Ramazan ayı başlıyor! 2023 Diyanet takvimi ile Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak, ramazana kaç gün kaldı?

On bir ayın sultanı olarak da bilinen Ramazan ayına artık yalnızca birkaç gün kaldı. Her sene farklı tarihlerde idrak edilen bu mübarek ayın bu sene ise hangi tarihte başlayacağı araştırılıyor. Müslüman âlemi açısından büyük önem taşıyan bu tarihlerde dinen farz kılınan oruç ibadeti gerçekleştiriliyor. Şimdilerde milyonlarca kişinin aklında "Bu sene Ramazan ne zaman başlıyor?" sorusu yerini alıyor. 2023 Ramazan ayı Diyanet İşleri tarafından yayınlanan dini günler takvimine göre; bu sene Mart ayında başlayacak...