Radyoloji Taban Puanları 2024 | Özel ve devlet üniversiteleri Radyoloji taban puanları, başarı sıralamaları!

RADYOLOJİ TABAN PUANLARI YÖK ATLAS 2024
TYT, AYT, YDT ve YKS puanlarına göre güncel taban puanı ve başarı sıralaması aşağıdaki tabloda yer alıyor. İşte en güncel verilerle Radyoloji taban puanları, puan türü, kontenjanları ve başarı sıralaması;
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
|Yer.
|Sıralama
|Taban
Puanı
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|10+0+1+0+1
10+0
|12
10
|384.504 (2023)
385.244 (2022)
|356,44346
351,69709
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|15+0+0+0+0
15+0
|15
15
|683.231 (2023)
706.203 (2022)
|318,24028
309,12337
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Ücretli)
|TYT
|49+0+0+0+0
40+0
|49
40
|1.135.391 (2023)
1.056.882 (2022)
|280,63690
278,90587
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Ankara)(Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına)
|TYT
|10+1+0+0+0
6+1
|11
7
|218.634 (2023)
172.108 (2022)
|392,36657
405,66333
|SANKO ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(GAZİANTEP) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|6+0+1+0+1
7+0
|7
7
|297.718 (2023)
335.052 (2022)
|372,84708
361,29984
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|298.195 (2023)
291.407 (2022)
|372,74412
370,82870
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|5+0+1+0+1
6+0
|6
6
|343.670 (2023)
256.019 (2022)
|363,65896
379,52250
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|346.849 (2023)
349.694 (2022)
|363,06857
358,33716
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|363.342 (2023)
384.879 (2022)
|360,06543
351,76362
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|50+2+0+2+13
75+2
|67
77
|374.016 (2023)
424.623 (2022)
|358,23035
344,97123
|BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|4+0+1+0+1
5+0
|5
5
|374.709 (2023)
260.062 (2022)
|358,11608
378,47937
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|10+0+1+0+1
10+0
|12
10
|384.504 (2023)
385.244 (2022)
|356,44346
351,69709
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(DİYARBAKIR) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|70+2+0+2+18
70+2
|92
72
|401.684 (2023)
405.756 (2022)
|353,58175
348,10171
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|407.881 (2023)
415.621 (2022)
|352,61786
346,45986
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|8+0+1+0+1
7+0
|9
7
|413.949 (2023)
404.747 (2022)
|351,64878
348,27729
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(SAMSUN) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|417.426 (2023)
434.725 (2022)
|351,10526
343,35638
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|417.697 (2023)
417.456 (2022)
|351,06195
346,15233
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|419.805 (2023)
409.013 (2022)
|350,73157
347,55086
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|3+0+1+0+1
4+0
|4
4
|421.684 (2023)
430.428 (2022)
|350,44511
344,03011
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BURSA) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|429.844 (2023)
425.810 (2022)
|349,21256
344,77431
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Ankara)
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|436.002 (2023)
443.097 (2022)
|348,29403
342,00261
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|444.117 (2023)
448.302 (2022)
|347,09468
341,19625
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|445.020 (2023)
432.698 (2022)
|346,96072
343,67701
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|446.020 (2023)
435.961 (2022)
|346,81718
343,14885
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|455.144 (2023)
432.632 (2022)
|345,51126
343,68493
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|7+0+1+0+1
8+0
|8
8
|458.336 (2023)
454.888 (2022)
|345,05561
340,18462
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KAYSERİ) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|463.769 (2023)
464.686 (2022)
|344,29021
338,71955
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|465.687 (2023)
468.899 (2022)
|344,02254
338,08468
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|469.601 (2023)
456.435 (2022)
|343,47525
339,94706
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|10+0+2+0+1
12+0
|12
12
|472.579 (2023)
464.945 (2022)
|343,05581
338,68203
|LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|8+0+1+0+1
10+0
|9
10
|475.041 (2023)
474.851 (2022)
