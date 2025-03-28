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Haberler Yaşam Ramazan ayı son teravih namazı ne zaman, saat kaçta? İşte il il son teravih namazı saatleri
Giriş Tarihi: 28.03.2025 10:18 Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 10:26

Ramazan ayı son teravih namazı ne zaman, saat kaçta? İşte il il son teravih namazı saatleri

Ramazan ayının son teravih namazı tarihi merak ediliyor. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde Ramazan'ın son gününde kılınacak teravih namazının saati, il il farklılık gösterebiliyor. Teravih Diyanet tarafından belirlenen namaz vakitlerinde kılınıyor. Bu yıl, Ramazan'ın son teravih namazı ne zaman kılınacak?

Ramazan ayı son teravih namazı ne zaman, saat kaçta? İşte il il son teravih namazı saatleri

Ramazan ayının sonuna gelinmesiyle birlikte son teravih namazı, ibadet etmek isteyenler tarafından merak edilmeye başlandı Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olan bu namaz, ramazan ayının son gününde kılınacak. Peki, Ramazan ayı son teravih namazı ne zaman, saat kaçta? İşte il il son teravih namazı saatleri

Ramazan ayı son teravih namazı ne zaman, saat kaçta? İşte il il son teravih namazı saatleri

SON TERAVİH NE ZAMAN KILINACAK?

Son teravih namazı Ramazanın son günü YANİ 29 Mart 2025 Cumartesi GÜNÜ İDRAK EDİLECEK.

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Ramazan ayı son teravih namazı ne zaman, saat kaçta? İşte il il son teravih namazı saatleri

SON TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Ankara son teravih namazı saati: 20:36

İstanbul son teravih namazı saati: 20:53

İzmir son teravih namazı saati: 20:56

Adana son teravih namazı saati: 20:21

Antalya son teravih namazı saati: 20:39

Bursa son teravih namazı saati: 20:51

Diyarbakır son teravih namazı saati: 20:03

Şanlıurfa son teravih namazı saati: 20:07

Gaziantep son teravih namazı saati: 20:13

Konya son teravih namazı saati: 20:34

İL İL NAMAZ SAATLERİ

Ramazan ayı son teravih namazı ne zaman, saat kaçta? İşte il il son teravih namazı saatleri

RAMAZAN NE ZAMAN BİTECEK?

1 Mart'ta başlayan Ramazan ayı, 29 Mart Cumartesi günü sona erecek, Müslümanlar bu tarihte son kez iftar yapacak.

Ramazan Bayramı ise 30 Mart'ta başlayacak ve üç gün sürecek.

Ramazan ayı son teravih namazı ne zaman, saat kaçta? İşte il il son teravih namazı saatleri

TERAVİH NAMAZININ ÖNEMİ

Teravih namazı, Ramazan ayında oruç tutan Müslümanların geceleri Allah'a ibadet etmek için kıldıkları namazlardan biridir. Bu namaz, sünnet olarak kabul edilir ve genellikle camilerde cemaatle birlikte kılınır. Ancak, evde de kılınması mümkündür. Teravih, Kuran-ı Kerim'in hatmedilmesi, dua edilmesi ve Allah'ın rahmetine sığınılması için özel bir fırsat sunar.