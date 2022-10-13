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Giriş Tarihi: 13.10.2022 14:59 Güncelleme Tarihi: 13.10.2022 15:11

PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN? 2022 PTT personel alımı başvuruları başladı mı, başvuru şartları nelerdir, kimler başvurabilir?

PTT personel alımı başvuru tarihleri ve şartları gündemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Sene başında Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) bünyesine personel alımı yapılacağı gündeme gelmişti. Bu kapsamda PTT bünyesinde görev almak isteyen vatandaşlar, uzun süredir PTT personel alımı başvuru şartları ile hangi kadrolara alım yapılacağını sorguluyor. Genellikle yazılı sınav ve mülakatlarla personel alımı yapan PTT'den söz konusu alıma ilişkin resmi bir açıklama gelip gelmediği merak ediliyor. Peki, PTT personel alımı yapacak mı, ne zaman, başvuru şartları nelerdir? İşte, 2022 PTT personel alımı başvuru tarihleri ve kadro ve branş dağılımı ile ilgili ayrıntılı bilgiler…

PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN? 2022 PTT personel alımı başvuruları başladı mı, başvuru şartları nelerdir, kimler başvurabilir?

PTT personel alımı ile ilgili heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Söz konusu alım için KPSS puan şartı, kadro ve branş dağılımı ve kimlerin başvuru yapabileceği araştırılıyor. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü PTT personel alımı ilanları kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlanıyor. Bu noktada PTT'de kariyer hedefleyen vatandaşlar, PTT personel alımı ilanı ile ilgili gelecek açıklamalara kilitlenmiş durumda. Bu kapsamda adaylar, ''PTT personel alımı yapılacak mı, başvurular ne zaman başlıyor? PTT personel alımı başvuru şartları neler, kimler başvurabilir?" sorularına yanıt arıyor. İşte 2022 PTT personel alımı başvuruları ve kadro branş dağılımı hakkında tüm merak edilenler…

PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN? 2022 PTT personel alımı başvuruları başladı mı, başvuru şartları nelerdir, kimler başvurabilir?

PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

2022 PTT personel alımı başvuruları ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. PTT personel alımı ile ilgili bir açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

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PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN? 2022 PTT personel alımı başvuruları başladı mı, başvuru şartları nelerdir, kimler başvurabilir?

PTT İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Gerekli şartları taşıdığı takdirde kurumların uygulayacağı sınav veya mülakatlara katılım sağlayarak başarılı olan kişiler, belli bir kadroda işe alınacak.

Aynı zamanda PTT, her yıl kendi web sitesi üzerinden ya da konuyla alakalı farklı sitelerinde alım yapılacak personel sayısı ile vatandaşları bilgilendirmektedir.

PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN? 2022 PTT personel alımı başvuruları başladı mı, başvuru şartları nelerdir, kimler başvurabilir?

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

PTT personel alımı güncel başvuru şartları henüz belli olmadı. Ancak genel şartlar şu şekilde sıralanmıştır;

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN? 2022 PTT personel alımı başvuruları başladı mı, başvuru şartları nelerdir, kimler başvurabilir?

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

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