|342,70792
337,21317
|UFUK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|7+0+1+0+1
7+0
|8
7
|488.961 (2023)
505.236 (2022)
|340,81352
332,88903
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ÇANAKKALE) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|489.344 (2023)
486.268 (2022)
|340,76361
335,55739
|MUDANYA ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(BURSA) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|9+0+1+0+1
8+0
|10
8
|494.074 (2023)
503.264 (2022)
|340,14491
333,16070
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(DENİZLİ) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|498.835 (2023)
507.190 (2022)
|339,52519
332,60893
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|8+0+1+0+1
9+0
|9
9
|501.249 (2023)
519.542 (2022)
|339,19784
330,92168
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|5+0+1+0+1
6+0
|6
6
|503.207 (2023)
580.993 (2022)
|338,94301
323,01552
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ELAZIĞ) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|70+2+0+2+18
70+2
|92
72
|504.975 (2023)
509.009 (2022)
|338,69740
332,35985
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|10+0+2+0+1
12+0
|10
12
|507.864 (2023)
525.276 (2022)
|338,32685
330,12819
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(VAN) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|509.550 (2023)
495.317 (2022)
|338,10935
334,27302
|İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|9+0+1+0+1
9+0
|10
9
|512.173 (2023)
531.068 (2022)
|337,76651
329,36276
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|515.455 (2023)
503.180 (2022)
|337,33971
333,17471
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|517.888 (2023)
504.302 (2022)
|337,02040
333,01549
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(AYDIN) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|526.151 (2023)
523.814 (2022)
|335,96219
330,32734
|İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|6+0+1+0+1
6+0
|7
6
|529.736 (2023)
553.880 (2022)
|335,50731
326,39026
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(MALATYA) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|70+2+0+2+18
70+2
|92
72
|532.247 (2023)
472.119 (2022)
|335,19559
337,62368
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(SİVAS) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|70+2+0+2+18
70+2
|92
72
|535.336 (2023)
509.014 (2022)
|334,83230
332,35932
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|10+0+2+0+1
12+0
|11
12
|540.482 (2023)
531.416 (2022)
|334,20745
329,31408
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Hatay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(HATAY) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|20+1+0+1+5
60+2
|27
62
|546.848 (2023)
519.256 (2022)
|333,43549
330,95887
|BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BALIKESİR) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|53
52
|548.057 (2023)
546.316 (2022)
|333,28203
327,37877
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|5+0+1+0+1
6+0
|5
6
|548.293 (2023)
472.758 (2022)
|333,25477
337,52333
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Manisa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(MANİSA) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|548.984 (2023)
530.355 (2022)
|333,16709
329,45076
|TOROS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|10+0+2+0+1
10+0
|11
10
|549.251 (2023)
553.003 (2022)
|333,13587
326,50740
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ŞANLIURFA) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|50+2+0+2+13
50+2
|67
52
|550.141 (2023)
530.108 (2022)
|333,02346
329,48471
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|5+0+1+0+1
8+0
|6
8
|555.121 (2023)
565.355 (2022)
|332,42130
324,96041
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ISPARTA) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|90+3+0+3+0
90+3
|93
93
|556.492 (2023)
540.138 (2022)
|332,25747
328,16905
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ
Kapadokya Meslek Yüksekokulu
(NEVŞEHİR) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|10+0+2+0+1
12+0
|11
12
|559.274 (2023)
577.179 (2022)
|331,91018
323,49380
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|63
62
|559.554 (2023)
557.141 (2022)
|331,88069
325,98047
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|10+0+2+0+1
12+0
|11
12
|562.691 (2023)
583.488 (2022)
|331,50261
322,72428
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(TRABZON) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|563.774 (2023)
540.107 (2022)
|331,37745
328,17457
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|8+0+1+0+1
8+0
|9
8
|566.040 (2023)
579.509 (2022)
|331,11527
323,20090
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BOLU) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|566.472 (2023)
546.431 (2022)
|331,06518
327,36237
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KIRIKKALE) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|567.099 (2023)
569.785 (2022)
|330,98940
324,40597
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(SAMSUN) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|567.110 (2023)
592.934 (2022)
|330,98760
321,57628
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ERZURUM) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|75+2+0+2+0
75+2
|79
77
|567.352 (2023)
557.441 (2022)
|330,95835
325,93768
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|8+0+1+0+1
8+0
|8
8
|583.212 (2023)
564.414 (2022)
|329,08167
325,07675
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|11+0+2+0+1
12+0
|12
12
|585.083 (2023)
598.203 (2022)
|328,86929
320,94804
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(UŞAK) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|588.323 (2023)
561.087 (2022)
|328,50451
325,47667
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|10+0+1+0+1
12+0
|11
12
|590.028 (2023)
557.255 (2022)
|328,30341
325,96413
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KAHRAMANMARAŞ) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|50+2+0+2+13
50+2
|67
52
|594.243 (2023)
490.136 (2022)
|327,81214
334,99863
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Avrupa Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|6+0+1+0+1
8+0
|7
8
|597.349 (2023)
558.472 (2022)
|327,46429
325,80755
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|10+0+2+0+1
10+0
|11
10
|598.263 (2023)
581.559 (2022)
|327,35906
322,94949
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|5+0+1+0+1
6+0
|6
6
|598.538 (2023)
643.600 (2022)
|327,32606
315,80115
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|7+0+1+0+1
8+0
|7
8
|601.489 (2023)
573.156 (2022)
|326,97455
323,98507
|AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(AFYONKARAHİSAR) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|72
72
|601.574 (2023)
582.748 (2022)
|326,96465
322,80870
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KIRŞEHİR) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|35+1+0+1+0
35+1
|37
36
|605.192 (2023)
594.179 (2022)
|326,56137
321,42947
|FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|7+0+1+0+1
8+0
|8
8
|609.506 (2023)
650.045 (2022)
|326,07157
315,08782
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|6+0+1+0+1
8+0
|7
8
|611.518 (2023)
571.809 (2022)
|325,84980
324,15335
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Ereğli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|30+1+0+1+0
—
|32
—
|616.501 (2023)
— (2022)
|325,30595
—
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Avrupa Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|3+0+0+0+1
4+0
|3
4
|626.095 (2023)
564.691 (2022)
|324,24303
325,04356
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(AYDIN) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|626.790 (2023)
592.726 (2022)
|324,17318
321,60386
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ZONGULDAK) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|634.253 (2023)
605.934 (2022)
|323,35985
320,04774
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(EDİRNE) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|635.089 (2023)
614.903 (2022)
|323,27067
319,00976
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ERZİNCAN) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|638.041 (2023)
618.808 (2022)
|322,95926
318,56354
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(YOZGAT) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|30+1+0+1+0
30+1
|32
31
|640.710 (2023)
604.226 (2022)
|322,67716
320,24214
|KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KÜTAHYA) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|641.889 (2023)
603.470 (2022)
|322,54525
320,33417
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KARAMAN) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|52
52
|645.920 (2023)
598.650 (2022)
|322,11953
320,89635
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|10+0+1+0+1
