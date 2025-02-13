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RAMAZAN BAŞLANGICI VE İLK ORUÇ TARİHİ! 2025 Ramazan ne zaman başlıyor, kaç gün kaldı, ilk sahur hangi gün?
Giriş Tarihi: 13.02.2025 13:11
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025
13:11
RAMAZAN BAŞLANGICI VE İLK ORUÇ TARİHİ! 2025 Ramazan ne zaman başlıyor, kaç gün kaldı, ilk sahur hangi gün?
Ramazan ayının habercisi Berat Kandili 13 Şubat Perşembe günü bugün idrak ediliyor. İslam alemi için büyük anlam ve önemi olan On Bir Ayın Sultanına sayılı günler kaldı. Diyanet, 2025 fitre miktarını duyururken, Ramazan ayı yardımlaşma ve dayanışmanın ön plana çıktığı bir dönem olarak öne çıkıyor. Peki; 2025 Ramazan ne zaman, ilk sahur hangi tarihte? İşte, detaylar.