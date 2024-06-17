Haberler
Yaşam
PTT PERSONEL ALIMI TAKVİMİ | PTT personel alımı ne zaman, başvuruları başladı mı, şartlar neler?
Giriş Tarihi: 17.06.2024 11:57
Güncelleme Tarihi: 17.06.2024
11:57
PTT PERSONEL ALIMI TAKVİMİ | PTT personel alımı ne zaman, başvuruları başladı mı, şartlar neler?
Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü PTT personel alımı yapacağını duyurdu. PTT bünyesinde çalışmak isteyenler ilanın başvuru tarihlerini ve şartlarını araştırmaya başladı. PTT personel alımı başvuru şartları, tarihleri ve başvuru sürecinin detayları derledik. İşte PTT personel alımı başvuru şartları ve tarihleriyle ilgili merak edilen sorular ile yanıtları...