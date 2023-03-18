Ramazan ayı başlıyor! 2023 Diyanet takvimi ile Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak, ramazana kaç gün kaldı?

Her sene farklı tarihlerde idrak edilen 2023 Ramazan ayı önümüzdeki hafta başlıyor. Bu sene Mart ayında başlayacak olan bu ayda Müslüman alemi oruç ibadetini yerine getirecek olmanın huzurunu yaşayacak. Öte yandan tam tarihi bilmeyen vatandaşlar "Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak?" sorularına yanıt arama başladı. Diyanet tarafından yayınlanan takvime göre; Ramazan ayı başlangıç ve bitiş tarihi de belli oldu. İşte islam aleminin heyecanla beklediği on bir ayın sultanının başlayacağı tarih.