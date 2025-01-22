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DİYANET PAYLAŞTI! Ramazan ayı başlangıç tarihi 2025: Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün tutulacak?
Giriş Tarihi: 22.01.2025 12:42
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025
12:42
DİYANET PAYLAŞTI! Ramazan ayı başlangıç tarihi 2025: Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün tutulacak?
Ramazan Ayı, tüm İslam âleminde büyük bir heyecan ve coşkuyla bekleniyor. Müslümanlar, otuz gün boyunca sabah ezanından önce sahur yapacak ve akşam ezanı ile birlikte iftar yaparak oruçlarını açacaklar. On bir ayın sultanı Ramazan ayı yaklaştıkça bu mübarek ayı en iyi şekilde karşılamak isteyen müslümanlar heyecan içerisinde. Peki; 2025 Ramazan ne zaman başlayacak? İlk oruç hangi gün tutulacak?