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Haberler Yaşam Profesyonel bir satranç turnuvasının beyazlar tarafından maçı başlatacak olan ilk taş sürmesi toplamda kaç farklı şekildeki hamleyle gerçekleştirilebilir?
Giriş Tarihi: 04.05.2025 22:03 Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 22:04

Profesyonel bir satranç turnuvasının beyazlar tarafından maçı başlatacak olan ilk taş sürmesi toplamda kaç farklı şekildeki hamleyle gerçekleştirilebilir?

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster? yeni bölümüyle ATV ekranlarına döndü. Sevilen yarışmada yarışmacıya Profesyonel bir satranç turnuvasının beyazlar tarafından maçı başlatacak olan ilk taş sürmesi toplamda kaç farklı şekildeki hamleyle gerçekleştirilebilir? sorusu yöneltildi. 4 Mayıs 2025 tarihli bölümde sorulan sorunun ardından yarışmacılarla birlikte izleyenler de yarışıyor. İşte, cevabı:

Profesyonel bir satranç turnuvasının beyazlar tarafından maçı başlatacak olan ilk taş sürmesi toplamda kaç farklı şekildeki hamleyle gerçekleştirilebilir?

Profesyonel bir satranç turnuvasının beyazlar tarafından maçı başlatacak olan ilk taş sürmesi toplamda kaç farklı şekildeki hamleyle gerçekleştirilebilir? sorusu ve cevabı yarışma takipçilerinin gündeminde.

Profesyonel bir satranç turnuvasının beyazlar tarafından maçı başlatacak olan ilk taş sürmesi toplamda kaç farklı şekildeki hamleyle gerçekleştirilebilir?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YENİ BÖLÜMDE SORULDU

Profesyonel bir satranç turnuvasının beyazlar tarafından maçı başlatacak olan ilk taş sürmesi toplamda kaç farklı şekildeki hamleyle gerçekleştirilebilir? sorusunda şıklar şöyle:

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Profesyonel bir satranç turnuvasının beyazlar tarafından maçı başlatacak olan ilk taş sürmesi toplamda kaç farklı şekildeki hamleyle gerçekleştirilebilir?

A) 12

B) 16

C) 20

D) 24

Profesyonel bir satranç turnuvasının beyazlar tarafından maçı başlatacak olan ilk taş sürmesi toplamda kaç farklı şekildeki hamleyle gerçekleştirilebilir?

DOĞRU CEVAP: 20