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Haberler Yaşam Radyoloji Taban Puanları 2024 | Özel ve devlet üniversiteleri Radyoloji taban puanları, başarı sıralamaları!
Giriş Tarihi: 16.07.2024 09:46 Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 09:46

Radyoloji Taban Puanları 2024 | Özel ve devlet üniversiteleri Radyoloji taban puanları, başarı sıralamaları!

Radyoloji fakültesi adayları için beklenen an geldi çattı. Bu yılın Radyoloji taban puanları sonunda açıklandı. Radyoloji, hastalıkları teşhis etmek için vücudun içi yapı görüntülerinin yorumlandığı tıbbi bir uzmanlık alanıdır. İşte, Özel ve devlet üniversiteleri Radyoloji taban puanları, başarı sıralamaları!

Radyoloji Taban Puanları 2024 | Özel ve devlet üniversiteleri Radyoloji taban puanları, başarı sıralamaları!

Bu yılın taban puanları, adayların hangi üniversitelerde Radyoloji eğitimi alabileceklerini ve bu alandaki kariyerlerine nasıl bir başlangıç yapacaklarını belirleyecek. Rekabetin yoğun olduğu bu alanda, adaylar taban puanlarına odaklandı. İşte, Radyoloji taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları!

Radyoloji Taban Puanları 2024 | Özel ve devlet üniversiteleri Radyoloji taban puanları, başarı sıralamaları!

RADYOLOJİ TABAN PUANLARI YÖK ATLAS 2024

TYT, AYT, YDT ve YKS puanlarına göre güncel taban puanı ve başarı sıralaması aşağıdaki tabloda yer alıyor. İşte en güncel verilerle Radyoloji taban puanları, puan türü, kontenjanları ve başarı sıralaması;

Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont. Yer. Sıralama Taban
Puanı
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 10+0+1+0+1
10+0		 12
10		 384.504 (2023)
385.244 (2022)		 356,44346
351,69709
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)		 TYT 15+0+0+0+0
15+0		 15
15		 683.231 (2023)
706.203 (2022)		 318,24028
309,12337
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Ücretli)		 TYT 49+0+0+0+0
40+0		 49
40		 1.135.391 (2023)
1.056.882 (2022)		 280,63690
278,90587
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Ankara)(Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına)		 TYT 10+1+0+0+0
6+1		 11
7		 218.634 (2023)
172.108 (2022)		 392,36657
405,66333
SANKO ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(GAZİANTEP) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 6+0+1+0+1
7+0		 7
7		 297.718 (2023)
335.052 (2022)		 372,84708
361,29984
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 298.195 (2023)
291.407 (2022)		 372,74412
370,82870
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 5+0+1+0+1
6+0		 6
6		 343.670 (2023)
256.019 (2022)		 363,65896
379,52250
EGE ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 346.849 (2023)
349.694 (2022)		 363,06857
358,33716
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 363.342 (2023)
384.879 (2022)		 360,06543
351,76362
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 50+2+0+2+13
75+2		 67
77		 374.016 (2023)
424.623 (2022)		 358,23035
344,97123
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 4+0+1+0+1
5+0		 5
5		 374.709 (2023)
260.062 (2022)		 358,11608
378,47937
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 10+0+1+0+1
10+0		 12
10		 384.504 (2023)
385.244 (2022)		 356,44346
351,69709
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(DİYARBAKIR) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70+2+0+2+18
70+2		 92
72		 401.684 (2023)
405.756 (2022)		 353,58175
348,10171
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 407.881 (2023)
415.621 (2022)		 352,61786
346,45986
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 8+0+1+0+1
7+0		 9
7		 413.949 (2023)
404.747 (2022)		 351,64878
348,27729
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(SAMSUN) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 417.426 (2023)
434.725 (2022)		 351,10526
343,35638
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 417.697 (2023)
417.456 (2022)		 351,06195
346,15233
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 419.805 (2023)
409.013 (2022)		 350,73157
347,55086
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 3+0+1+0+1
4+0		 4
4		 421.684 (2023)
430.428 (2022)		 350,44511
344,03011
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BURSA) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 429.844 (2023)
425.810 (2022)		 349,21256
344,77431
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Ankara)		 TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 436.002 (2023)
443.097 (2022)		 348,29403
342,00261
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 444.117 (2023)
448.302 (2022)		 347,09468
341,19625
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 445.020 (2023)
432.698 (2022)		 346,96072
343,67701
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 446.020 (2023)
