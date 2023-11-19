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Giriş Tarihi: 19.11.2023 16:40 Güncelleme Tarihi: 19.11.2023 16:40

Radyocu dehşetinde sebep eski koca çıktı: Ateş ederken kendi parmağımı da vurmuşum!

İstanbul Yeşilköy'de Mithat Şahin'i silahla vurarak ağır yaralayan ünlü Radyocu Ersin Koçbuğ, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, Koçbuğ'un 2020 yılında da silahla tehdit suçundan yargılandığı ve 2 yıl hapis cezası aldığı öğrenilmişti. Ağır yaralanan ve yoğun bakımda tedavisi sürdüğü öğrenilen Şahin'in, Ersin Koçbuğ'un nişanlısı Ebru M.'nin eski eşi olduğu ortaya çıktı. Ünlü radyocu Koçbuğ, ifadesinde: "Ateş ederken kendi parmağımı da vurmuşum" dedi.

HUZEYFE ATICI
Radyocu dehşetinde sebep eski koca çıktı: Ateş ederken kendi parmağımı da vurmuşum!

Dehşet dolu anlar geçtiğimiz çarşamba akşamı Bakırköy'e bağlı Yeşilköy sahilinde meydana geldi. Ünlü radyocu Ersin Koçbuğ, sahilde buluştuğu Mithat Şahin'i tartışmalarının kavgaya dönüşmesi sonucu kurşun yağmuruna tuttu. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Bacağından ve karnından ağır yaralanan Mithat Şahin, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahin'in hastanede yoğun bakımda tedavisi sürdüğü öğrenilirken gözaltına alınan Koçbuğ ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Bakırköy Adliyesi'nde Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'nce kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Koçbuğ'un 2020 yılında da 3 sanık ile birlikte Bakırköy Adliyesi'nde silahla tehdit suçundan yargılandığı ve 2 yıl hapis cezası aldığı öğrenildi.

Radyocu dehşetinde sebep eski koca çıktı: Ateş ederken kendi parmağımı da vurmuşum!

NİŞANLISININ ESKİ KOCASI ÇIKTI
Ersin Koçbuğ'un ağır yaraladığı Mithat Şahin'in, Koçbuğ'un nişanlısı Ebru M.'nin eski kocası olduğu ortaya çıktı. Koçbuğ'un iddiasına göre Şahin, olay gününe kadar durmaksızın hem kendisine hem de nişanlısı Ebru M'ye hakaretler savuruyor ve tehdit ediyordu.

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Radyocu dehşetinde sebep eski koca çıktı: Ateş ederken kendi parmağımı da vurmuşum!

"SAHİLDE BULUŞMAK İÇİN ISRAR ETTİ"
Uzun bir süredir hem kendisine hem de nişanlısına edilen hakaret ve tehditlere dayanamadığını söyleyen Koçbuğ, ifadesinde iddiya göre şunları söyledi: "Mithat Şahin, nişanlımın eski kocası. Olay gününe kadar bana ve nişanlıma sayısız hakaretler ve tehditler savuruyordu. Olayın gerçekleştiği gün bir AVM'de çocuklarımla vakit geçiriyordum. Beni arayıp Yeşilköy'e çağırdı. Çocukları bırakıp bu konuyu kapatmak için gitmeye karar verdim. Önce bir kafede buluşmayı teklif ettim ama o sahilde buluşmak konusunda ısrarcıydı"

Radyocu dehşetinde sebep eski koca çıktı: Ateş ederken kendi parmağımı da vurmuşum!

"SİLAHI TV PROGRAMINDA TANIŞTIĞIM BİRİ HEDİYE ETTİ"
Şahin'i ağır yaraladığı silahı bir TV programında tanıştığı birinin hediye ettiğini söyleyen Koçbuğ, ifadesinin devamında şöyle konuştu: "Sahile doğru yola çıktım. Kendisinin silah taşıdığını tahmin ediyordum. Ben de kendimi korumak amacıyla bir TV programında tanıştığım birinin bana hediye ettiği silahı yanıma aldım. Sahilde buluştuk. Yanında tanımadığım birkaç şahıs da vardı. Doğrudan hakaret ve küfürler savurdu. Aynı zamanda sarhoştu."

Radyocu dehşetinde sebep eski koca çıktı: Ateş ederken kendi parmağımı da vurmuşum!

"KENDİ PARMAĞIMI DA VURMUŞUM"
Arbede sırasında kendini de vurduğunu söyleyen Koçbuğ, o anları şu cümlelerle anlattı: "Önce bana bir yumruk attı ve sonra motosikletine doğru yöneldi. Silah alacağını düşünerek ateş etmeye başladım. O sırada bir arbede yaşandı. Arbede sırasında kendi parmağımı da vurmuşum. Mithat bir anda yere yığıldı. Ben de 112'yi arayıp birini vurduğumu ve ambulans istediğimi söyledim. Sonra da silahımla birlikte teslim oldum. Amacım öldürmek değildi. Ben de davacı ve şikayetçiyim"

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