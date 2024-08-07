Giriş Tarihi: 07.08.2024 14:59
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024
14:59
PTT personel alımı başvuru tarihleri ve şartları: 2024 PTT personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler?
PTT personel alımı başvuruları için son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. PTT bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşlar, bu yıl alım yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) personel alımı başvuru tarihleri ve şartları resmi internet sitesi üzerinden yayınlamaktadır. Peki, 2024 PTT personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler, hangi illerde alım yapılacak?