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Giriş Tarihi: 13.02.2025 13:11 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 13:11

RAMAZAN BAŞLANGICI VE İLK ORUÇ TARİHİ! 2025 Ramazan ne zaman başlıyor, kaç gün kaldı, ilk sahur hangi gün?

Ramazan ayının habercisi Berat Kandili 13 Şubat Perşembe günü bugün idrak ediliyor. İslam alemi için büyük anlam ve önemi olan On Bir Ayın Sultanına sayılı günler kaldı. Diyanet, 2025 fitre miktarını duyururken, Ramazan ayı yardımlaşma ve dayanışmanın ön plana çıktığı bir dönem olarak öne çıkıyor. Peki; 2025 Ramazan ne zaman, ilk sahur hangi tarihte? İşte, detaylar.

RAMAZAN BAŞLANGICI VE İLK ORUÇ TARİHİ! 2025 Ramazan ne zaman başlıyor, kaç gün kaldı, ilk sahur hangi gün?

Her yıl farklı tarihlere denk gelen Ramazan ayının 2025 yılı başlangıç ve bitiş tarihleri merak konusu oldu. Müslümanlar, "2025 Ramazan ne zaman başlıyor, ne zaman sona eriyor?" sorularına yanıt ararken, Diyanet İşleri Başkanlığı resmi takvimini yayımladı. İşte 2025 yılına ait Dini Günler Takvimi ve Ramazan ayı detayları!

RAMAZAN BAŞLANGICI VE İLK ORUÇ TARİHİ! 2025 Ramazan ne zaman başlıyor, kaç gün kaldı, ilk sahur hangi gün?

2025 RAMAZAN NE ZAMAN?

Ramazan ayı 2025 yılında 1 Mart Cumartesi günü başlayacak. Buna göre ilk oruç için ilk sahura 28 Şubat gecesi kalkılacak.

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RAMAZAN BAŞLANGICI VE İLK ORUÇ TARİHİ! 2025 Ramazan ne zaman başlıyor, kaç gün kaldı, ilk sahur hangi gün?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Toplamda 3 gün olarak idrak edilen Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar günü başlayacak. Bayramın son günü 1 Nisan olacak.

RAMAZAN BAŞLANGICI VE İLK ORUÇ TARİHİ! 2025 Ramazan ne zaman başlıyor, kaç gün kaldı, ilk sahur hangi gün?

DİNİ GÜNLER TAKVİMİ VE LİSTESİ 2025
Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba (1 Receb 1446)
Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe (2 Receb 1446)
Mirac Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar (26 Receb 1446)
Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe (14 Şaban 1446)
Ramazan-ı Şerif'in Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi (1 Ramazan 1446)
Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba (26 Ramazan 1446)
Arefe Günü: 29 Mart 2024 Cumartesi
Ramazan Bayramı 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar (1 Şevval 1446)
Ramazan Bayramı 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi (2 Şevval 1446)
Ramazan Bayramı 3. Günü: 1 Nisan 2025 Salı (3 Şevval 1446)

RAMAZAN BAŞLANGICI VE İLK ORUÇ TARİHİ! 2025 Ramazan ne zaman başlıyor, kaç gün kaldı, ilk sahur hangi gün?

KURBAN BAYRAMI AREFESİ: 5 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE
KURBAN BAYRAMI 1. GÜNÜ: 6 HAZİRAN 2025 CUMA
KURBAN BAYRAMI 2. GÜNÜ: 7 HAZİRAN 2025 CUMARTESİ
KURBAN BAYRAMI 3. GÜNÜ: 8 HAZİRAN 2025 PAZAR
KURBAN BAYRAMI 4. GÜNÜ: 9 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ

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