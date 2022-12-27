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Haberler Yaşam PTT personel alımı ne zaman yapılacak, yeni yılda olacak mı? 2023 PTT personel alımı başvuruları nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 27.12.2022 15:19 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 15:19

PTT personel alımı ne zaman yapılacak, yeni yılda olacak mı? 2023 PTT personel alımı başvuruları nasıl yapılır?

PTT personel alımı başvurusu, tarihleri ve şartları hakkında araştırmalar başladı. 2023 Yeni yılda personel alımı olup olmayacağını öğrenmek isteyenler "PTT personel alımı ne zaman yapılacak? 2023 PTT personel alımı başvuruları nasıl yapılır?" sorularına yanıt arıyor. İşte Posta ve Telgraf Teşkilatı personel alımı hakkında bilgiler.

PTT personel alımı ne zaman yapılacak, yeni yılda olacak mı? 2023 PTT personel alımı başvuruları nasıl yapılır?

PTT personel alımı 2023 süreci için araştırmalar sürüyor. Posta ve Telgraf Teşkilatı bünyesinde çalışmak isteyen binlerce kişi alımlara yönelik başvuru tarihleri ve şartları hakkında internet üzerinden sorgulama yapıyor. Peki; PTT personel alımı ne zaman yapılacak, yeni yılda olacak mı? 2023 PTT personel alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte güncel bilgiler.

PTT personel alımı ne zaman yapılacak, yeni yılda olacak mı? 2023 PTT personel alımı başvuruları nasıl yapılır?

PTT 2023 PERSONEL ALIMI OLACAK MI?

PTT 2023 personel alımlarına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

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PTT personel alımı ne zaman yapılacak, yeni yılda olacak mı? 2023 PTT personel alımı başvuruları nasıl yapılır?

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

PTT'de işe alınacak personel güncel şartları henüz belli değil. Ancak genel şartlar şu şekilde sıralanmıştır:

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

PTT personel alımı ne zaman yapılacak, yeni yılda olacak mı? 2023 PTT personel alımı başvuruları nasıl yapılır?

f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

PTT personel alımı ne zaman yapılacak, yeni yılda olacak mı? 2023 PTT personel alımı başvuruları nasıl yapılır?

PTT PERSONEL ALIMI SINAVINDA NELER SORULUYOR?

PTT Genel Müdürlüğünün sınav kılavuzunda yayınladığı konu başlıklarına ilişkin ayrıntılar şöyle;

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