Radyocu dehşetinde sebep eski koca çıktı: Ateş ederken kendi parmağımı da vurmuşum!

İstanbul Yeşilköy'de Mithat Şahin'i silahla vurarak ağır yaralayan ünlü Radyocu Ersin Koçbuğ, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, Koçbuğ'un 2020 yılında da silahla tehdit suçundan yargılandığı ve 2 yıl hapis cezası aldığı öğrenilmişti. Ağır yaralanan ve yoğun bakımda tedavisi sürdüğü öğrenilen Şahin'in, Ersin Koçbuğ'un nişanlısı Ebru M.'nin eski eşi olduğu ortaya çıktı. Ünlü radyocu Koçbuğ, ifadesinde: "Ateş ederken kendi parmağımı da vurmuşum" dedi.