435.961 (2022)		 346,81718
343,14885
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 455.144 (2023)
432.632 (2022)		 345,51126
343,68493
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 7+0+1+0+1
8+0		 8
8		 458.336 (2023)
454.888 (2022)		 345,05561
340,18462
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KAYSERİ) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 463.769 (2023)
464.686 (2022)		 344,29021
338,71955
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 465.687 (2023)
468.899 (2022)		 344,02254
338,08468
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 469.601 (2023)
456.435 (2022)		 343,47525
339,94706
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 10+0+2+0+1
12+0		 12
12		 472.579 (2023)
464.945 (2022)		 343,05581
338,68203
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 8+0+1+0+1
10+0		 9
10		 475.041 (2023)
474.851 (2022)		 342,70792
337,21317
UFUK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 7+0+1+0+1
7+0		 8
7		 488.961 (2023)
505.236 (2022)		 340,81352
332,88903
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ÇANAKKALE) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 489.344 (2023)
486.268 (2022)		 340,76361
335,55739
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(BURSA) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 9+0+1+0+1
8+0		 10
8		 494.074 (2023)
503.264 (2022)		 340,14491
333,16070
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(DENİZLİ) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 498.835 (2023)
507.190 (2022)		 339,52519
332,60893
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 8+0+1+0+1
9+0		 9
9		 501.249 (2023)
519.542 (2022)		 339,19784
330,92168
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 5+0+1+0+1
6+0		 6
6		 503.207 (2023)
580.993 (2022)		 338,94301
323,01552
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ELAZIĞ) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70+2+0+2+18
70+2		 92
72		 504.975 (2023)
509.009 (2022)		 338,69740
332,35985
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 10+0+2+0+1
12+0		 10
12		 507.864 (2023)
525.276 (2022)		 338,32685
330,12819
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(VAN) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 509.550 (2023)
495.317 (2022)		 338,10935
334,27302
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 9+0+1+0+1
9+0		 10
9		 512.173 (2023)
531.068 (2022)		 337,76651
329,36276
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 515.455 (2023)
503.180 (2022)		 337,33971
333,17471
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 517.888 (2023)
504.302 (2022)		 337,02040
333,01549
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(AYDIN) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 526.151 (2023)
523.814 (2022)		 335,96219
330,32734
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 6+0+1+0+1
6+0		 7
6		 529.736 (2023)
553.880 (2022)		 335,50731
326,39026
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(MALATYA) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70+2+0+2+18
70+2		 92
72		 532.247 (2023)
472.119 (2022)		 335,19559
337,62368
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(SİVAS) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70+2+0+2+18
70+2		 92
72		 535.336 (2023)
509.014 (2022)		 334,83230
332,35932
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 10+0+2+0+1
12+0		 11
12		 540.482 (2023)
531.416 (2022)		 334,20745
329,31408
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Hatay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(HATAY) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 20+1+0+1+5
60+2		 27
62		 546.848 (2023)
519.256 (2022)		 333,43549
330,95887
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BALIKESİR) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 50+2+0+2+0
50+2		 53
52		 548.057 (2023)
546.316 (2022)		 333,28203
327,37877
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)(Burslu)		 TYT 5+0+1+0+1
6+0		 5
6		 548.293 (2023)
472.758 (2022)		 333,25477
337,52333
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Manisa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(MANİSA) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 548.984 (2023)
530.355 (2022)		 333,16709
329,45076
TOROS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 10+0+2+0+1
10+0		 11
10		 549.251 (2023)
553.003 (2022)		 333,13587
326,50740
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ŞANLIURFA) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 50+2+0+2+13
50+2		 67
52		 550.141 (2023)
530.108 (2022)		 333,02346
329,48471
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 5+0+1+0+1
8+0		 6
8		 555.121 (2023)
565.355 (2022)		 332,42130
324,96041
