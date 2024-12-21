Haberler
Yaşam
DEV İNDİRİMLER SATIŞA ÇIKTI! Tarım Kredi Kooperatif aktüel ürünler 21-30 Aralık: dikey ısıtıcı, ayakkabılık, battaniye...
Giriş Tarihi: 21.12.2024 00:17
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024
00:17
DEV İNDİRİMLER SATIŞA ÇIKTI! Tarım Kredi Kooperatif aktüel ürünler 21-30 Aralık: dikey ısıtıcı, ayakkabılık, battaniye...
Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde Aralık ayının son günlerine özel birbirinden çeşitli ürünler avantajlı fiyatlarla satışa çıktı. 21 Aralık'ta satışa sunulan Tarım Kredi Kooperatifi indirimleri ile özellikle temel gıda ürünlerindeki indirimler tüketicilerin dikkatini çekerken dikey ısıtıcı, ayakkabılık, makyaj masası, çekmeceli ekmeklik, battaniye, kablosuz kulaklık, elektrikli süpürge, buharlı ütü, tencere ve tava gibi birçok ürün de müşterilerle buluşuyor. İşte; Tarım Kredi katalog 21-30 Aralık aktüel kataloğu ve fiyat listesi...