Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam DEV İNDİRİMLER SATIŞA ÇIKTI! Tarım Kredi Kooperatif aktüel ürünler 21-30 Aralık: dikey ısıtıcı, ayakkabılık, battaniye...
Giriş Tarihi: 21.12.2024 00:17 Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 00:17

DEV İNDİRİMLER SATIŞA ÇIKTI! Tarım Kredi Kooperatif aktüel ürünler 21-30 Aralık: dikey ısıtıcı, ayakkabılık, battaniye...

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde Aralık ayının son günlerine özel birbirinden çeşitli ürünler avantajlı fiyatlarla satışa çıktı. 21 Aralık'ta satışa sunulan Tarım Kredi Kooperatifi indirimleri ile özellikle temel gıda ürünlerindeki indirimler tüketicilerin dikkatini çekerken dikey ısıtıcı, ayakkabılık, makyaj masası, çekmeceli ekmeklik, battaniye, kablosuz kulaklık, elektrikli süpürge, buharlı ütü, tencere ve tava gibi birçok ürün de müşterilerle buluşuyor. İşte; Tarım Kredi katalog 21-30 Aralık aktüel kataloğu ve fiyat listesi...

DEV İNDİRİMLER SATIŞA ÇIKTI! Tarım Kredi Kooperatif aktüel ürünler 21-30 Aralık: dikey ısıtıcı, ayakkabılık, battaniye...

Tarım Kredi Kooperatifi aktüel ürünler kataloğu paylaşıldı. Teknolojik cihazlar, mutfak gereçleri, mobilya ve oyuncak çeşitleri gibi farklı kategorilerde geniş bir ürün yelpazesi satışa sunuldu. İşte, Tarım Kredi aktüel market indirimleri 21-30 Aralık fiyat listesi...

DEV İNDİRİMLER SATIŞA ÇIKTI! Tarım Kredi Kooperatif aktüel ürünler 21-30 Aralık: dikey ısıtıcı, ayakkabılık, battaniye...

TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKET İNDİRİMLERİ

Sucuk 569 TL

Gövde Tavuk 74 TL

Tam Yağlı Yoğurt 49,90 TL

Süzme Peynir 124,90 TL

Yeşil Mercimek 49,90 TTL

Tost Peyniri 185 TL

Pirinç 220 TL

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
DEV İNDİRİMLER SATIŞA ÇIKTI! Tarım Kredi Kooperatif aktüel ürünler 21-30 Aralık: dikey ısıtıcı, ayakkabılık, battaniye...

Tam Yağlı Yoğurt 49,90 TL

DEV İNDİRİMLER SATIŞA ÇIKTI! Tarım Kredi Kooperatif aktüel ürünler 21-30 Aralık: dikey ısıtıcı, ayakkabılık, battaniye...

Karadeniz Çay 142,90 TL

DEV İNDİRİMLER SATIŞA ÇIKTI! Tarım Kredi Kooperatif aktüel ürünler 21-30 Aralık: dikey ısıtıcı, ayakkabılık, battaniye...

Kangal Sucuk 569,90 TL

SON DAKİKA