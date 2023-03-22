Ramazan ayı ibadetleri ve okunacak dualar: Mübarek Ramazan ayında yapılacak ibadetler nelerdir, hangi dualar ve sureler okunur?

Manevi huzur ikliminin hakim olduğu on bir ayın sultanı Ramazan ayı gelip çattı. İslam aleminde mühim bir yeri olan bu mübarek ay boyunca Müslümanlar farz kılınan oruç ibadetini yerine getirecek, teravih namazı kılacak ve bol bol dua edecek. 23 Mart itibarıyla başlayan bu ayın bereketinden faydalanmak isteyenler ise bu noktada Ramazan ayında yapılacak ibadetler, okunacak dualar, çekilecek tesbihler ve kılınacak namazlar için araştırmalarına başladı. Ramazan ayında okunması gereken dualar ve sureler dini kaynaklarda yer alıyor. Peki, Ramazan ayında yapılacak ibadetler ve okunacak dualar nelerdir? İşte, Mübarek Ramazan ayı ibadetleri, duaları, tesbih ve zikirleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler.