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Giriş Tarihi: 05.08.2024 09:25 Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 09:25

Quinting marka saat satmak isterken başına gelmeyen kalmadı: İşte 66 milyonluk vurgunun detayları!

Ömer U., 201 yılında üzerinde bin 300 adet pırlanta bulunan beyaz altın kaplı Quinting marka saati o dönem 1.2 milyon dolara satın aldı. Piyasa değeri 2 milyon dolar olan saati satmak istediğinde ise başına gelmeyen kalmadı! Gasp çetesinin tuzağına düşen Ömer U.'yu silahla alıkoyan çete, saati çalıp kaçtı. 3 şüpheli yakalanırken servet değerindeki saatle ilgili o detay polisleri bile şoka uğrattı. İşte milyonluk vurgunun detayları...

Armağan YILMAZ
Quinting marka saat satmak isterken başına gelmeyen kalmadı: İşte 66 milyonluk vurgunun detayları!

Ömer U. (42) 2001 yılında üzerinde bin 300 adet pırlanta bulunan beyaz altın kaplı Quinting marka saati o dönem 1.2 milyon dolara ( o dönemin parasıyla yaklaşık 1.5 milyon lira) aldı. Ömer U. yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle saati geçtiğimiz yıl satmaya karar verdi ve kapalı çarşıda alıcı araştırması yapmaya başladı.

Quinting marka saat satmak isterken başına gelmeyen kalmadı: İşte 66 milyonluk vurgunun detayları!

Ömer U., yeni tanıştığı Mehmet G.'den (40) kendisine alıcı bulması için yardım istedi, şüpheli şahıs bir süre sonra saatin alıcıları olduğunu söyleyerek Ömer U.'yu şüpheli Ahmet K. (31) ile görüştürdü. Şüpheli Ahmet K. İse Ömer U.'yu diğer şüpheli kişi olan Mesut A.'ya (33) yönlendirdi. Ömer U. şüpheliler Ahmet K. Ve Mesut A. İle birlikte kapalı çarşıda bir iş yerine gitti, şahıslar saatin değerinin 2 milyon dolar (66 milyon lira) ettiğini ancak satmanın zor olduğunu söyledikten sonra birlikte ayrıldılar.

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Quinting marka saat satmak isterken başına gelmeyen kalmadı: İşte 66 milyonluk vurgunun detayları!

ŞÜPHELENİNCE MASADAN KALKTI

Şüpheli Mehmet G. daha sonra Ömer U.'yu yeniden telefonla arayarak saat için peşin paralı alıcı bulduğunu belirterek 26 Ekim günü kahvaltı salonunda görüşme ayarladı. Ömer U. kahvaltıcıda şüpheli Mehmet G.'nin yanında şüpheli Sinan D. (23), İzzettin O. (31) buluştu. Ömer U. saatini inceleyen şüpheli İzzettin O.'ya iş yerinin nerde olduğunu sordu, şüphelinin birinin yanında çalıştığını söylemesi üzerine durumdan şüphelenen Ömer U. saatini alıp masadan kalktı.

Quinting marka saat satmak isterken başına gelmeyen kalmadı: İşte 66 milyonluk vurgunun detayları!

ÇEVRESİ SARILIP GASP EDİLDİ

Şüpheliler Mehmet G. ve Sinan D, hemen arkasından Ömer U.'nun peşinden giderek birlikte yürümeye başladılar. Fatih Samatya'da bulunan alt geçitten geçtikleri sırada 2 motorlu 4 kişi Ömer U.'nun çevresini sarıp yere yatıp saati vermesini istedi.

Quinting marka saat satmak isterken başına gelmeyen kalmadı: İşte 66 milyonluk vurgunun detayları!

Ömer U. şüphelilere hamle yapmak istediği sırada şahıslardan birinin yere doğru ateş açması üzerine şüpheli Mehmet G. çantayı şüphelilere teslim etti. Şüpheliler olay yerinden kaçarken Ömer U. karakola giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri tarafından yakalanan 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 2 firarinin yakalaması olduğu öğrenildi.

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