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ISPARTA) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 90+3+0+3+0
90+3		 93
93		 556.492 (2023)
540.138 (2022)		 332,25747
328,16905
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ
Kapadokya Meslek Yüksekokulu
(NEVŞEHİR) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 10+0+2+0+1
12+0		 11
12		 559.274 (2023)
577.179 (2022)		 331,91018
323,49380
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 60+2+0+2+0
60+2		 63
62		 559.554 (2023)
557.141 (2022)		 331,88069
325,98047
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 10+0+2+0+1
12+0		 11
12		 562.691 (2023)
583.488 (2022)		 331,50261
322,72428
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(TRABZON) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 563.774 (2023)
540.107 (2022)		 331,37745
328,17457
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 8+0+1+0+1
8+0		 9
8		 566.040 (2023)
579.509 (2022)		 331,11527
323,20090
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BOLU) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 566.472 (2023)
546.431 (2022)		 331,06518
327,36237
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KIRIKKALE) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 567.099 (2023)
569.785 (2022)		 330,98940
324,40597
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(SAMSUN) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 567.110 (2023)
592.934 (2022)		 330,98760
321,57628
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ERZURUM) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 75+2+0+2+0
75+2		 79
77		 567.352 (2023)
557.441 (2022)		 330,95835
325,93768
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)(Burslu)		 TYT 8+0+1+0+1
8+0		 8
8		 583.212 (2023)
564.414 (2022)		 329,08167
325,07675
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 11+0+2+0+1
12+0		 12
12		 585.083 (2023)
598.203 (2022)		 328,86929
320,94804
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(UŞAK) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 588.323 (2023)
561.087 (2022)		 328,50451
325,47667
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 10+0+1+0+1
12+0		 11
12		 590.028 (2023)
557.255 (2022)		 328,30341
325,96413
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KAHRAMANMARAŞ) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 50+2+0+2+13
50+2		 67
52		 594.243 (2023)
490.136 (2022)		 327,81214
334,99863
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Avrupa Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 6+0+1+0+1
8+0		 7
8		 597.349 (2023)
558.472 (2022)		 327,46429
325,80755
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 10+0+2+0+1
10+0		 11
10		 598.263 (2023)
581.559 (2022)		 327,35906
322,94949
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)(Burslu)		 TYT 5+0+1+0+1
6+0		 6
6		 598.538 (2023)
643.600 (2022)		 327,32606
315,80115
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 7+0+1+0+1
8+0		 7
8		 601.489 (2023)
573.156 (2022)		 326,97455
323,98507
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(AFYONKARAHİSAR) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70+2+0+2+0
70+2		 72
72		 601.574 (2023)
582.748 (2022)		 326,96465
322,80870
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KIRŞEHİR) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 35+1+0+1+0
35+1		 37
36		 605.192 (2023)
594.179 (2022)		 326,56137
321,42947
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 7+0+1+0+1
8+0		 8
8		 609.506 (2023)
650.045 (2022)		 326,07157
315,08782
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)(Burslu)		 TYT 6+0+1+0+1
8+0		 7
8		 611.518 (2023)
571.809 (2022)		 325,84980
324,15335
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Ereğli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 30+1+0+1+0
 32
 616.501 (2023)
— (2022)		 325,30595
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Avrupa Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)(Burslu)		 TYT 3+0+0+0+1
4+0		 3
4		 626.095 (2023)
564.691 (2022)		 324,24303
325,04356
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(AYDIN) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 626.790 (2023)
592.726 (2022)		 324,17318
321,60386
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ZONGULDAK) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 634.253 (2023)
605.934 (2022)		 323,35985
320,04774
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(EDİRNE) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 635.089 (2023)
614.903 (2022)		 323,27067
319,00976
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ERZİNCAN) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 638.041 (2023)
618.808 (2022)		 322,95926
318,56354