12+0
|11
12
|650.996 (2023)
583.879 (2022)
|321,57535
322,67641
|İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|10+0+2+0+1
12
|11
12
|652.066 (2023)
642.326 (2022)
|321,45945
315,93962
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|9+0+1+0+1
9+0
|10
9
|654.129 (2023)
725.786 (2022)
|321,24321
307,14006
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ELAZIĞ) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|60+2+0+2+15
60+2
|79
62
|657.176 (2023)
645.635 (2022)
|320,92374
315,57831
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|11+0+2+0+1
12+0
|12
12
|664.480 (2023)
666.632 (2022)
|320,16940
313,29779
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Gedik Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|9+0+1+0+1
9+0
|9
9
|669.941 (2023)
670.738 (2022)
|319,61127
312,84564
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|10+0+2+0+1
11+0
|11
11
|672.829 (2023)
675.286 (2022)
|319,30144
312,35400
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Tonya Meslek Yüksekokulu
(TRABZON) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|30+1+0+1+0
—
|32
—
|676.589 (2023)
— (2022)
|318,91692
—
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|49+0+0+0+0
43+0
|49
43
|680.424 (2023)
697.190 (2022)
|318,52841
310,04661
|İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|6+0+1+0+1
8+0
|7
8
|681.225 (2023)
732.122 (2022)
|318,44435
306,51243
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|15+0+0+0+0
15+0
|15
15
|683.231 (2023)
706.203 (2022)
|318,24028
309,12337
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|9+0+1+0+1
10+0
|10
10
|686.903 (2023)
680.910 (2022)
|317,87314
311,76362
|BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BİTLİS) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|63
62
|687.558 (2023)
648.864 (2022)
|317,80429
315,21181
|SİİRT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(SİİRT) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|691.861 (2023)
632.457 (2022)
|317,37681
317,02808
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(TRABZON) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|7+0+1+0+1
8+0
|8
8
|695.587 (2023)
654.701 (2022)
|316,99724
314,58628
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|5+0+1+0+1
7+0
|5
7
|698.601 (2023)
732.596 (2022)
|316,69788
306,46388
|İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|7+0+1+0+1
8+0
|8
8
|700.785 (2023)
691.568 (2022)
|316,48306
310,63757
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|10+0+1+0+1
10+0
|11
10
|703.215 (2023)
721.950 (2022)
|316,23996
307,53055
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|10+0+2+0+1
12+0
|11
12
|705.254 (2023)
803.913 (2022)
|316,04266
299,70030
|İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|9+0+1+0+1
9+0
|10
9
|707.963 (2023)
720.059 (2022)
|315,77601
307,72109
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|10+0+2+0+1
11
|11
11
|716.878 (2023)
681.817 (2022)
|314,92348
311,66478
|İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Plato Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|12+0+2+0+1
12+0
|13
12
|719.939 (2023)
769.767 (2022)
|314,62917
302,90287
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|8+0+1+0+1
8+0
|8
8
|730.135 (2023)
749.195 (2022)
|313,65085
304,86841
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|8+0+1+0+1
8+0
|9
8
|732.056 (2023)
756.087 (2022)
|313,46415
304,19497
|DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|6+0+1+0+1
7+0
|7
7
|738.775 (2023)
804.688 (2022)
|312,81951
299,62947
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KARS) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|75+2+0+2+0
75+2
|79
77
|748.098 (2023)
718.320 (2022)
|311,92072
307,89384
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|5+0+1+0+1
7+0
|6
7
|750.503 (2023)
715.368 (2022)
|311,69997
308,18933
|İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|5+0+1+0+1
6
|6
6
|755.593 (2023)
751.844 (2022)
|311,21862
304,61701
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|10+0+2+0+1
11+0
|10
11
|762.440 (2023)
670.461 (2022)
|310,58406
312,87404
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|7+0+1+0+1
7+0
|8
7
|765.804 (2023)
702.863 (2022)
|310,26820
309,46193
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|10+0+2+0+1
11+0
|11
11
|766.021 (2023)
781.029 (2022)
|310,24683
301,82296
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|10+0+2+0+1
11+0
|11
11
|767.210 (2023)
729.423 (2022)
|310,13717
306,78473
