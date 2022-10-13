PTT personel alımı başvuru tarihleri ve şartları gündemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Sene başında Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) bünyesine personel alımı yapılacağı gündeme gelmişti. Bu kapsamda PTT bünyesinde görev almak isteyen vatandaşlar, uzun süredir PTT personel alımı başvuru şartları ile hangi kadrolara alım yapılacağını sorguluyor. Genellikle yazılı sınav ve mülakatlarla personel alımı yapan PTT'den söz konusu alıma ilişkin resmi bir açıklama gelip gelmediği merak ediliyor. Peki, PTT personel alımı yapacak mı, ne zaman, başvuru şartları nelerdir? İşte, 2022 PTT personel alımı başvuru tarihleri ve kadro ve branş dağılımı ile ilgili ayrıntılı bilgiler…