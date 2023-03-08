Haberler Yaşam Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul Depremi uyarısı: Marmara Fayı kırıldı, kırılacak! Minimum 7,2 büyüklüğünde...

Giriş Tarihi: 08.03.2023 10:58 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023 11:04

Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul Depremi uyarısı: Marmara Fayı kırıldı, kırılacak! Minimum 7,2 büyüklüğünde...

İstanbul tarih boyunca çokça kez yıkıcı depremlere sahne oldu. 447, 542, 1296, 1509, 1719, 1766, 1894, 1912, 1935, 1963 ve 1999 yıllarında meydana gelen depremler incelendiğinde megakentte 7'nin üzerinde büyük bir depremin yaşanma olasılığı 250 yılda bir olarak kaydediliyor. Bu kapsamda ise devamlı olarak İstanbul'u uyaran bir isim de açıklamaları ile gündemden düşmeyen Prof. Dr. Naci Görür. Görür son açıklamalarında; "Marmara Fayı kırıldı, kırılacak" sözleriyle durumun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.