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Haberler Yaşam DİYANET PAYLAŞTI! Ramazan ayı başlangıç tarihi 2025: Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün tutulacak?
Giriş Tarihi: 22.01.2025 12:42 Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 12:42

DİYANET PAYLAŞTI! Ramazan ayı başlangıç tarihi 2025: Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün tutulacak?

Ramazan Ayı, tüm İslam âleminde büyük bir heyecan ve coşkuyla bekleniyor. Müslümanlar, otuz gün boyunca sabah ezanından önce sahur yapacak ve akşam ezanı ile birlikte iftar yaparak oruçlarını açacaklar. On bir ayın sultanı Ramazan ayı yaklaştıkça bu mübarek ayı en iyi şekilde karşılamak isteyen müslümanlar heyecan içerisinde. Peki; 2025 Ramazan ne zaman başlayacak? İlk oruç hangi gün tutulacak?

DİYANET PAYLAŞTI! Ramazan ayı başlangıç tarihi 2025: Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün tutulacak?

Müslümanlar, Ramazan'ın başlangıcını heyecanla bekliyor. Bu özel ayda oruç tutmanın manevi huzurunu yaşamak için hazırlıklarını tamamlayan Müslümanlar Diyanet'in dini günler takvimini kontrol ediyor. Oruç tutma ibadetinin yerine getirildiği, manevi anlamda arınmanın ve sabrın ön plana çıktığı bu dönemde gerekli ibadetler yerine getirilecek. Peki, 2025 yılı Ramazan Ayı ne zaman başlayacak? İlk oruç hangi tarihte tutulacak?

DİYANET PAYLAŞTI! Ramazan ayı başlangıç tarihi 2025: Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün tutulacak?

2025 RAMAZAN AYI NE ZAMAN?
Ramazan ayının birinci günü 2025'de mart ayına denk geliyor.

Ramazan bu sene, 1 Mart 2025 Cumartesi tarihinde başlayacak.

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DİYANET PAYLAŞTI! Ramazan ayı başlangıç tarihi 2025: Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün tutulacak?

İLK ORUÇ NE ZAMAN?
İlk oruç için vatandaşlar 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece sahura kalkacak. Yani 1 Mart'ta vatandaşlarlar ilk gün oruçlarını tutacak.

26 Mart Çarşamba günü Kadir Gecesi idrak edilecek. 29 Mart Cumartesi günü ise Ramazan'ın son günü olacak.

DİYANET PAYLAŞTI! Ramazan ayı başlangıç tarihi 2025: Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün tutulacak?

2025 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı'nın 1. günü, 30 Mart 2025 Pazar günü başlayacak ve bayram 1 Nisan 2025 Salı günü sona erecek.

DİYANET PAYLAŞTI! Ramazan ayı başlangıç tarihi 2025: Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün tutulacak?
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