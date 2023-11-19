Radyocu dehşetinde sebep eski koca çıktı: Ateş ederken kendi parmağımı da vurmuşum!

"KENDİ PARMAĞIMI DA VURMUŞUM"

Arbede sırasında kendini de vurduğunu söyleyen Koçbuğ, o anları şu cümlelerle anlattı: "Önce bana bir yumruk attı ve sonra motosikletine doğru yöneldi. Silah alacağını düşünerek ateş etmeye başladım. O sırada bir arbede yaşandı. Arbede sırasında kendi parmağımı da vurmuşum. Mithat bir anda yere yığıldı. Ben de 112'yi arayıp birini vurduğumu ve ambulans istediğimi söyledim. Sonra da silahımla birlikte teslim oldum. Amacım öldürmek değildi. Ben de davacı ve şikayetçiyim"