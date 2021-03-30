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Ramazan ayı tarihi: 2021 Diyanet takvimi ile başlıyor? ne zaman ve ayın kaçında tutulacak?

Ramazan-ı Şerif'in habercisi olan Berat Kandilini geride bıraktık. Bu doğrultuda, başlıyor ve hangi tarihte tutulacak sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. Bilindiği üzere, 2021 Ramazan ayı dinimizde oldukça önemli bir yere sahiptir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından dini günler ve aylar takvimi yayınlanırken 2021 Ramazan ayının başlayacağı tarih ile beraber ilk orucun açılacağı gün de belli oldu. Peki, bu yıl Ramazan ne zaman başlıyor, ayın kaçına denk geliyor? İşte, Ramazan ayı başlama tarihi

Giriş Tarihi: 30.03.2021 15:30 Güncelleme Tarihi: 30.03.2021 15:31
Ramazan ayı tarihi: 2021 Diyanet takvimi ile Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman ve ayın kaçında tutulacak?

Mübarek Berat Kandilini geride bıraktık. Berat Kandili Ramazan-ı Şerif'in müjdeler. Bu noktada, 2021 başlıyor sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. Dinimizde oldukça önemli bir yer tutan Ramazan ayı, anlamayı, sabretmeyi ve paylaşmayı ifade eder. Ramazan'da farz olan oruç ibadeti yerine getirilir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından dini günler takvimi paylaşılırken 2021 Ramazan ayının başlayacağı gün ve ilk orucun açılacağı tarih de açıklandı. İşte, 2021 Ramazan ne zaman başlıyor, hangi gün tutulacak konusuyla ilgili bilgiler;

Ramazan ayı tarihi: 2021 Diyanet takvimi ile Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman ve ayın kaçında tutulacak?

İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen dini günler ve aylar takvimine göre 2021 13 Nisan'da başlayacak.

Müslümanlar için 12 Nisan gecesi sahura kalkacak. Ramazan ayı 12 Mayıs'ta bitecek.

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Ramazan ayı tarihi: 2021 Diyanet takvimi ile Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman ve ayın kaçında tutulacak?

2021 RAMAZAN AYI NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?

bu yıl 13 Nisan 2021 tarihinde başlayacak. Müslümanlar bu tarihten itibaren farz olan oruç ibadetini yerine getirecek. Orucun son günü ise 12 Mayıs'ta Ramazan Bayramı arifesinde tutulacak.

Ramazan ayı tarihi: 2021 Diyanet takvimi ile Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman ve ayın kaçında tutulacak?

RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ 2021

Mübarek Kadir Gecesi ise 8 Mayıs'ta idrak edilecek.

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi

Ramazan ayı tarihi: 2021 Diyanet takvimi ile Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman ve ayın kaçında tutulacak?

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ

Manevi güzelliklerle dolu olan müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"

3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

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