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Haberler Yaşam Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2022 İlk sahur, iftar ne zaman ve ilk oruç ne zaman? Ramazan İmsakiye takvimi ile başlangıç tarihi
Giriş Tarihi: 29.03.2022 11:32 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022 11:33

Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2022 İlk sahur, iftar ne zaman ve ilk oruç ne zaman? Ramazan İmsakiye takvimi ile başlangıç tarihi

İlk sahur ve ilk iftar saati Ramazan ayının yaklaşmasıyla gündeme geliyor. Müslümanların iple çektiği on bir ayın sultanı ramazan ayında farz olan oruç ibadeti yerine getirilecek. Bu sene Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Ramazan'a sayılı günler kala milyonlar iftar ve sahur saatlerini, ilk sahur ve ilk iftarın ne zaman yapılacağını araştırıyor. Bu noktada ''Ramazan ne zaman? İlk sahur, iftar ne zaman ve ilk oruç ne zaman?'' sorusuna yanıt aranıyor. İşte Ramazan İmsakiye takvimi 2022 ile iftar, sahur ve imsakiye saatleri

Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2022 İlk sahur, iftar ne zaman ve ilk oruç ne zaman? Ramazan İmsakiye takvimi ile başlangıç tarihi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ramazan ne zaman sorusu yanıt bulurken İmsakiye takvimi de açıklandı. Ramazan'a sayılı günler kala Diyanet, 2022 Ramazan sayfasını güncelledi ve il il sahur ve imsak saatlerini duyurdu. Peki Ramazan ne zaman? İlk sahur, iftar ne zaman ve ilk oruç ne zaman? Ramazan İmsakiye takvimi 2022

Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2022 İlk sahur, iftar ne zaman ve ilk oruç ne zaman? Ramazan İmsakiye takvimi ile başlangıç tarihi

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2022 yılında 2 Nisan günü başlayan oruç 1 Mayıs günü son bulacak. 2 Mayıs ise Ramazan Bayramı'nın 1. günü.

Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi

Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba

Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba

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Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2022 İlk sahur, iftar ne zaman ve ilk oruç ne zaman? Ramazan İmsakiye takvimi ile başlangıç tarihi

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"

3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır.

Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2022 İlk sahur, iftar ne zaman ve ilk oruç ne zaman? Ramazan İmsakiye takvimi ile başlangıç tarihi

İLK İFTAR IĞDIR VE HAKKARİ'DE, SON İFTAR ÇANAKKALE VE EDİRNE'DE

Türkiye'de ramazan ayının ilk gününde oruç en erken 18.35'te Iğdır ve Hakkari'de, en son ise 19.46'da Çanakkale ve Edirne'de açılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, ramazan ayının ilk günü olan 2 Nisan'da en erken imsak saat 04.14'te Iğdır'da, son imsak ise 05.25'te İzmir'de gerçekleşecek. Yine ilk gün ilk iftar saat 18.35'te Iğdır ve Hakkari'de, son iftar ise saat 19.46'da Çanakkale ve Edirne'de yapılacak. Ayrıca Kırklareli ve Sinop'ta yaşayanlar, 14 saat 27 dakika oruçlu kalarak en uzun orucu tutacak, Hatay'da yaşayanlar ise 14 saat 12 dakika ile en kısa orucu tutacak.

Ramazan ayının son günü olan 1 Mayıs'ta ise; en erken imsak saat 03.21'de yine Iğdır'da, son imsak da 04.35'te İzmir ve Muğla'da gerçekleşecek. Son gün ilk iftar 19.01'de Hakkari'de, son iftar 20.18'de Edirne'de yapılacak. Ramazan ayının son gününde Sinop'ta yaşayanlar 15 saat 56 dakika oruçlu kalarak en uzun orucu tutacak, Hatay'da yaşayanlar ise 15 saat 22 dakika ile en kısa orucu tutacak.

Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2022 İlk sahur, iftar ne zaman ve ilk oruç ne zaman? Ramazan İmsakiye takvimi ile başlangıç tarihi
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