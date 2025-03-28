Ramazan ayı son teravih namazı ne zaman, saat kaçta? İşte il il son teravih namazı saatleri

TERAVİH NAMAZININ ÖNEMİ

Teravih namazı, Ramazan ayında oruç tutan Müslümanların geceleri Allah'a ibadet etmek için kıldıkları namazlardan biridir. Bu namaz, sünnet olarak kabul edilir ve genellikle camilerde cemaatle birlikte kılınır. Ancak, evde de kılınması mümkündür. Teravih, Kuran-ı Kerim'in hatmedilmesi, dua edilmesi ve Allah'ın rahmetine sığınılması için özel bir fırsat sunar.