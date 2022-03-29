Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2022 İlk sahur, iftar ne zaman ve ilk oruç ne zaman? Ramazan İmsakiye takvimi ile başlangıç tarihi

İlk sahur ve ilk iftar saati Ramazan ayının yaklaşmasıyla gündeme geliyor. Müslümanların iple çektiği on bir ayın sultanı ramazan ayında farz olan oruç ibadeti yerine getirilecek. Bu sene Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Ramazan'a sayılı günler kala milyonlar iftar ve sahur saatlerini, ilk sahur ve ilk iftarın ne zaman yapılacağını araştırıyor. Bu noktada ''Ramazan ne zaman? İlk sahur, iftar ne zaman ve ilk oruç ne zaman?'' sorusuna yanıt aranıyor. İşte Ramazan İmsakiye takvimi 2022 ile iftar, sahur ve imsakiye saatleri