Mart ayıyla beraber kademeli olarak kaldırılmaya başlanan sokağa çıkma yasağı ve diğer kısıtlamalar şimdi ise artan vakalarla yeniden gündemdeki yerini aldı. Ramazan ayında yasak var mı ramazan ayında sokağa çıkma yasağı olacak mı soruları ülke çapında gündeme taşınırken gözler bu akşamki Kabine Toplantısı'na çevrildi. Kritik kararların alındığı toplantıda bugünkü gündemlerden birinin de Ramazan ayı içerisinde uygulanması beklentiler arasında bulunan sokağa çıkma yasağı olacak. Kısıtlamaların geri geleceği iddiaları gündemi yoğun şekilde meşgul ederken tüm detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile netlik kazanacak.