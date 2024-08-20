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Giriş Tarihi: 20.08.2024 13:39 Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 13:39

PTT PERSONEL ALIM BAŞVURU: 2024 PTT personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

PTT personel alım başvuru ekranı vatandaşların gündemine geldi. Posta ve Telgraf Teşkilatı PTT bünyesinde görev almak isteyen vatandaşlar 2024 yılı personel alımı detaylarını araştırmaya başladı. Posta ve Telgraf Teşkilatı bünyesindeki personel alım ilanları resmi internet sayfası üzerinden yayımlanıyor. Peki, 2024 PTT personel alımı yapılacak mı, ne zaman, başvuru şartları neler, hangi illerde alım yapılacak? İşte PTT personel alımı detayları

PTT PERSONEL ALIM BAŞVURU: 2024 PTT personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

PTT personel alımı 2024 yılı için detayları araştırılmaya başlandı. Posta ve Telgraf Teşkilatı resmî sitesi üzerinden personel ilanları ve şartları yayımlanıyor. Peki, PTT personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

PTT PERSONEL ALIM BAŞVURU: 2024 PTT personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

2024 PTT PERSONEL ALIMI YAPILACAK MI, NE ZAMAN?
Posta Telgraf Teşkilatı (PTT), kendi ve iştiraklerinin resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyurular ile personel alımı gerçekleştirmekte ve süreci yürütmektedir.
Ancak PTT'nin resmi internet sitesinde yer alan duyurular arasında personel alımı sürecine dair herhangi bir bilgi ya da ilanın yer almadığı görülmektedir.

2024 yılı PTT personel alımına ilişkin tarihler belli olduğunda yer vereceğiz.

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PTT PERSONEL ALIM BAŞVURU: 2024 PTT personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

PTT İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Kişiler gerekli şartları taşıdığı takdirde kurumların uygulayacağı sınav veya mülakatlara katılım sağlayarak, başarı sağlanması halinde belli bir kadroda işe alınacaklar. Aynı zamanda her yıl PTT kendi web sitesi üzerinden ya da konuyla alakalı farklı sitelerinde alım yapılacak personel sayısı ile vatandaşları bilgilendirmektedir. PTT iş başvurusunda bulunmak isteyen adaylar için gerekli detaylar şöyle;
PTT iş başvurusunda bulunmak isteyenlerin takip etmesi gereken ilk adım PTT resmi web sitesinden başvuru alanlarını tercih etmektir.
Başvuru sırasında adaylar, seçecekleri alana göre tek bir seçimde bulunurken, kazandıkları puanlara göre değerlendirilmeye alınacakları belirtiliyor.
Öte yandan sınava katılmak isteyenler sınav için yatıracakları bir miktar parayı Ziraat Bankası veya PTT web sitesi üzerinden yatırabilirler.

PTT PERSONEL ALIM BAŞVURU: 2024 PTT personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

PTT PERSONEL ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
PTT personel alımı yaptığı durumlarda özel ve genel başvuru şartlarını alım yapılacak kadrolara göre belirlemektedir. Henüz alım duyurusu gelmediğinden özel şartlar bilinmiyor. Ancak PTT personel alımı yaparken aradığı genel şartlar şu şekilde;
a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.
b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.
c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

PTT PERSONEL ALIM BAŞVURU: 2024 PTT personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.
f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.
ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.
h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak

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