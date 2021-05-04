Tam kapanma sürecinde PTT ve noter çalışma saatleri yeniden düzenlendi. Hafta içi hafta sonu kesintisiz devam eden sokağa çıkma yasağında Noter ve PTT açık mı, çalışıyor mu, kaça kadar açık sorularına yanıt aranıyor. Koronavirüs salgını sebebiyle vakalardaki artış hızını kontrol altına alabilmek için çoğu işletme faaliyetlerine ara verirken bankalar, PTT, noter gibi kurumlar hizmet vermeye devam ediyor. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yerler duyuruldu. Buna göre; PTT ve noterler açık mı, çalışıyor mu? Tam kapanma sokağa çıkma yasağında Noter ve PTT kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?