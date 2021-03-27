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ne zaman başlıyor? ne zaman, ayın kaçında tutulacak? İşte 2021 Ramazan ayının başlayacağı tarih!

Ramazan-ı Şerif'in habercisi olan mübarek Berat Kandili gecesi geldi çattı. Bu noktada, başlıyor ve hangi tarihte tutulacak sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. Bilindiği gibi, 2021 dinimizde oldukça mühim bir yere sahiptir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından dini günler ve aylar takvimi yayınlanırken 2021 Ramazan ayının başlayacağı tarih ile beraber ilk orucun açılacağı gün de belli oldu. Peki, bu yıl Ramazan ne zaman başlıyor, hangi güne denk geliyor? İşte, Ramazan ayı başlama tarihi

Giriş Tarihi: 27.03.2021 18:42 Güncelleme Tarihi: 27.03.2021 18:43
Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman, ayın kaçında tutulacak? İşte 2021 Ramazan ayının başlayacağı tarih!

Mübarek Berat Kandili gecesi geldi. Bilindiği gibi, Berat Kandili Ramazan-ı Şerif'in müjdelemektedir. Hâl böyle olunca, 2021 ne zaman başlıyor sorusunun yanıtı da gün içerisinde en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Dinimizde oldukça önemli bir yer tutan Ramazan ayı, anlamayı ve paylaşmayı ifade etmektedir. Ramazan'da farz olan oruç ibadeti yerine getirilmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından dini günler takvimi paylaşılırken 2021 Ramazan ayının başlayacağı gün ve ilk orucun açılacağı tarih de paylaşıldı. İşte, 2021 başlıyor ve hangi gün tutulacak konusuyla ilgili bilgiler;

Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman, ayın kaçında tutulacak? İşte 2021 Ramazan ayının başlayacağı tarih!

İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen dini günler ve aylar takvimine göre 2021 13 Nisan'da başlayacak.

Müslümanlar için 12 Nisan gecesi sahura kalkacak. Ramazan ayı 12 Mayıs'ta bitecek.

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Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman, ayın kaçında tutulacak? İşte 2021 Ramazan ayının başlayacağı tarih!

2021 RAMAZAN AYI NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?

bu yıl 13 Nisan 2021 tarihinde başlayacak. Müslümanlar bu tarihten itibaren farz olan oruç ibadetini yerine getirecek. Orucun son günü ise 12 Mayıs'ta Ramazan Bayramı arifesinde tutulacak.

Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman, ayın kaçında tutulacak? İşte 2021 Ramazan ayının başlayacağı tarih!

RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ 2021

Mübarek Kadir Gecesi ise 8 Mayıs'ta idrak edilecek.

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi

Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman, ayın kaçında tutulacak? İşte 2021 Ramazan ayının başlayacağı tarih!

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ

Manevi güzelliklerle dolu olan müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"

3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

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