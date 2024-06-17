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Giriş Tarihi: 17.06.2024 11:57 Güncelleme Tarihi: 17.06.2024 11:57

PTT PERSONEL ALIMI TAKVİMİ | PTT personel alımı ne zaman, başvuruları başladı mı, şartlar neler?

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü PTT personel alımı yapacağını duyurdu. PTT bünyesinde çalışmak isteyenler ilanın başvuru tarihlerini ve şartlarını araştırmaya başladı. PTT personel alımı başvuru şartları, tarihleri ve başvuru sürecinin detayları derledik. İşte PTT personel alımı başvuru şartları ve tarihleriyle ilgili merak edilen sorular ile yanıtları...

PTT PERSONEL ALIMI TAKVİMİ | PTT personel alımı ne zaman, başvuruları başladı mı, şartlar neler?

PTT'nin personel alımı başvuru takvimi ve şartları gündemdeki yerini aldı. PTT bünyesinde personel olmak isteyen vatandaşlar koşulları, tarihleri ve alım süreciyle ilgili tüm detayları araştırmaya koyuldu. Bu noktada "PTT personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?" sorularına yanıt aranıyor. İşte 2024 PTT personel alımı detayları

PTT PERSONEL ALIMI TAKVİMİ | PTT personel alımı ne zaman, başvuruları başladı mı, şartlar neler?

PTT KPSS'SİZ PERSONEL YAPILACAK MI?

PTT, kendi ve iştiraklerinin resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyurular ile personel alımı gerçekleştirmekte ve süreci yürütmektedir. Ancak PTT'nin resmi internet sitesi incelendiğinde personel alımı duyuruları arasında 10 bin personel alımı sürecine dair herhangi bir bilgi ya da duyurunun yer almadığı gözlemlenmektedir.

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PTT PERSONEL ALIMI TAKVİMİ | PTT personel alımı ne zaman, başvuruları başladı mı, şartlar neler?

2024 PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
PTT personel alımı süreçlerini resmi internet sitesi üzerinden yürütmektedir. 2024 yılı personel alımına ilişkin detaylarla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Resmî açıklama geldiğinde yer vereceğiz.

PTT PERSONEL ALIMI TAKVİMİ | PTT personel alımı ne zaman, başvuruları başladı mı, şartlar neler?

PTT BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Kişiler gerekli şartları taşıdığı takdirde kurumların uygulayacağı sınav veya mülakatlara katılım sağlayarak, başarı sağlanması halinde belli bir kadroda işe alınacaklar. Aynı zamanda her yıl PTT kendi web sitesi üzerinden ya da konuyla alakalı farklı sitelerinde alım yapılacak personel sayısı ile vatandaşları bilgilendirmektedir. PTT iş başvurusunda bulunmak isteyen adaylar için gerekli detaylar şöyle;
PTT iş başvurusunda bulunmak isteyenlerin takip etmesi gereken ilk adım PTT resmi web sitesinden başvuru alanlarını tercih etmektir.
Başvuru sırasında adaylar, seçecekleri alana göre tek bir seçimde bulunurken, kazandıkları puanlara göre değerlendirilmeye alınacakları belirtiliyor.
Öte yandan sınava katılmak isteyenler sınav için yatıracakları bir miktar parayı Ziraat Bankası veya PTT web sitesi üzerinden yatırabilirler.

PTT PERSONEL ALIMI TAKVİMİ | PTT personel alımı ne zaman, başvuruları başladı mı, şartlar neler?

PTT PERSONEL ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
PTT personel alımı yaptığı durumlarda özel ve genel başvuru şartlarını alım yapılacak kadrolara göre belirlemektedir. Henüz alım duyurusu gelmediğinden özel şartlar bilinmiyor. Ancak PTT personel alımı yaparken aradığı genel şartlar şu şekilde;
a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.
b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.
c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

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