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(YOZGAT) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 30+1+0+1+0
30+1		 32
31		 640.710 (2023)
604.226 (2022)		 322,67716
320,24214
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KÜTAHYA) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 641.889 (2023)
603.470 (2022)		 322,54525
320,33417
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KARAMAN) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 50+2+0+2+0
50+2		 52
52		 645.920 (2023)
598.650 (2022)		 322,11953
320,89635
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 10+0+1+0+1
12+0		 11
12		 650.996 (2023)
583.879 (2022)		 321,57535
322,67641
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 10+0+2+0+1
12		 11
12		 652.066 (2023)
642.326 (2022)		 321,45945
315,93962
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 9+0+1+0+1
9+0		 10
9		 654.129 (2023)
725.786 (2022)		 321,24321
307,14006
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ELAZIĞ) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 60+2+0+2+15
60+2		 79
62		 657.176 (2023)
645.635 (2022)		 320,92374
315,57831
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 11+0+2+0+1
12+0		 12
12		 664.480 (2023)
666.632 (2022)		 320,16940
313,29779
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Gedik Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 9+0+1+0+1
9+0		 9
9		 669.941 (2023)
670.738 (2022)		 319,61127
312,84564
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 10+0+2+0+1
11+0		 11
11		 672.829 (2023)
675.286 (2022)		 319,30144
312,35400
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Tonya Meslek Yüksekokulu
(TRABZON) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 30+1+0+1+0
 32
 676.589 (2023)
— (2022)		 318,91692
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)		 TYT 49+0+0+0+0
43+0		 49
43		 680.424 (2023)
697.190 (2022)		 318,52841
310,04661
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 6+0+1+0+1
8+0		 7
8		 681.225 (2023)
732.122 (2022)		 318,44435
306,51243
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)		 TYT 15+0+0+0+0
15+0		 15
15		 683.231 (2023)
706.203 (2022)		 318,24028
309,12337
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 9+0+1+0+1
10+0		 10
10		 686.903 (2023)
680.910 (2022)		 317,87314
311,76362
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BİTLİS) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 60+2+0+2+0
60+2		 63
62		 687.558 (2023)
648.864 (2022)		 317,80429
315,21181
SİİRT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(SİİRT) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 691.861 (2023)
632.457 (2022)		 317,37681
317,02808
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(TRABZON) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 7+0+1+0+1
8+0		 8
8		 695.587 (2023)
654.701 (2022)		 316,99724
314,58628
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)(Burslu)		 TYT 5+0+1+0+1
7+0		 5
7		 698.601 (2023)
732.596 (2022)		 316,69788
306,46388
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 7+0+1+0+1
8+0		 8
8		 700.785 (2023)
691.568 (2022)		 316,48306
310,63757
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 10+0+1+0+1
10+0		 11
10		 703.215 (2023)
721.950 (2022)		 316,23996
307,53055
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 10+0+2+0+1
12+0		 11
12		 705.254 (2023)
803.913 (2022)		 316,04266
299,70030
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 9+0+1+0+1
9+0		 10
9		 707.963 (2023)
720.059 (2022)		 315,77601
307,72109
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 10+0+2+0+1
11		 11
11		 716.878 (2023)
681.817 (2022)		 314,92348
311,66478
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Plato Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 12+0+2+0+1
12+0		 13
12		 719.939 (2023)
769.767 (2022)		 314,62917
302,90287
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)(Burslu)		 TYT 8+0+1+0+1
8+0		 8
8		 730.135 (2023)
749.195 (2022)		 313,65085
304,86841
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)(Burslu)		 TYT 8+0+1+0+1
8+0		 9
8		 732.056 (2023)
756.087 (2022)		 313,46415
304,19497
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 6+0+1+0+1
7+0		 7
7		 738.775 (2023)
804.688 (2022)		 312,81951
299,62947
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KARS) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 75+2+0+2+0
75+2		 79
77		 748.098 (2023)
718.320 (2022)		 311,92072
307,89384
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)(Burslu)		 TYT 5+0+1+0+1
7+0		 6
7		 750.503 (2023)
715.368 (2022)		 311,69997
308,18933
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)(Burslu)		 TYT 5+0+1+0+1
6		 6
6		 755.593 (2023)
751.844 (2022)		 311,21862
304,61701
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 10+0+2+0+1
11+0		 10