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|5+0+1+0+1
6+0
|6
6
|770.181 (2023)
801.317 (2022)
|309,85851
299,93774
|IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(IĞDIR) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|770.354 (2023)
728.394 (2022)
|309,84147
306,88661
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|9+0+1+0+1
9+0
|10
9
|774.286 (2023)
784.290 (2022)
|309,47314
301,53278
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|4+0+1+0+1
5+0
|4
5
|783.048 (2023)
659.910 (2022)
|308,67552
314,02370
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|8+0+1+0+1
8
|9
8
|791.679 (2023)
800.697 (2022)
|307,89639
299,99248
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|3+0+1+0+1
3+0
|4
3
|793.674 (2023)
788.914 (2022)
|307,71940
301,10765
|İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Plato Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|8+0+1+0+1
8+0
|9
8
|809.359 (2023)
809.750 (2022)
|306,31733
299,17106
|HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(HAKKARİ) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|816.854 (2023)
811.714 (2022)
|305,65216
298,98319
|SİİRT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(SİİRT) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|835.362 (2023)
798.358 (2022)
|304,03550
300,20875
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Gedik Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|5+0+1+0+1
5+0
|5
5
|838.202 (2023)
688.361 (2022)
|303,78648
310,97121
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|8+0+1+0+1
8+0
|9
8
|853.903 (2023)
782.230 (2022)
|302,42004
301,71686
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KARS) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|67
67
|864.511 (2023)
843.040 (2022)
|301,52021
296,14315
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|6+0+1+0+1
7+0
|6
7
|894.643 (2023)
735.107 (2022)
|298,98840
306,22469
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|7+0+0+0+0
8+0
|7
8
|910.974 (2023)
1.020.993 (2022)
|297,65979
281,58013
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|68+0+0+0+0
68+0
|68
68
|949.298 (2023)
873.150 (2022)
|294,56074
293,52294
|MUDANYA ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(BURSA) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|30+0+0+0+0
12+0
|30
12
|953.323 (2023)
737.965 (2022)
|294,24309
305,94974
|LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%25 İndirimli)
|TYT
|51+0+0+0+0
50+0
|51
50
|958.995 (2023)
1.162.189 (2022)
|293,79263
271,42834
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|51+0+0+0+0
51+0
|51
51
|1.008.686 (2023)
1.073.585 (2022)
|289,96252
277,67934
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Meslek Yüksekokulu
(KKTC-GİRNE) (KKTC)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|5+0+0+0+0
7+0
|5
7
|1.014.914 (2023)
1.037.502 (2022)
|289,48361
280,35206
|SANKO ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(GAZİANTEP) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%25 İndirimli)
|TYT
|22+0+0+0+0
22+0
|22
22
|1.025.926 (2023)
939.343 (2022)
|288,64949
287,98852
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Ücretli)
|TYT
|25+0+0+0+0
25+0
|25
25
|1.045.132 (2023)
1.261.033 (2022)
|287,20020
264,88595
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|16+0+0+0+0
27+0
|16
27
|1.047.432 (2023)
1.198.553 (2022)
|287,02868
268,97533
|MUDANYA ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(BURSA) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Ücretli)
|TYT
|10+0+0+0+0
20+0
|10
20
|1.048.365 (2023)
1.063.468 (2022)
|286,95854
278,41767
|BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|25+0+0+0+0
25+0
|25
25
|1.119.505 (2023)
907.826 (2022)
|281,76467
290,59045
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|36+0+0+0+0
60+0
|36
60
|1.122.024 (2023)
1.045.777 (2022)
|281,58649
279,72081
|İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|55+0+0+0+0
51+0
|55
51
|1.134.798 (2023)
1.184.338 (2022)
|280,68132
269,92540
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Ücretli)
|TYT
|49+0+0+0+0
40+0
|49
40
|1.135.391 (2023)
1.056.882 (2022)
|280,63690
278,90587
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|68+0+0+0+0
68+0
|68
68
|1.148.220 (2023)
1.028.572 (2022)
|279,73472
281,01861
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC-GİRNE) (KKTC)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|3+0+0+0+0
5+0
|3
5
|1.148.223 (2023)
1.197.359 (2022)
|279,73457
269,05517
