Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Ramazan ayına özel Cuma Mesajları ve Sözleri: 30 Nisan dualı, anlamlı, kısa, resimli ve yeni Cuma mesajları ile "Cumanız Mübarek Olsun!"
Giriş Tarihi: 30.04.2021 09:27 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 09:28

ayına özel ve Sözleri: dualı, anlamlı, kısa, resimli ve ile "Cumanız Mübarek Olsun!"

İslamiyet'te Müslümanların bayramı olarak bilinen bu mübarek günün gelmesiyle beraber binlerce kişi en güzel ve sözleri arayışına çıktı. Bu kutsal günün huzur ve bereketini elekronik ortamda sevdiklerine gönderdiği görsel ve metinlerle paylaşmak isteyen binlerce kişi resimli, kısa, en güzel, yeni, dualı ve anlamlı seçenekleriyle Cuma mesajları araştırması yapıyor. İşte gerek instagram ve facebook gibi sosyal mecralarda paylaşmak gerekse mesajlaşma uygulamalarından gönderebileceğiniz 'a özel en güzel Resimli Cuma mesajları ve sözleri!

Ramazan ayına özel Cuma Mesajları ve Sözleri: 30 Nisan dualı, anlamlı, kısa, resimli ve yeni Cuma mesajları ile Cumanız Mübarek Olsun!

ve sözleri bugün de binlerce vatandaşın sabah saatlerinden itibaren gündemindeki yerini aldı. İslam dininde ibadetlerle geçirilen, günahlardan kaçınılarak af dilenen bu kutsal günde manevi huzur dört bir yanı sardı. Müslüman alemi çevresiyle paylaşacağı en güzel, resimli, kısa, en güzel, yeni, dualı seçenekleriyle Cuma mesajları araştırmasına çıktı. İşte sabah.com.tr olarak sizler için hazırladığımız 'a özel en güzel Resimli Cuma mesajları ve sözleri!

Ramazan ayına özel Cuma Mesajları ve Sözleri: 30 Nisan dualı, anlamlı, kısa, resimli ve yeni Cuma mesajları ile Cumanız Mübarek Olsun!

Ey Rabbim! Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden. Amin! Hayırlı Cumalar dilerim.

"Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl." Amin! Hayırlı Cumalar.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ramazan ayına özel Cuma Mesajları ve Sözleri: 30 Nisan dualı, anlamlı, kısa, resimli ve yeni Cuma mesajları ile Cumanız Mübarek Olsun!

Allah'ım gecemizi sehere; seherimizi secdeye; secdemizi de sana ulaştır. Cumanız mübarek olsun.

Allah'ım! Aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Amin! Cumanız mübarek olsun.

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.

Ramazan ayına özel Cuma Mesajları ve Sözleri: 30 Nisan dualı, anlamlı, kısa, resimli ve yeni Cuma mesajları ile Cumanız Mübarek Olsun!

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı Cumalar dilerim.

Allah'tan bir dua gibi, Peygamber'den bir armağan gibi sevabınız bol olsun! Cumanız mübarek olsun.

Ramazan ayına özel Cuma Mesajları ve Sözleri: 30 Nisan dualı, anlamlı, kısa, resimli ve yeni Cuma mesajları ile Cumanız Mübarek Olsun!

Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun, ne de dostlar unutulsun. Cumanız mübarek olsun.

Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.

Ya Rab… Hesap günü amel defterlerimizi sağ tarafımızdan ver… Solumuzdan ve arkamızdan verip bizi mahcup eyleme. Amin! Hayırlı Cumalar.

SON DAKİKA