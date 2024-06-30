Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Profesyonel boksta hangi siklette mücadele eden boksör diğerlerinden daha ağırdır?
Giriş Tarihi: 30.06.2024 22:55 Güncelleme Tarihi: 30.06.2024 22:57

Profesyonel boksta hangi siklette mücadele eden boksör diğerlerinden daha ağırdır?

Kim Milyoner Olmak İster? yeni bölüm 30 Haziran Pazar akşamı takip ediliyor. Sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun soruları yarışmacılara yönelttiği yarışmada heyecan dorukta. Bu akşam yöneltilen sorular arasında 300 bin TL değerinde profesyonel boksta hangi siklette mücadele eden boksör diğerlerinden daha ağırdır sorusu yer alıyor. Şıklar arasında ise hafif, tüy, horoz, sinek var. İşte, sorununu yanıtı...

Profesyonel boksta hangi siklette mücadele eden boksör diğerlerinden daha ağırdır?

Profesyonel boksta hangi siklette mücadele eden boksör diğerlerinden daha ağırdır? sorusunda şıklar değerlendiriliyor. İzleyenler sorunun yanıtı için arama motorlarına yöneldi.

Profesyonel boksta hangi siklette mücadele eden boksör diğerlerinden daha ağırdır?

PROFESYONEL BOKSTA HANGİ SİKLETTE MÜCADELE EDEN BOKSÖR DİĞERLERİNDEN DAHA AĞIRDIR?

HAFİF SİKLET

TÜY SİKLET

HOROZ SİKLET

SİNEK SİKLET

İşte cevabı:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Profesyonel boksta hangi siklette mücadele eden boksör diğerlerinden daha ağırdır?

Sorunun yanıtı HAFİF SİKLET olarak dikkat çekiyor.

Profesyonel boksta hangi siklette mücadele eden boksör diğerlerinden daha ağırdır?
SON DAKİKA