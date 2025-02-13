RAMAZAN BAŞLANGICI VE İLK ORUÇ TARİHİ! 2025 Ramazan ne zaman başlıyor, kaç gün kaldı, ilk sahur hangi gün?

Her yıl farklı tarihlere denk gelen Ramazan ayının 2025 yılı başlangıç ve bitiş tarihleri merak konusu oldu. Müslümanlar, "2025 Ramazan ne zaman başlıyor, ne zaman sona eriyor?" sorularına yanıt ararken, Diyanet İşleri Başkanlığı resmi takvimini yayımladı. İşte 2025 yılına ait Dini Günler Takvimi ve Ramazan ayı detayları!