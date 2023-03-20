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Haberler Yaşam Ramazan ayında ilk sahur vakti ne zaman ve saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir İmsakiye 2023 ile iftar vakti ve sahur saatleri
Giriş Tarihi: 20.03.2023 11:50 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 11:50

Ramazan ayında ilk sahur vakti ne zaman ve saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir İmsakiye 2023 ile iftar vakti ve sahur saatleri

Ayetlerde ve hadislerde bin aydan daha hayırlı olarak adlandırılan Ramazan ayına çok az bir süre kaldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanan İmsakiye 2023 takvimi ile Ramazan ayında sahur vakti ne zaman, saat kaçta sorusu da cevabını buldu. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Kayseri, Konya, Gaziantep, Adana, Şanlıurfa, Kocaeli, Mersin, Diyarbakır, Samsun, Balıkesir ve il il sahur vakti bilgisine sabah.com.tr'nin İmsakiye 2023 sayfasından ulaşabilirsiniz. İşte, 30 günlük Ramazan İmsakiyesi ile İstanbul sahur vakti ve il il sahur saatleri!

Ramazan ayında ilk sahur vakti ne zaman ve saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir İmsakiye 2023 ile iftar vakti ve sahur saatleri

Diyanet İşleri Başkanlığı, 30 günlük Ramazan İmsakiyesi takvimini yayınladı. İstanbul sahur vakti başta olmak üzere, Ankara, İzmir ve diğer tüm iller için Ramazan ayında sahur vakti ne zaman, saat kaçta sorusu cevabını buldu. . İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Kayseri, Konya, Gaziantep, Adana, Şanlıurfa, Kocaeli, Mersin, Diyarbakır, Samsun, Balıkesir ve il il sahur vakti bilgisine sabah.com.tr'nin İmsakiye 2023 takviminden erişebilirsiniz. Ramazan ayında ilk sahur ne zaman? Oruç ne zaman, hangi gün tutulacak? İşte, il il imsakiye takvimi…

İMSAKİYE 2023 - İLK SAHUR NE ZAMAN?

Diyanet'in resmi internet sitesinden 30 günlük Ramazan İmsakiyesi yayınlandı. İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 ilimiz için ilk sahura kalkılacak tarih belli oldu.

Ramazan ayında ilk sahur vakti ne zaman ve saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir İmsakiye 2023 ile iftar vakti ve sahur saatleri

İLK SAHUR VAKTİ BELLİ OLDU

Müslüman âlemi için büyük öneme sahip olan on bir ayın sultanına sayılı günler kaldı. Ramazan ayının coşkusunu şimdiden yaşamaya başlayanlar ilk sahura ne zaman kalkılacak sorusuna da cevap arıyordu. İmsakiye 2023 takvimine göre, 22 Mart Çarşamba gününü 23 Mart Perşembe'ye bağlayan gece ilk sahura kalkılacak. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için sahur vakti ise şöyle;

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Ramazan ayında ilk sahur vakti ne zaman ve saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir İmsakiye 2023 ile iftar vakti ve sahur saatleri

Adana sahur vakti: 05:12

Adıyaman sahur vakti: 04:59

Afyonkarahisar sahur vakti: 05:28

Ağrı sahur vakti: 04:37

Aksaray sahur vakti: 05:15

Ramazan ayında ilk sahur vakti ne zaman ve saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir İmsakiye 2023 ile iftar vakti ve sahur saatleri

Amasya sahur vakti: 05:04

Ankara sahur vakti: 05:17

Antalya sahur vakti: 05:30

Ardahan sahur vakti: 04:36

Artvin sahur vakti: 04:39

Ramazan ayında ilk sahur vakti ne zaman ve saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir İmsakiye 2023 ile iftar vakti ve sahur saatleri

Aydın sahur vakti: 05:40

Balıkesir sahur vakti: 05:38

Bartın sahur vakti: 05:17

Batman sahur vakti: 04:47

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