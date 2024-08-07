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Giriş Tarihi: 07.08.2024 14:59 Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 14:59

PTT personel alımı başvuru tarihleri ve şartları: 2024 PTT personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler?

PTT personel alımı başvuruları için son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. PTT bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşlar, bu yıl alım yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) personel alımı başvuru tarihleri ve şartları resmi internet sitesi üzerinden yayınlamaktadır. Peki, 2024 PTT personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler, hangi illerde alım yapılacak?

PTT personel alımı başvuru tarihleri ve şartları: 2024 PTT personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler?

PTT personel alımı başvuru tarihleri ve şartları için sorgulamalar hız kazandı. Posta ve Telgraf Teşkilatı bünyesinde görev almak isteyen vatandaşlar, resmi internet sitesi ptt.gov.tr üzerinden başvuru ilanı yayımlanıp yayımlanmadığını kontrol ediyor. Bilindiği üzere PTT, kendi ve iştiraklerinin resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyurular ile personel alımı gerçekleştirmektedir. Peki, PTT personel alımı ne zaman, başvurular başladı mı ve şartları neler?" İşte tüm detaylar...

PTT personel alımı başvuru tarihleri ve şartları: 2024 PTT personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler?

2024 PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Posta Telgraf Teşkilatı (PTT), kendi ve iştiraklerinin resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyurular ile personel alımı gerçekleştirmekte ve süreci yürütmektedir.

Ancak PTT'nin resmi internet sitesinde yer alan duyurular arasında personel alımı sürecine dair herhangi bir bilgi ya da ilanın yer almadığı görülmektedir.

2024 yılı PTT personel alımına ilişkin tarihler belli olur olmaz haberimizde yer verilecektir.

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PTT personel alımı başvuru tarihleri ve şartları: 2024 PTT personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler?

PTT İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kişiler gerekli şartları taşıdığı takdirde kurumların uygulayacağı sınav veya mülakatlara katılım sağlayarak, başarı sağlanması halinde belli bir kadroda işe alınacaklar. Aynı zamanda her yıl PTT kendi web sitesi üzerinden ya da konuyla alakalı farklı sitelerinde alım yapılacak personel sayısı ile vatandaşları bilgilendirmektedir. PTT iş başvurusunda bulunmak isteyen adaylar için gerekli detaylar şöyle;

PTT iş başvurusunda bulunmak isteyenlerin takip etmesi gereken ilk adım PTT resmi web sitesinden başvuru alanlarını tercih etmektir.

Başvuru sırasında adaylar, seçecekleri alana göre tek bir seçimde bulunurken, kazandıkları puanlara göre değerlendirilmeye alınacakları belirtiliyor.

Öte yandan sınava katılmak isteyenler sınav için yatıracakları bir miktar parayı Ziraat Bankası veya PTT web sitesi üzerinden yatırabilirler.

PTT personel alımı başvuru tarihleri ve şartları: 2024 PTT personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler?

PTT PERSONEL ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

PTT personel alımı yaptığı durumlarda özel ve genel başvuru şartlarını alım yapılacak kadrolara göre belirlemektedir. Henüz alım duyurusu gelmediğinden özel şartlar bilinmiyor. Ancak PTT personel alımı yaparken aradığı genel şartlar şu şekilde;

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

PTT personel alımı başvuru tarihleri ve şartları: 2024 PTT personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler?

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

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