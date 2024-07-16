Radyoloji Taban Puanları 2024 | Özel ve devlet üniversiteleri Radyoloji taban puanları, başarı sıralamaları!

Bu yılın taban puanları, adayların hangi üniversitelerde Radyoloji eğitimi alabileceklerini ve bu alandaki kariyerlerine nasıl bir başlangıç yapacaklarını belirleyecek. Rekabetin yoğun olduğu bu alanda, adaylar taban puanlarına odaklandı. İşte, Radyoloji taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları!