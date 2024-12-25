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Haberler Yaşam RAMAZAN AYI TARİHLERİ 2025 | Diyanet takvimi ile Ramazan ayı ne zaman, bayram hangi gün başlayacak?
Giriş Tarihi: 25.12.2024 16:00 Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 16:00

RAMAZAN AYI TARİHLERİ 2025 | Diyanet takvimi ile Ramazan ayı ne zaman, bayram hangi gün başlayacak?

Müslümanlar için birlik beraberlik ve dayanışmanın ayı olan on bir ayın sultanı Ramazan ne zaman? Sorusu İslam alemi tarafından gündemde. Her yıl olduğu gibi bu yılda da bu ayı ibadetlerle geçirecek olan Müslümanlar için 2025 Ramazan Bayramı tarihleri sorgulanıyor. On bir ayın sona ermesiyle Ramazan Bayramı kutlanacak. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İşte başlangıç ve bitiş tarihi

RAMAZAN AYI TARİHLERİ 2025 | Diyanet takvimi ile Ramazan ayı ne zaman, bayram hangi gün başlayacak?

İslam ailemi için birlik ayı olan Ramazan'a geri sayım başladı.2025 yılında idrak edilecek olan bu mübarek ayı büyük bir heyecanla bekleyen Müslümanlar tarihleri kontrol ediyor. Peki, 2025 Ramazan Bayramı ne zaman?

RAMAZAN AYI TARİHLERİ 2025 | Diyanet takvimi ile Ramazan ayı ne zaman, bayram hangi gün başlayacak?

2025 RAMAZAN NE ZAMAN?

2025 yılında 1 Mart 2025'te başlayan Ramazan, 29 Mart 2025 Arife günüyle sona erecek.

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RAMAZAN AYI TARİHLERİ 2025 | Diyanet takvimi ile Ramazan ayı ne zaman, bayram hangi gün başlayacak?

2025 YILI RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Bu yıl Ramazan Bayramı 30 Mart 2025 tarihinde başlarken 1 Nisan 2025 tarihinde sona erecek.
RAMAZAN AYI TARİHLERİ 2025 | Diyanet takvimi ile Ramazan ayı ne zaman, bayram hangi gün başlayacak?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Bu yıl Kurban Bayramının ilk günü 6 Haziran tarihinde idrak edilirken son günü 9 Haziran olacak.

RAMAZAN AYI TARİHLERİ 2025 | Diyanet takvimi ile Ramazan ayı ne zaman, bayram hangi gün başlayacak?

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