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|37+0+0+0+0
34+0
|37
34
|1.161.646 (2023)
1.159.646 (2022)
|278,78727
271,60046
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC-LEFKE) (KKTC)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)
|TYT
|40+0+0+0+0
35+0
|40
35
|1.189.788 (2023)
1.155.783 (2022)
|276,83464
271,86624
|SANKO ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(GAZİANTEP) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Ücretli)
|TYT
|20+0+0+0+0
17+0
|20
17
|1.241.185 (2023)
1.088.002 (2022)
|273,30333
276,63359
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)(%50 İndirimli)
|TYT
|51+0+0+0+0
42+0
|51
42
|1.267.916 (2023)
1.166.954 (2022)
|271,50647
271,09481
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|64+0+0+0+0
55+0
|64
55
|1.309.055 (2023)
1.399.052 (2022)
|268,79778
256,43944
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|51+0+0+0+0
42+0
|51
42
|1.336.122 (2023)
963.477 (2022)
|267,03852
286,03986
|İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%25 İndirimli)
|TYT
|29+0+0+0+0
26+0
|29
26
|1.337.560 (2023)
1.335.095 (2022)
|266,94922
260,26520
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|76+0+0+0+0
68+0
|76
68
|1.358.381 (2023)
1.123.503 (2022)
|265,60829
274,10089
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|34+0+0+0+0
34+0
|34
34
|1.371.872 (2023)
1.605.477 (2022)
|264,73513
245,06886
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|1+0+0+0+0
1+0
|1
1
|1.399.091 (2023)
1.680.304 (2022)
|263,00878
241,24863
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Ücretli)
|TYT
|2+0+0+0+0
2+0
|2
2
|1.412.540 (2023)
1.208.028 (2022)
|262,16261
268,34347
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%25 İndirimli)
|TYT
|40+0+0+0+0
40+0
|40
40
|1.420.813 (2023)
1.161.325 (2022)
|261,64276
271,48651
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)(%50 İndirimli)
|TYT
|38+0+0+0+0
42+0
|38
42
|1.475.711 (2023)
1.261.593 (2022)
|258,26009
264,85053
|İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|38+0+0+0+0
42+0
|38
42
|1.503.755 (2023)
1.560.593 (2022)
|256,55199
247,41125
|İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Ücretli)
|TYT
|9+0+0+0+0
8+0
|9
8
|1.518.237 (2023)
1.573.285 (2022)
|255,68079
246,74703
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|39+0+0+0+0
42+0
|39
42
|1.600.446 (2023)
1.712.749 (2022)
|250,82297
239,64812
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)(%50 İndirimli)
|TYT
|51+0+0+0+0
42+0
|51
42
|1.603.744 (2023)
1.770.906 (2022)
|250,62756
236,84915
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ
Kapadokya Meslek Yüksekokulu
(NEVŞEHİR) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%25 İndirimli)
|TYT
|50+0+0+0+0
50+0
|50
50
|1.606.542 (2023)
1.719.228 (2022)
|250,46582
239,33558
|DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|41+0+0+0+0
41+0
|41
41
|1.633.975 (2023)
2.000.228 (2022)
|248,87056
226,59310
|DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|41+0+0+0+0
41+0
|41
41
|1.633.975 (2023)
2.000.228 (2022)
|248,87056
226,59310
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Gedik Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|60+0+0+0+0
51+0
|60
51
|1.652.597 (2023)
1.485.688 (2022)
|247,78704
251,48766
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|70+0+0+0+0
63
|70
63
|1.665.088 (2023)
1.472.872 (2022)
|247,07054
252,20815
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|1+0+0+0+0
1
|1
1
|1.719.096 (2023)
1.789.828 (2022)
|244,01016
235,95787
|BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Ücretli)
|TYT
|5+0+0+0+0
—
|5
—
|1.737.110 (2023)
— (2022)
|242,99995
—
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|53+0+0+0+0
60+0
|53
60
|1.759.456 (2023)
1.719.199 (2022)
|241,75215
239,33697
|FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|42+0+0+0+0
42+0
|42
42
|1.791.389 (2023)
2.319.913 (2022)
|239,99932
213,55841
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ
Kapadokya Meslek Yüksekokulu
(NEVŞEHİR) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Ücretli)
|TYT
|18+0+0+0+0
18+0
|18
18
|1.796.523 (2023)
1.780.955 (2022)
|239,71509
236,37518
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|58+0+0+0+0
58+0
|58
58
|1.802.479 (2023)
1.249.837 (2022)
|239,39006
265,60872
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC-LEFKE) (KKTC)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|40+0+0+0+0
35+0
|40
35
|1.812.154 (2023)
2.417.423 (2022)
|238,86419
