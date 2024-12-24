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Haberler Yaşam BÜYÜK FIRSAT KATALOĞU! A101 aktüel 26 Aralık katalog: şarjı süpürge, emaye setleri, Dubai çikolatası kalıbı
Giriş Tarihi: 24.12.2024 11:54 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 11:54

BÜYÜK FIRSAT KATALOĞU! A101 aktüel 26 Aralık katalog: şarjı süpürge, emaye setleri, Dubai çikolatası kalıbı

A101 aktüel 26 Aralık kataloğu yayında. Bu hafta zincir marketlerde birbirinden farklı binlerce üründe indirimler sepetlerde yer alacak. Fiyatlardaki düşüş ve ürünlerdeki çeşitlilik gözlerden kaçmadı. Öne Çıkan ürünler arasında emaye setler, Dubai çikolatası kalıbı, el rondosu, temel gıdadan hindi, süt ürünleri, ev kategorisinde şarjlı süpürge, tencere setleri dikkatleri çekiyor. İşte A101 aktüel kataloğu

BÜYÜK FIRSAT KATALOĞU! A101 aktüel 26 Aralık katalog: şarjı süpürge, emaye setleri, Dubai çikolatası kalıbı

Alışveriş tutkunları A101 aktüel yeni hafta kataloğunu yakın mercek altına aldı. Bu haftaki katalogda temel gıda,elektronik ürünler, mutfak araç gereçleri, yılbaşı konseptli ürünler reyonlarda indirimli fiyatlarıtla yer alacak. İşte A101 aktüel 26 Aralık kataloğu

BÜYÜK FIRSAT KATALOĞU! A101 aktüel 26 Aralık katalog: şarjı süpürge, emaye setleri, Dubai çikolatası kalıbı

A101 AKTÜEL 21-27 ARALIK KATALOĞU

Çay 1000 G 179 TL
Beyaz Peynir 700 G 115 TL
Dana Sucuk 400 G 179 TL
Çiçek Balı 450 G 129 TL
Yeşil Mercimek 1000 G 54 TL
Dondurulmuş Piliç Çıtır Fileto 700 G 109 TL

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BÜYÜK FIRSAT KATALOĞU! A101 aktüel 26 Aralık katalog: şarjı süpürge, emaye setleri, Dubai çikolatası kalıbı

Yüzey Temizleme Havlusu 100'lü 69 TL
Bulaşık Deterjanı 2600 Ml 169 TL
Çamaşır Suyu 3240 Ml 129 TL
Bulaşık Makinesi Jeli 1080 Ml 199 TL
Ağız Bakım Suyu 500 Ml 59 TL

BÜYÜK FIRSAT KATALOĞU! A101 aktüel 26 Aralık katalog: şarjı süpürge, emaye setleri, Dubai çikolatası kalıbı

Maskara 129 TL
Nemlendirici Krem 50 ml 129 TL
Demlik Poşet Çay 100'lü 69 TL

BÜYÜK FIRSAT KATALOĞU! A101 aktüel 26 Aralık katalog: şarjı süpürge, emaye setleri, Dubai çikolatası kalıbı

26 ARALIK A101 AKTÜEL KATALOĞU YAYINDA!

TV 22.999 TL
TV 13.999 TL
Bluetooth Kulaklık 399 TL
Makyaj Çantası 279 TL
Kablosuz Klavye Mouse Seti 499 TL

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