanda kırılabileceğini aktardı. Öte yandan uzman isim eğer beklediği gibi bu fay kırılırken minimum 7,2 büyüklüğünde bir depremin meydana geleceğini ifade etti. İşte olası İstanbul depremi senaryosu…

Prof. Dr. Naci Görür’den İstanbul Depremi uyarısı: Marmara Fayı kırıldı, kırılacak! Minimum 7,2 büyüklüğünde...

PROF. DR. NACİ GÖRÜR'DEN İSTANBUL DEPREMİ UYARISI

Yer bilimci ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, "Marmara fayı kırıldı, kırılacak. Kırılırsa minimum 7.2 büyüklüğünde deprem üretecek. Halbuki yapılan çalışmalar gösteriyor ki, bu fayın güneyinde stres birikimi kuzeyinden çok daha fazla. Marmara'nın güney kısmında" ifadelerini kullandı. Marmara depreminde İstanbul'un Avrupa Yakası'nın daha çok hasar alacağına dikkat çekti.

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Prof. Dr. Naci Görür’den İstanbul Depremi uyarısı: Marmara Fayı kırıldı, kırılacak! Minimum 7,2 büyüklüğünde...

"Türkiye'de en fazla deprem üreten iki fay var. Biri Kuzey Anadolu fayı, diğeri Doğu Anadolu fayı. Her iki fay enerjisinin büyük bir kısmını boşalttı. Bu demektir önümüzdeki birkaç yüz sene içerisinde Türkiye'de çok büyük bir deprem olmayacak, en azından bu iki fay kuşağı boyunca. "

Prof. Dr. Naci Görür’den İstanbul Depremi uyarısı: Marmara Fayı kırıldı, kırılacak! Minimum 7,2 büyüklüğünde...

"Bu bizim için ülkeyi depreme hazırlama açısından bir şans. İrili ufaklı başka yerlerde deprem olabilir, burada da küçük depremler olur ama Türkiye'nin en ağırlıklı fay zonları enerjiyi boşalttı. Bu bir imkan, bunu ilk kez söylüyorum bunu bütün Türkiye duysun" dedi.

Prof. Dr. Naci Görür’den İstanbul Depremi uyarısı: Marmara Fayı kırıldı, kırılacak! Minimum 7,2 büyüklüğünde...

İSTANBUL DEPREMİ NE ZAMAN BEKLENİYOR?

Prof. Dr. Naci Görür "İstanbul'da durum hiç iyi değil. Nasıl 3 gün önce 'Maraş'tan endişe ediyoruz' diye yazdıysam aynı şekilde İstanbul'dan endişe ediyorum. Bilimsel bütün araştırmalar, İstanbul'da zamanın gelmekte olduğunu gösteriyor. Aşağı yukarı 30 sene içerisinde depremin beklendiği söyleniyordu, 23 senesi geçtiğine göre büyük ölçüde yakınlaşmış demek istiyorum." dedi.

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