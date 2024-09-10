Giriş Tarihi: 10.09.2024 06:45
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024
06:46
PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI 2024: PTT personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?
PTT personel alımı 2024 ilanları başvuru takvimi araştırılmaya başladı. Posta ve Telgraf Teşkilatı bünyesinde istihdam edilmek isteyen vatandaşlar 2024 yılı personel alım ilanlarına ait detayları araştırmaya başladı. İlgili kurum bünyesindeki alımlar resmi internet sitesi üzerinden ilan ediliyor. Peki, 2024 PTT personel alımı yapılacak mı, ne zaman, başvuru şartları neler, hangi illerde alım yapılacak?