209,64574
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Avrupa Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%25 İndirimli)
|TYT
|38+0+0+0+0
42+0
|38
42
|1.835.597 (2023)
1.840.499 (2022)
|237,59201
233,61103
|UFUK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Ücretli)
|TYT
|42+0+0+0+0
38+0
|42
38
|1.855.125 (2023)
1.512.064 (2022)
|236,54022
250,03872
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)(%50 İndirimli)
|TYT
|51+0+0+0+0
42+0
|51
42
|1.859.639 (2023)
1.469.033 (2022)
|236,29132
252,42349
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|50+0+0+0+0
45+0
|50
45
|1.890.816 (2023)
1.842.018 (2022)
|234,61915
233,54156
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)(%50 İndirimli)
|TYT
|34+0+0+0+0
34+0
|34
34
|1.891.401 (2023)
1.919.216 (2022)
|234,58670
230,07432
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|68+0+0+0+0
68+0
|68
68
|1.896.174 (2023)
1.899.776 (2022)
|234,32709
230,93551
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|65+0+0+0+0
57+0
|65
57
|1.913.985 (2023)
1.859.018 (2022)
|233,38930
232,76248
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|8+0+0+0+0
7+0
|8
7
|1.971.888 (2023)
2.483.410 (2022)
|230,33129
206,94029
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|54+0+0+0+0
51+0
|54
51
|2.014.587 (2023)
2.277.900 (2022)
|228,11238
215,23349
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)(%50 İndirimli)
|TYT
|49+0+0+0+0
41
|49
41
|2.032.691 (2023)
1.736.781 (2022)
|227,18460
238,48710
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Avrupa Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)(%25 İndirimli)
|TYT
|20+0+0+0+0
21+0
|20
21
|2.052.845 (2023)
1.935.147 (2022)
|226,14754
229,38249
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|65+0+0+0+0
61+0
|65
61
|2.070.195 (2023)
1.915.465 (2022)
|225,24672
230,23874
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)(%50 İndirimli)
|TYT
|34+0+0+0+0
38+0
|34
38
|2.083.670 (2023)
2.103.009 (2022)
|224,56594
222,30498
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Ücretli)
|TYT
|1+0+0+0+0
1
|1
1
|2.109.890 (2023)
1.563.274 (2022)
|223,23925
247,26922
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Meslek Yüksekokulu
(KKTC-GİRNE) (KKTC)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|7+0+0+0+0
7+0
|7
7
|2.114.981 (2023)
2.685.514 (2022)
|222,98489
197,64734
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Ücretli)
|TYT
|8+0+0+0+0
8+0
|8
8
|2.130.558 (2023)
1.949.177 (2022)
|222,20216
228,77208
|İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|37+0+0+0+0
33+0
|37
33
|2.144.615 (2023)
1.860.219 (2022)
|221,49147
232,70923
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%25 İndirimli)
|TYT
|14+0+0+0+0
20+0
|14
20
|2.179.213 (2023)
2.139.060 (2022)
|219,76985
220,82399
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Gedik Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)(%50 İndirimli)
|TYT
|38+0+0+0+0
30+0
|38
30
|2.182.414 (2023)
1.675.073 (2022)
|219,60984
241,51430
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|59+0+0+0+0
51+0
|59
51
|2.190.366 (2023)
1.971.374 (2022)
|219,21567
227,82294
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Ücretli)
|TYT
|25+0+0+0+0
20+0
|25
20
|2.196.226 (2023)
2.643.733 (2022)
|218,93109
199,76193
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)(%50 İndirimli)
|TYT
|24+0+0+0+0
20+0
|24
20
|2.224.929 (2023)
2.321.433 (2022)
|217,51700
213,49907
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)(%50 İndirimli)
|TYT
|49+0+0+0+0
41+0
|49
41
|2.236.004 (2023)
1.973.971 (2022)
|216,97507
227,70801
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)(%50 İndirimli)
|TYT
|33+0+0+0+0
23+0
|33
23
|2.272.701 (2023)
1.838.645 (2022)
|215,16684
233,69511
|İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|68+0+0+0+0
68
|68
68
|2.273.794 (2023)
2.274.981 (2022)
|215,11462
215,34655
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)(%50 İndirimli)
|TYT
|34+0+0+0+0
38+0
|34
38
|2.278.443 (2023)
2.284.445 (2022)
|214,88373
214,97255
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|66+0+0+0+0
63+0
|66
63
|2.283.889 (2023)
1.746.660 (2022)
|214,61790
238,01866
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Ücretli)
|TYT
|3+0+0+0+0
3+0
|3
3
|2.314.733 (2023)
1.928.504 (2022)
|213,11311
229,66860
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|68+0+0+0+0
60+0
|68
60
|2.316.621 (2023)
1.912.965 (2022)
|213,01939
230,35045
|İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|59+0+0+0+0