11		 762.440 (2023)
670.461 (2022)		 310,58406
312,87404
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)(Burslu)		 TYT 7+0+1+0+1
7+0		 8
7		 765.804 (2023)
702.863 (2022)		 310,26820
309,46193
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 10+0+2+0+1
11+0		 11
11		 766.021 (2023)
781.029 (2022)		 310,24683
301,82296
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 10+0+2+0+1
11+0		 11
11		 767.210 (2023)
729.423 (2022)		 310,13717
306,78473
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)(Burslu)		 TYT 5+0+1+0+1
6+0		 6
6		 770.181 (2023)
801.317 (2022)		 309,85851
299,93774
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(IĞDIR) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 770.354 (2023)
728.394 (2022)		 309,84147
306,88661
IŞIK ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 9+0+1+0+1
9+0		 10
9		 774.286 (2023)
784.290 (2022)		 309,47314
301,53278
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)(Burslu)		 TYT 4+0+1+0+1
5+0		 4
5		 783.048 (2023)
659.910 (2022)		 308,67552
314,02370
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)(Burslu)		 TYT 8+0+1+0+1
8		 9
8		 791.679 (2023)
800.697 (2022)		 307,89639
299,99248
IŞIK ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)(Burslu)		 TYT 3+0+1+0+1
3+0		 4
3		 793.674 (2023)
788.914 (2022)		 307,71940
301,10765
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Plato Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)(Burslu)		 TYT 8+0+1+0+1
8+0		 9
8		 809.359 (2023)
809.750 (2022)		 306,31733
299,17106
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(HAKKARİ) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 816.854 (2023)
811.714 (2022)		 305,65216
298,98319
SİİRT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(SİİRT) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 835.362 (2023)
798.358 (2022)		 304,03550
300,20875
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Gedik Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)(Burslu)		 TYT 5+0+1+0+1
5+0		 5
5		 838.202 (2023)
688.361 (2022)		 303,78648
310,97121
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)(Burslu)		 TYT 8+0+1+0+1
8+0		 9
8		 853.903 (2023)
782.230 (2022)		 302,42004
301,71686
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KARS) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 65+2+0+2+0
65+2		 67
67		 864.511 (2023)
843.040 (2022)		 301,52021
296,14315
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)(Burslu)		 TYT 6+0+1+0+1
7+0		 6
7		 894.643 (2023)
735.107 (2022)		 298,98840
306,22469
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 7+0+0+0+0
8+0		 7
8		 910.974 (2023)
1.020.993 (2022)		 297,65979
281,58013
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)		 TYT 68+0+0+0+0
68+0		 68
68		 949.298 (2023)
873.150 (2022)		 294,56074
293,52294
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(BURSA) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)		 TYT 30+0+0+0+0
12+0		 30
12		 953.323 (2023)
737.965 (2022)		 294,24309
305,94974
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%25 İndirimli)		 TYT 51+0+0+0+0
50+0		 51
50		 958.995 (2023)
1.162.189 (2022)		 293,79263
271,42834
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)		 TYT 51+0+0+0+0
51+0		 51
51		 1.008.686 (2023)
1.073.585 (2022)		 289,96252
277,67934
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Meslek Yüksekokulu
(KKTC-GİRNE) (KKTC)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 5+0+0+0+0
7+0		 5
7		 1.014.914 (2023)
1.037.502 (2022)		 289,48361
280,35206
SANKO ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(GAZİANTEP) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%25 İndirimli)		 TYT 22+0+0+0+0
22+0		 22
22		 1.025.926 (2023)
939.343 (2022)		 288,64949
287,98852
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Ücretli)		 TYT 25+0+0+0+0
25+0		 25
25		 1.045.132 (2023)
1.261.033 (2022)		 287,20020
264,88595
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 16+0+0+0+0
27+0		 16
27		 1.047.432 (2023)
1.198.553 (2022)		 287,02868
268,97533
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(BURSA) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Ücretli)		 TYT 10+0+0+0+0
20+0		 10
20		 1.048.365 (2023)
1.063.468 (2022)		 286,95854
278,41767
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)		 TYT 25+0+0+0+0
25+0		 25
25		 1.119.505 (2023)
907.826 (2022)		 281,76467
290,59045
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)		 TYT 36+0+0+0+0
60+0		 36
60		 1.122.024 (2023)
1.045.777 (2022)		 281,58649
279,72081
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)		 TYT 55+0+0+0+0
51+0		 55
51		 1.134.798 (2023)
1.184.338 (2022)		 280,68132
269,92540
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Ücretli)		 TYT 49+0+0+0+0
