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Ramazan ayı son teravih namazı ne zaman, saat kaçta? İşte il il son teravih namazı saatleri
Giriş Tarihi: 28.03.2025 10:18
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025
10:26
Ramazan ayı son teravih namazı ne zaman, saat kaçta? İşte il il son teravih namazı saatleri
Ramazan ayının son teravih namazı tarihi merak ediliyor. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde Ramazan'ın son gününde kılınacak teravih namazının saati, il il farklılık gösterebiliyor. Teravih Diyanet tarafından belirlenen namaz vakitlerinde kılınıyor. Bu yıl, Ramazan'ın son teravih namazı ne zaman kılınacak?