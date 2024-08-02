Giriş Tarihi: 02.08.2024 05:50
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024
05:50
PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU TAKİP EKRANI 2024: PTT personel alımı başvuruları ne zaman, bu sene alım olacak mı, nasıl başvurulur?
PTT personel alımı başvuru tarihleri sorgulanıyor. Uuzun süredir bu haberi bekleyen vatandaşlar tarafından Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü'nün sayfasını kontrol ediyor. PTT personel alım işlemleri insternet sitesi üzerinden gerçekleştiriliyor. PTT personel alımı başvuru şartları, tarihleri ve başvuru sürecinin detaylarına yer verdik. İşte PTT personel alımı başvuru şartları ve tarihleriyle ilgili merak edilenler ve ayrıntılar