40+0		 49
40		 1.135.391 (2023)
1.056.882 (2022)		 280,63690
278,90587
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)		 TYT 68+0+0+0+0
68+0		 68
68		 1.148.220 (2023)
1.028.572 (2022)		 279,73472
281,01861
GİRNE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC-GİRNE) (KKTC)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 3+0+0+0+0
5+0		 3
5		 1.148.223 (2023)
1.197.359 (2022)		 279,73457
269,05517
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)		 TYT 37+0+0+0+0
34+0		 37
34		 1.161.646 (2023)
1.159.646 (2022)		 278,78727
271,60046
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC-LEFKE) (KKTC)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 40+0+0+0+0
35+0		 40
35		 1.189.788 (2023)
1.155.783 (2022)		 276,83464
271,86624
SANKO ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(GAZİANTEP) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Ücretli)		 TYT 20+0+0+0+0
17+0		 20
17		 1.241.185 (2023)
1.088.002 (2022)		 273,30333
276,63359
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)(%50 İndirimli)		 TYT 51+0+0+0+0
42+0		 51
42		 1.267.916 (2023)
1.166.954 (2022)		 271,50647
271,09481
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)		 TYT 64+0+0+0+0
55+0		 64
55		 1.309.055 (2023)
1.399.052 (2022)		 268,79778
256,43944
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)		 TYT 51+0+0+0+0
42+0		 51
42		 1.336.122 (2023)
963.477 (2022)		 267,03852
286,03986
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%25 İndirimli)		 TYT 29+0+0+0+0
26+0		 29
26		 1.337.560 (2023)
1.335.095 (2022)		 266,94922
260,26520
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)		 TYT 76+0+0+0+0
68+0		 76
68		 1.358.381 (2023)
1.123.503 (2022)		 265,60829
274,10089
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)		 TYT 34+0+0+0+0
34+0		 34
34		 1.371.872 (2023)
1.605.477 (2022)		 264,73513
245,06886
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 1+0+0+0+0
1+0		 1
1		 1.399.091 (2023)
1.680.304 (2022)		 263,00878
241,24863
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Ücretli)		 TYT 2+0+0+0+0
2+0		 2
2		 1.412.540 (2023)
1.208.028 (2022)		 262,16261
268,34347
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%25 İndirimli)		 TYT 40+0+0+0+0
40+0		 40
40		 1.420.813 (2023)
1.161.325 (2022)		 261,64276
271,48651
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)(%50 İndirimli)		 TYT 38+0+0+0+0
42+0		 38
42		 1.475.711 (2023)
1.261.593 (2022)		 258,26009
264,85053
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)		 TYT 38+0+0+0+0
42+0		 38
42		 1.503.755 (2023)
1.560.593 (2022)		 256,55199
247,41125
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Ücretli)		 TYT 9+0+0+0+0
8+0		 9
8		 1.518.237 (2023)
1.573.285 (2022)		 255,68079
246,74703
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)		 TYT 39+0+0+0+0
42+0		 39
42		 1.600.446 (2023)
1.712.749 (2022)		 250,82297
239,64812
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)(%50 İndirimli)		 TYT 51+0+0+0+0
42+0		 51
42		 1.603.744 (2023)
1.770.906 (2022)		 250,62756
236,84915
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ
Kapadokya Meslek Yüksekokulu
(NEVŞEHİR) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%25 İndirimli)		 TYT 50+0+0+0+0
50+0		 50
50		 1.606.542 (2023)
1.719.228 (2022)		 250,46582
239,33558
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)		 TYT 41+0+0+0+0
41+0		 41
41		 1.633.975 (2023)
2.000.228 (2022)		 248,87056
226,59310
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)		 TYT 41+0+0+0+0
41+0		 41
41		 1.633.975 (2023)
2.000.228 (2022)		 248,87056
226,59310
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Gedik Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)		 TYT 60+0+0+0+0
51+0		 60
51		 1.652.597 (2023)
1.485.688 (2022)		 247,78704
251,48766
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)		 TYT 70+0+0+0+0
63		 70
63		 1.665.088 (2023)
1.472.872 (2022)		 247,07054
252,20815
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 1+0+0+0+0
1		 1
1		 1.719.096 (2023)
1.789.828 (2022)		 244,01016
235,95787
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Ücretli)		 TYT 5+0+0+0+0
 5
 1.737.110 (2023)
— (2022)		 242,99995
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)		 TYT 53+0+0+0+0
60+0		 53
60		 1.759.456 (2023)
1.719.199 (2022)		 241,75215
239,33697
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)		 TYT 42+0+0+0+0
42+0		 42
42		 1.791.389 (2023)
2.319.913 (2022)		 239,99932
213,55841
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ
Kapadokya Meslek Yüksekokulu
(NEVŞEHİR) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Ücretli)		 TYT 18+0+0+0+0
18+0		 18
18		 1.796.523 (2023)
1.780.955 (2022)		 239,71509
236,37518
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)		 TYT 58+0+0+0+0
58+0		 58
58		 1.802.479 (2023)
1.249.837 (2022)		 239,39006
265,60872
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC-LEFKE) (KKTC)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)		 TYT 40+0+0+0+0
35+0		 40
35		 1.812.154 (2023)
2.417.423 (2022)		 238,86419
209,64574
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Avrupa Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%25 İndirimli)		 TYT 38+0+0+0+0
42+0		 38
42		 1.835.597 (2023)
1.840.499 (2022)		 237,59201
233,61103
UFUK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Ücretli)		 TYT 42+0+0+0+0
38+0		 42
38		 1.855.125 (2023)
1.512.064 (2022)		 236,54022
250,03872
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)(%50 İndirimli)		 TYT 51+0+0+0+0
42+0		 51
42		 1.859.639 (2023)
1.469.033 (2022)		 236,29132
252,42349
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)		 TYT 50+0+0+0+0
45+0		 50
45		 1.890.816 (2023)
1.842.018 (2022)		 234,61915
233,54156
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)(%50 İndirimli)		 TYT 34+0+0+0+0
34+0		 34
34		 1.891.401 (2023)
1.919.216 (2022)		 234,58670
230,07432
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)		 TYT 68+0+0+0+0
68+0		 68
68		 1.896.174 (2023)
1.899.776 (2022)		 234,32709
230,93551
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)		 TYT 65+0+0+0+0
57+0		 65
57		 1.913.985 (2023)
1.859.018 (2022)		 233,38930
232,76248
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)		 TYT 8+0+0+0+0
7+0		 8
7		 1.971.888 (2023)
2.483.410 (2022)		 230,33129
206,94029
IŞIK ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)		 TYT 54+0+0+0+0
51+0		 54
51		 2.014.587 (2023)
2.277.900 (2022)		 228,11238
215,23349
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)(%50 İndirimli)		 TYT 49+0+0+0+0
41		 49
41		 2.032.691 (2023)
1.736.781 (2022)		 227,18460
238,48710
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Avrupa Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)(%25 İndirimli)		 TYT 20+0+0+0+0
21+0		 20
21		 2.052.845 (2023)
1.935.147 (2022)		 226,14754
229,38249
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)		 TYT 65+0+0+0+0
61+0		 65
61		 2.070.195 (2023)
1.915.465 (2022)		 225,24672
230,23874
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)(%50 İndirimli)		 TYT 34+0+0+0+0
38+0		 34
38		 2.083.670 (2023)
2.103.009 (2022)		 224,56594
222,30498
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Ücretli)		 TYT 1+0+0+0+0
1		 1
1		 2.109.890 (2023)
1.563.274 (2022)		 223,23925
247,26922
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Meslek Yüksekokulu
(KKTC-GİRNE) (KKTC)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)		 TYT 7+0+0+0+0
7+0		 7
7		 2.114.981 (2023)
2.685.514 (2022)		 222,98489
197,64734
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Ücretli)		 TYT 8+0+0+0+0
8+0		 8
8		 2.130.558 (2023)
1.949.177 (2022)		 222,20216
228,77208
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)		 TYT 37+0+0+0+0
33+0		 37
33		 2.144.615 (2023)
1.860.219 (2022)		 221,49147
232,70923
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%25 İndirimli)		 TYT 14+0+0+0+0
20+0		 14
20		 2.179.213 (2023)
2.139.060 (2022)		 219,76985
220,82399
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Gedik Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)(%50 İndirimli)		 TYT 38+0+0+0+0
30+0		 38
30		 2.182.414 (2023)
1.675.073 (2022)		 219,60984
241,51430
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)		 TYT 59+0+0+0+0
51+0		 59
51		 2.190.366 (2023)
1.971.374 (2022)		 219,21567
227,82294
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Ücretli)		 TYT 25+0+0+0+0
20+0		 25
20		 2.196.226 (2023)
2.643.733 (2022)		 218,93109
199,76193
IŞIK ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)(%50 İndirimli)		 TYT 24+0+0+0+0
20+0		 24
20		 2.224.929 (2023)
2.321.433 (2022)		 217,51700
213,49907
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)(%50 İndirimli)		 TYT 49+0+0+0+0
41+0		 49
41		 2.236.004 (2023)
1.973.971 (2022)		 216,97507
227,70801
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)(%50 İndirimli)		 TYT 33+0+0+0+0
23+0		 33
23		 2.272.701 (2023)
1.838.645 (2022)		 215,16684
233,69511
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)		 TYT 68+0+0+0+0
68		 68
68		 2.273.794 (2023)
2.274.981 (2022)		 215,11462
215,34655
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)(%50 İndirimli)		 TYT 34+0+0+0+0
38+0		 34
38		 2.278.443 (2023)
2.284.445 (2022)		 214,88373
214,97255
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)		 TYT 66+0+0+0+0
63+0		 66
63		 2.283.889 (2023)
1.746.660 (2022)		 214,61790
238,01866
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Ücretli)		 TYT 3+0+0+0+0
3+0		 3
3		 2.314.733 (2023)
1.928.504 (2022)		 213,11311
229,66860
