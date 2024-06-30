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Profesyonel boksta hangi siklette mücadele eden boksör diğerlerinden daha ağırdır?
Giriş Tarihi: 30.06.2024 22:55
Güncelleme Tarihi: 30.06.2024
22:57
Profesyonel boksta hangi siklette mücadele eden boksör diğerlerinden daha ağırdır?
Kim Milyoner Olmak İster? yeni bölüm 30 Haziran Pazar akşamı takip ediliyor. Sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun soruları yarışmacılara yönelttiği yarışmada heyecan dorukta. Bu akşam yöneltilen sorular arasında 300 bin TL değerinde profesyonel boksta hangi siklette mücadele eden boksör diğerlerinden daha ağırdır sorusu yer alıyor. Şıklar arasında ise hafif, tüy, horoz, sinek var. İşte, sorununu yanıtı...