Ramazan ayında ilk sahur vakti ne zaman ve saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir İmsakiye 2023 ile iftar vakti ve sahur saatleri

Diyanet İşleri Başkanlığı, 30 günlük Ramazan İmsakiyesi takvimini yayınladı. İstanbul sahur vakti başta olmak üzere, Ankara, İzmir ve diğer tüm iller için Ramazan ayında sahur vakti ne zaman, saat kaçta sorusu cevabını buldu. . İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Kayseri, Konya, Gaziantep, Adana, Şanlıurfa, Kocaeli, Mersin, Diyarbakır, Samsun, Balıkesir ve il il sahur vakti bilgisine sabah.com.tr'nin İmsakiye 2023 takviminden erişebilirsiniz. Ramazan ayında ilk sahur ne zaman? Oruç ne zaman, hangi gün tutulacak? İşte, il il imsakiye takvimi…

İMSAKİYE 2023 - İLK SAHUR NE ZAMAN?

Diyanet'in resmi internet sitesinden 30 günlük Ramazan İmsakiyesi yayınlandı. İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 ilimiz için ilk sahura kalkılacak tarih belli oldu.