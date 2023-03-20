Ramazan ayında ilk sahur vakti ne zaman ve saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir İmsakiye 2023 ile iftar vakti ve sahur saatleri

Ayetlerde ve hadislerde bin aydan daha hayırlı olarak adlandırılan Ramazan ayına çok az bir süre kaldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanan İmsakiye 2023 takvimi ile Ramazan ayında sahur vakti ne zaman, saat kaçta sorusu da cevabını buldu. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Kayseri, Konya, Gaziantep, Adana, Şanlıurfa, Kocaeli, Mersin, Diyarbakır, Samsun, Balıkesir ve il il sahur vakti bilgisine sabah.com.tr'nin İmsakiye 2023 sayfasından ulaşabilirsiniz. İşte, 30 günlük Ramazan İmsakiyesi ile İstanbul sahur vakti ve il il sahur saatleri!