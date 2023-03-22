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Haberler Yaşam Ramazan ayı ibadetleri ve okunacak dualar: Mübarek Ramazan ayında yapılacak ibadetler nelerdir, hangi dualar ve sureler okunur?
Giriş Tarihi: 22.03.2023 22:09 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 22:09

Ramazan ayı ibadetleri ve okunacak dualar: Mübarek Ramazan ayında yapılacak ibadetler nelerdir, hangi dualar ve sureler okunur?

Manevi huzur ikliminin hakim olduğu on bir ayın sultanı Ramazan ayı gelip çattı. İslam aleminde mühim bir yeri olan bu mübarek ay boyunca Müslümanlar farz kılınan oruç ibadetini yerine getirecek, teravih namazı kılacak ve bol bol dua edecek. 23 Mart itibarıyla başlayan bu ayın bereketinden faydalanmak isteyenler ise bu noktada Ramazan ayında yapılacak ibadetler, okunacak dualar, çekilecek tesbihler ve kılınacak namazlar için araştırmalarına başladı. Ramazan ayında okunması gereken dualar ve sureler dini kaynaklarda yer alıyor. Peki, Ramazan ayında yapılacak ibadetler ve okunacak dualar nelerdir? İşte, Mübarek Ramazan ayı ibadetleri, duaları, tesbih ve zikirleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

Ramazan ayı ibadetleri ve okunacak dualar: Mübarek Ramazan ayında yapılacak ibadetler nelerdir, hangi dualar ve sureler okunur?

Üç ayların sonuncusu olan ve bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'ni içinde barındıran Ramazan ayı büyük bir coşkuyla karşılandı. İslam aleminin heyecan ile beklediği on bir ayın sultanı, 23 Mart Perşembe günü itibarıyla başlıyor. Bu mübarek ay boyunca edilen dua ve yapılan ibadetlerin bereketli olduğu biliniyor. Bu noktada Ramazan ayında yapılacak ibadetler, okunacak dualar, kılınacak namazlar, çekilecek tesbihler ve zikirler ile ilgili araştırmalar başladı. Bu ayın rahmet ve bereketinden faydalanmak isteyenler soruyor: Ramazan ayında yapılacak ibadetler nelerdir, hangi dualar okunur, çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? İşte, Diyanet ile Ramazan ayı ibadetleri, duaları, namazları, tesbihleri ve zikirleri hakkında tüm merak edilenler.

Ramazan ayı ibadetleri ve okunacak dualar: Mübarek Ramazan ayında yapılacak ibadetler nelerdir, hangi dualar ve sureler okunur?

RAMAZAN AYINDA HANGİ İBADETLER YAPILIR?

23 Mart Perşembe gecesi milyonlarca kişi Ramazan ayının ilk sahurunu yapacak. Bu ay her yıl olduğu gibi dualar ile geçirilecek.

Ramazan ayında Ramazan orucunun dışında yapılması faziletli olan ibadetler nelerdir?

- Ramazan ayı "Kur'ân ayı"dır. Diğer semavî kitaplar da Ramazan ayında indirilmiştir.

- Her bir Kur'ân harfine normal vakitte on sevap varken Ramazan-ı şerifte binler sevap verilir.

- Her Ramazan ayına Cebrail (as) Kur'ân'ı baştan sonra okur, Efendimiz (asm) dinlerdi. Sonra da Peygamber Efendimiz mescidde sahabelere okur Hz. Cebrail de yanında bulunurdu. Bu hadiseye "arda" denilirdi.

Teravih namazını kılan günahlardan temizlenir.

Ramazan ayında kılınan Teravih Namazı için "Allah(cc) Ramazan orucunu farz kıldı. Ben de gece ibadetini (teravih namazını) sünnet kıldım. Kim, faziletine inanarak ve alacağı mükâfatı Allah'dan (cc) umarak orucunu tutup, gece ibadetini yaparsa, anasından doğduğu gün gibi günahlarından kurtulur" (Nesai)

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Ramazan ayı ibadetleri ve okunacak dualar: Mübarek Ramazan ayında yapılacak ibadetler nelerdir, hangi dualar ve sureler okunur?

RAMAZAN AYINDA ÇEKİLECEK TESBİH VE ZİKİRLER

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği bilgilerde Ramazan'da çekilecek tesbihlerle ilgili doğrudan bir bilgi yer almıyor. Ancak başkanlığın konuyla ilgili görüşü şu şekilde;

Kelime-i tevhid sözlük anlamı ile "Allah'ı birleme cümlesi" demektir. "Lâ ilahe illallah" sözünden ibarettir ve "Allah'tan başka ilah yoktur." anlamına gelir. Bu cümlenin ifade ettiği mana İslam'ın temel ilkesini oluşturur. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Kıyamet gününde benim şefaatim sayesinde en mutlu olacak insan, kalbinden içtenlikle, Lâ ilâhe illallah diyendir" (Buhârî, İlim, 33; Rikâk 51) buyurmuştur.

Zikir, hatırlamak ve hatırlatmak demektir. Kelime-i tevhidi zikir olarak okumak, okuyana ve dinleyenlere Allah'ı hatırlatacağı için sevap kazandıran bir ameldir, zikirlerin en güzelidir. Resûlullah (s.a.s.), "En faziletli zikir 'Lâ ilahe illallah'; en faziletli dua da 'Elhamdülillah' demektir." (İbn Mâce, Edeb, 55) buyurmuştur.

Ramazan ayı ibadetleri ve okunacak dualar: Mübarek Ramazan ayında yapılacak ibadetler nelerdir, hangi dualar ve sureler okunur?

Ramazan ayı zikir ayı olarak bilinmektedir. Bu ay içinde çekilecek tesbihlerin faziletleri her daim hatırlatılmaktadır. On bir ayın sultanı olan bu mübarek ayda her ibadet daha faziletli sayılmıştır. Buna göre Ramazan ilk on günü çekilecek zikir şöyle:

"YA ERHAMERRAHİMİN" - GÜNDE 100 DEFA - (EY İMAN EDENLERİN EN MERHAMETLİSİ)

Ramazanın 11. ve 20. günleri arasında: 100 defa - YA GAFFAREZ ZÜNÜ (Ey günahları bağışlayan)

Ramazanın 21. ve 30. günleri arasında: 100 defa - YA ATİKARRİKAB (Ey iyileri koruyan)

Ramazan ayı ibadetleri ve okunacak dualar: Mübarek Ramazan ayında yapılacak ibadetler nelerdir, hangi dualar ve sureler okunur?

RAMAZAN AYINDA ÇEKİLECEK TESBİHLER

Ramazan ayında her pazartesi günü gün boyunca her ibadetin ardından "La havle vela Kuvvete illa billa hüvel aliyhül azim" ( Bütün güç ve kuvvet yalnızca Allah'ın yardımıyla elde edilir.) tespihi çekilmelidir. Her pazartesi mutlaka bin defa çekilmesi gereken zikir olduğunu söylemek mümkündür.

Her salı günü 100 defa olacak şekilde "Cezallahü anna Muhammeden sallallahü Teala Aleyhi ve sellem ma hüve ehlül" ( Allah bize Hz. Muhammed'e layık olma mükafatı versin.) salavatı çekilmelidir.

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