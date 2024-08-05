Giriş Tarihi: 05.08.2024 09:25
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024
09:25
Quinting marka saat satmak isterken başına gelmeyen kalmadı: İşte 66 milyonluk vurgunun detayları!
Ömer U., 201 yılında üzerinde bin 300 adet pırlanta bulunan beyaz altın kaplı Quinting marka saati o dönem 1.2 milyon dolara satın aldı. Piyasa değeri 2 milyon dolar olan saati satmak istediğinde ise başına gelmeyen kalmadı! Gasp çetesinin tuzağına düşen Ömer U.'yu silahla alıkoyan çete, saati çalıp kaçtı. 3 şüpheli yakalanırken servet değerindeki saatle ilgili o detay polisleri bile şoka uğrattı. İşte milyonluk vurgunun detayları...