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Haberler Yaşam PTT kargo tam kapanmada çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağında yarın PTT kargo açık mı, dağıtım yapıyor mu?
Giriş Tarihi: 29.04.2021 20:04 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 23:07

kargo tam kapanmada çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağında yarın açık mı, dağıtım yapıyor mu?

kargo ile ilgili önemli detay! Sokağa çıkma yasağı süresince kargolar faaliyetlerine devam etti. Gerçekleştirilen son kabine toplantısından tam kapanma kararı çıktı ve bugün başlayan sokağa çıkma yasağı, kesintisiz olarak 17 Nisan tarihine kadar devam edecek. Peki, sokağa çıkma yasağı ve tam kapanmada açık mı, çalışıyor mu? İşte, yayımlanan son genelgesi ile tam kapanmada kargoların durumu ve 'PTT kargo hafta sonu ve tam kapanamada çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu' sorularının yanıtı...

PTT kargo tam kapanmada çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağında yarın PTT kargo açık mı, dağıtım yapıyor mu?

kargo çalışma saatleri, salgının ilk dönemlerinden bugüne en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Kargo çalışma saatleri, salgın döneminde pek çok kez düzenlendi ve son olarak tam kapanmada " çalışıyor mu" sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

PTT kargo tam kapanmada çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağında yarın PTT kargo açık mı, dağıtım yapıyor mu?

TAM KAPANMADA KARGOLAR AÇIK MI?

Corona virüsü tedbirleri nedeniyle çalışma saatlerinde yapılan düzenlemeler arasında kargoların da olup olmadığı araştırılıyor. Şu ana kadar yapılan resmi açıklamalar ışığında, tam kapanmada kargolar açık olacak. Bakanlıktan yapılan açıklamada tam kapanmadan muaf olacak kişilerin ve yerlerin de listesi yer alırken kargo çalışanlarının muaf olacağı biliniyor.

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PTT kargo tam kapanmada çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağında yarın PTT kargo açık mı, dağıtım yapıyor mu?

İçişleri Bakanlığı, 81 ile tam kapanma genelgesi gönderdi

Kısıtlamadan muaf kişi ve yerlerin listesine de yer verilen bakanlık açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek ve muafiyet nedeni/güzergahı ile sınırlı olmak kaydıyla;

Yeni tedbirler açıklandı. Kısıtlamalar şöyle: '' 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

genelgesinde belirtilen üretim, imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir. Yeme içme sektöründe sadece paket servisle hizmet verilebilecek, şartları uygun olan işletmeler bu hizmeti gerektiğinde kesintisiz devam ettirebilecektir.

Hizmetlerini sürdürecek olan kamu kurumlarındaki personel uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya yönlendirilecektir. Uzaktan çalışan kamu personeli de sokağa çıkma sınırlamasına tabi olacaktır.''

PTT kargo tam kapanmada çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağında yarın PTT kargo açık mı, dağıtım yapıyor mu?

genelgesinde kargo şirketlerine yer verildi. Yazıda:

Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar ve bunların çalışanları,

Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

Kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları yasaklardan muaf olacak.

PTT kargo tam kapanmada çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağında yarın PTT kargo açık mı, dağıtım yapıyor mu?

PTT KARGO AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

genelgesine göre kargo görevlileri hafta sonu sokağa çıkma yasağından muaf ve şubeler Cumartesi günü 08.30-17.30 saatleri arasında dağıtım yapıyor. Pazar günü ise şubeleri kapalı ve dağıtım yapılmıyor.

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