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RAMAZAN AYI TARİHLERİ 2025 | Diyanet takvimi ile Ramazan ayı ne zaman, bayram hangi gün başlayacak?
Giriş Tarihi: 25.12.2024 16:00
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024
16:00
RAMAZAN AYI TARİHLERİ 2025 | Diyanet takvimi ile Ramazan ayı ne zaman, bayram hangi gün başlayacak?
Müslümanlar için birlik beraberlik ve dayanışmanın ayı olan on bir ayın sultanı Ramazan ne zaman? Sorusu İslam alemi tarafından gündemde. Her yıl olduğu gibi bu yılda da bu ayı ibadetlerle geçirecek olan Müslümanlar için 2025 Ramazan Bayramı tarihleri sorgulanıyor. On bir ayın sona ermesiyle Ramazan Bayramı kutlanacak. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İşte başlangıç ve bitiş tarihi