Giriş Tarihi: 20.08.2024 13:39
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024
13:39
PTT PERSONEL ALIM BAŞVURU: 2024 PTT personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?
PTT personel alım başvuru ekranı vatandaşların gündemine geldi. Posta ve Telgraf Teşkilatı PTT bünyesinde görev almak isteyen vatandaşlar 2024 yılı personel alımı detaylarını araştırmaya başladı. Posta ve Telgraf Teşkilatı bünyesindeki personel alım ilanları resmi internet sayfası üzerinden yayımlanıyor. Peki, 2024 PTT personel alımı yapılacak mı, ne zaman, başvuru şartları neler, hangi illerde alım yapılacak? İşte PTT personel alımı detayları