51+0
|59
51
|2.321.403 (2023)
1.840.681 (2022)
|212,78542
233,60347
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(TRABZON) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Ücretli)
|TYT
|42+0+0+0+0
—
|42
—
|2.335.123 (2023)
— (2022)
|212,10469
—
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|39+0+0+0+0
28+0
|39
28
|2.372.611 (2023)
2.631.572 (2022)
|210,25584
200,35809
|İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)(%50 İndirimli)
|TYT
|34+0+0+0+0
34
|34
34
|2.409.765 (2023)
2.412.998 (2022)
|208,44116
209,82772
|TOROS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Ücretli)
|TYT
|68+0+0+0+0
60+0
|68
60
|2.410.108 (2023)
1.116.621 (2022)
|208,42513
274,58096
|İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Plato Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|76+0+0+0+0
68+0
|76
68
|2.411.250 (2023)
2.173.360 (2022)
|208,36782
219,45506
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)(%50 İndirimli)
|TYT
|44+0+0+0+0
35+0
|44
35
|2.444.675 (2023)
1.608.660 (2022)
|206,69903
244,90889
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Ücretli)
|TYT
|2+0+0+0+0
—
|2
—
|2.448.104 (2023)
— (2022)
|206,53023
—
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Ücretli)
|TYT
|5+0+0+0+0
5+0
|5
5
|2.453.053 (2023)
2.367.930 (2022)
|206,28471
211,65285
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)(%50 İndirimli)
|TYT
|25+0+0+0+0
29+0
|25
29
|2.455.020 (2023)
2.175.510 (2022)
|206,19017
219,36703
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Ücretli)
|TYT
|18+0+0+0+0
19+0
|18
19
|2.459.505 (2023)
2.689.705 (2022)
|205,96260
197,43135
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|5+0+0+0+0
10+0
|5
10
|2.466.077 (2023)
2.353.144 (2022)
|205,63591
212,23365
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|2+0+0+0+0
—
|2
—
|2.466.852 (2023)
— (2022)
|205,59672
—
|İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Ücretli)
|TYT
|10+0+0+0+0
9+0
|10
9
|2.503.411 (2023)
2.663.845 (2022)
|203,77791
198,77075
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC-GİRNE) (KKTC)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|17+0+0+0+0
15+0
|17
4
|2.513.555 (2023)
Dolmadı (2022)
|203,26037
Dolmadı
|İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Plato Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)(%50 İndirimli)
|TYT
|51+0+0+0+0
42+0
|51
42
|2.520.573 (2023)
2.446.988 (2022)
|202,89397
208,44062
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Ücretli)
|TYT
|2+0+0+0+0
2+0
|2
2
|2.521.395 (2023)
2.067.707 (2022)
|202,85281
223,75498
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Meslek Yüksekokulu
(KKTC-GİRNE) (KKTC)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Ücretli)
|TYT
|8+0+0+0+0
6+0
|8
6
|2.530.377 (2023)
2.841.407 (2022)
|202,39246
186,50501
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)
|TYT
|68+0+0+0+0
68+0
|68
68
|2.553.281 (2023)
1.159.614 (2022)
|201,20850
271,60228
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)(%50 İndirimli)
|TYT
|34+0+0+0+0
34+0
|34
34
|2.578.369 (2023)
1.540.813 (2022)
|199,88954
248,47628
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Ücretli)
|TYT
|36+0+0+0+0
50+0
|36
50
|2.629.902 (2023)
2.567.675 (2022)
|197,08966
203,31508
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|6+0+0+0+0
8+0
|6
8
|2.630.962 (2023)
1.994.392 (2022)
|197,02833
226,84114
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Ücretli)
|TYT
|25+0+0+0+0
8+0
|25
8
|2.686.177 (2023)
1.570.918 (2022)
|193,77401
246,87359
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)(%25 İndirimli)
|TYT
|18+0+0+0+0
—
|18
—
|2.779.872 (2023)
— (2022)
|187,11778
—
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Ücretli)
|TYT
|28+0+0+0+0
26+0
|28
24
|2.799.169 (2023)
Dolmadı (2022)
|185,37593
Dolmadı
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%25 İndirimli)
|TYT
|36+0+0+0+0
—
|36
—
|2.809.806 (2023)
— (2022)
|184,30364
—
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|16+0+0+0+0
—
|9
—
|2.843.921 (2023)
— (2022)
|180,08825
—
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Ücretli)
|TYT
|32+0+0+0+0
—
|11
—
|2.883.747 (2023)
— (2022)
|169,87222
—
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%25 İndirimli)
|TYT
|38+0+0+0+0
18+0
|38
18
|2.884.407 (2023)
1.704.919 (2022)
|169,50647
240,02822
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(KKTC Uyruklu)
|TYT
|1+0+0+0+0
1+0
|—
1
|— (2023)
1.479.478 (2022)
|—
251,83857