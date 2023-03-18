Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Ramazan ayı başlıyor! 2023 Diyanet takvimi ile Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak, ramazana kaç gün kaldı?
Giriş Tarihi: 18.03.2023 20:57 Güncelleme Tarihi: 18.03.2023 20:58

Ramazan ayı başlıyor! 2023 Diyanet takvimi ile Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak, ramazana kaç gün kaldı?

Her sene farklı tarihlerde idrak edilen 2023 Ramazan ayı önümüzdeki hafta başlıyor. Bu sene Mart ayında başlayacak olan bu ayda Müslüman alemi oruç ibadetini yerine getirecek olmanın huzurunu yaşayacak. Öte yandan tam tarihi bilmeyen vatandaşlar "Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak?" sorularına yanıt arama başladı. Diyanet tarafından yayınlanan takvime göre; Ramazan ayı başlangıç ve bitiş tarihi de belli oldu. İşte islam aleminin heyecanla beklediği on bir ayın sultanının başlayacağı tarih.

Ramazan ayı başlıyor! 2023 Diyanet takvimi ile Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak, ramazana kaç gün kaldı?

On bir ayın sultanı olarak da bilinen Ramazan ayına artık yalnızca birkaç gün kaldı. Her sene farklı tarihlerde idrak edilen bu mübarek ayın bu sene ise hangi tarihte başlayacağı araştırılıyor. Müslüman âlemi açısından büyük önem taşıyan bu tarihlerde dinen farz kılınan oruç ibadeti gerçekleştiriliyor. Şimdilerde milyonlarca kişinin aklında "Bu sene Ramazan ne zaman başlıyor?" sorusu yerini alıyor. 2023 Ramazan ayı Diyanet İşleri tarafından yayınlanan dini günler takvimine göre; bu sene Mart ayında başlayacak...

Ramazan ayı başlıyor! 2023 Diyanet takvimi ile Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak, ramazana kaç gün kaldı?

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR 2023?

Önümüzdeki yıl Ramazan günleri Mart ayında başlayacak. Mart ayının sonuna denk gelen oruç günleri Nisan ayında son bulacak.

İşte tarihler…

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ramazan ayı başlıyor! 2023 Diyanet takvimi ile Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak, ramazana kaç gün kaldı?

RAMAZAN 2023 TARİHLERİ

Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe

Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi

Ramazan Bayramı Arifesi - 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün - 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün - 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün - 23 Nisan Pazar

Ramazan ayı başlıyor! 2023 Diyanet takvimi ile Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak, ramazana kaç gün kaldı?

2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi

Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe

Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma

Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi

Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe

Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

Ramazan ayı başlıyor! 2023 Diyanet takvimi ile Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak, ramazana kaç gün kaldı?

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 27 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 27 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 27 Haziran Cumartesi

Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba

Aşure günü – 28 Temmuz Cuma

Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı

SON DAKİKA