Quinting marka saat satmak isterken başına gelmeyen kalmadı: İşte 66 milyonluk vurgunun detayları!

Ömer U., yeni tanıştığı Mehmet G.'den (40) kendisine alıcı bulması için yardım istedi, şüpheli şahıs bir süre sonra saatin alıcıları olduğunu söyleyerek Ömer U.'yu şüpheli Ahmet K. (31) ile görüştürdü. Şüpheli Ahmet K. İse Ömer U.'yu diğer şüpheli kişi olan Mesut A.'ya (33) yönlendirdi. Ömer U. şüpheliler Ahmet K. Ve Mesut A. İle birlikte kapalı çarşıda bir iş yerine gitti, şahıslar saatin değerinin 2 milyon dolar (66 milyon lira) ettiğini ancak satmanın zor olduğunu söyledikten sonra birlikte ayrıldılar.