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)		 TYT 68+0+0+0+0
60+0		 68
60		 2.316.621 (2023)
1.912.965 (2022)		 213,01939
230,35045
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)		 TYT 59+0+0+0+0
51+0		 59
51		 2.321.403 (2023)
1.840.681 (2022)		 212,78542
233,60347
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(TRABZON) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Ücretli)		 TYT 42+0+0+0+0
 42
 2.335.123 (2023)
— (2022)		 212,10469
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)		 TYT 39+0+0+0+0
28+0		 39
28		 2.372.611 (2023)
2.631.572 (2022)		 210,25584
200,35809
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)(%50 İndirimli)		 TYT 34+0+0+0+0
34		 34
34		 2.409.765 (2023)
2.412.998 (2022)		 208,44116
209,82772
TOROS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Ücretli)		 TYT 68+0+0+0+0
60+0		 68
60		 2.410.108 (2023)
1.116.621 (2022)		 208,42513
274,58096
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Plato Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)		 TYT 76+0+0+0+0
68+0		 76
68		 2.411.250 (2023)
2.173.360 (2022)		 208,36782
219,45506
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)(%50 İndirimli)		 TYT 44+0+0+0+0
35+0		 44
35		 2.444.675 (2023)
1.608.660 (2022)		 206,69903
244,90889
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Ücretli)		 TYT 2+0+0+0+0
 2
 2.448.104 (2023)
— (2022)		 206,53023
IŞIK ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Ücretli)		 TYT 5+0+0+0+0
5+0		 5
5		 2.453.053 (2023)
2.367.930 (2022)		 206,28471
211,65285
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)(%50 İndirimli)		 TYT 25+0+0+0+0
29+0		 25
29		 2.455.020 (2023)
2.175.510 (2022)		 206,19017
219,36703
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Ücretli)		 TYT 18+0+0+0+0
19+0		 18
19		 2.459.505 (2023)
2.689.705 (2022)		 205,96260
197,43135
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 5+0+0+0+0
10+0		 5
10		 2.466.077 (2023)
2.353.144 (2022)		 205,63591
212,23365
IŞIK ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 2+0+0+0+0
 2
 2.466.852 (2023)
— (2022)		 205,59672
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Ücretli)		 TYT 10+0+0+0+0
9+0		 10
9		 2.503.411 (2023)
2.663.845 (2022)		 203,77791
198,77075
GİRNE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC-GİRNE) (KKTC)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)		 TYT 17+0+0+0+0
15+0		 17
4		 2.513.555 (2023)
Dolmadı (2022)		 203,26037
Dolmadı
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Plato Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)(%50 İndirimli)		 TYT 51+0+0+0+0
42+0		 51
42		 2.520.573 (2023)
2.446.988 (2022)		 202,89397
208,44062
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Ücretli)		 TYT 2+0+0+0+0
2+0		 2
2		 2.521.395 (2023)
2.067.707 (2022)		 202,85281
223,75498
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Meslek Yüksekokulu
(KKTC-GİRNE) (KKTC)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Ücretli)		 TYT 8+0+0+0+0
6+0		 8
6		 2.530.377 (2023)
2.841.407 (2022)		 202,39246
186,50501
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)		 TYT 68+0+0+0+0
68+0		 68
68		 2.553.281 (2023)
1.159.614 (2022)		 201,20850
271,60228
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)(%50 İndirimli)		 TYT 34+0+0+0+0
34+0		 34
34		 2.578.369 (2023)
1.540.813 (2022)		 199,88954
248,47628
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Ücretli)		 TYT 36+0+0+0+0
50+0		 36
50		 2.629.902 (2023)
2.567.675 (2022)		 197,08966
203,31508
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 6+0+0+0+0
8+0		 6
8		 2.630.962 (2023)
1.994.392 (2022)		 197,02833
226,84114
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Ücretli)		 TYT 25+0+0+0+0
8+0		 25
8		 2.686.177 (2023)
1.570.918 (2022)		 193,77401
246,87359
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)(%25 İndirimli)		 TYT 18+0+0+0+0
 18
 2.779.872 (2023)
— (2022)		 187,11778
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Ücretli)		 TYT 28+0+0+0+0
26+0		 28
24		 2.799.169 (2023)
Dolmadı (2022)		 185,37593
Dolmadı
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%25 İndirimli)		 TYT 36+0+0+0+0
 36
 2.809.806 (2023)
— (2022)		 184,30364
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 16+0+0+0+0
 9
 2.843.921 (2023)
— (2022)		 180,08825
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Ücretli)		 TYT 32+0+0+0+0
 11
 2.883.747 (2023)
— (2022)		 169,87222
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%25 İndirimli)		 TYT 38+0+0+0+0
18+0		 38
18		 2.884.407 (2023)
1.704.919 (2022)		 169,50647
240,02822
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(KKTC Uyruklu)		 TYT 1+0+0+0+0
1+0
1		 — (2023)
1.479.478 (2022)
251,83857
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