PTT personel alımı 2022: PTT personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

PTT personel alımı bu alanda istihdam sağlamak isteyenlerin gündeminde yer alıyor. PTT personel alımlarına katılmak isteyenler PTT'nin kendi web sitesi üzerinden iş başvuru formunu doldurabilirler. Henüz personel alımına ilişkin bir ilan gelmedi. Peki PTT personel alımı 2022 ne zaman? PTT personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

PTT PERSONEL ALIMI YAPACAK MI, NE ZAMAN?

2022 Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) personel alımı başvuruları ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili bir açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.