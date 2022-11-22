PTT personel alımı ne zaman başlıyor tarih belli mi? 2022 PTT personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları ve kontenjanlar belli mi?

PTT PERSONEL ALIMI YAPACAK MI, NE ZAMAN?

2022 Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) personel alımı başvuruları ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili bir açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

PTT İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Gerekli şartları taşıdığı takdirde kurumların uygulayacağı sınav veya mülakatlara katılım sağlayarak başarılı olan kişiler, belli bir kadroda işe alınacak.

Aynı zamanda PTT, her yıl kendi web sitesi üzerinden ya da konuyla alakalı farklı sitelerinde alım yapılacak personel sayısı ile vatandaşları bilgilendirmektedir.