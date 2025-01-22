DİYANET PAYLAŞTI! Ramazan ayı başlangıç tarihi 2025: Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün tutulacak?

Müslümanlar, Ramazan'ın başlangıcını heyecanla bekliyor. Bu özel ayda oruç tutmanın manevi huzurunu yaşamak için hazırlıklarını tamamlayan Müslümanlar Diyanet'in dini günler takvimini kontrol ediyor. Oruç tutma ibadetinin yerine getirildiği, manevi anlamda arınmanın ve sabrın ön plana çıktığı bu dönemde gerekli ibadetler yerine getirilecek. Peki, 2025 yılı Ramazan Ayı ne zaman başlayacak? İlk oruç hangi tarihte tutulacak?