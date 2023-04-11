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Haberler Yaşam Ramazan Bayramı 2023 ne zaman, hangi tarihte, ayın kaçında başlıyor? Diyanet takvimi ile 2023 Ramazan Bayramı 1. günü ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak?
Giriş Tarihi: 11.04.2023 06:02 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023 06:02

Ramazan Bayramı 2023 ne zaman, hangi tarihte, ayın kaçında başlıyor? Diyanet takvimi ile 2023 Ramazan Bayramı 1. günü ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak?

Türk kültürü açısından da İslamiyet açısından da büyük bir önem taşıyan Ramazan bayramı 2023 tarihi için geri sayım resmen başladı. Bu tarihte bilindiği üzere ülkemizde resmi tatil oluyor ve hem eğitim hem de işyerleri belirli tarihler aralığında hizmetlerine ara veriyor. Bu mübarek ayın başlamasıyla oruç ibadetlerini yapan binlerce vatandaş "Diyanet ile 2023 Ramazan Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. İşte Ramazan Bayramı tarihi ve detaylar…

Ramazan Bayramı 2023 ne zaman, hangi tarihte, ayın kaçında başlıyor? Diyanet takvimi ile 2023 Ramazan Bayramı 1. günü ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak?

Ramazan Bayramı, milyonlarca çalışan ve öğrencinin gündeminde yer alıyor. 20 Nisan tarihinde sona eren bu mübarek ayla beraber her sene olduğu gibi ülke çapında resmi tatil olacak. Bu kapsamda vatandaşlar konuyla alakalı detayları merak ediyor. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? Bu yıl 2023 Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak, ayın kaçında başlayacak? İşte detaylar.

Ramazan Bayramı 2023 ne zaman, hangi tarihte, ayın kaçında başlıyor? Diyanet takvimi ile 2023 Ramazan Bayramı 1. günü ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak?

2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı Arefesi - 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün - 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün - 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün - 23 Nisan Pazar

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Ramazan Bayramı 2023 ne zaman, hangi tarihte, ayın kaçında başlıyor? Diyanet takvimi ile 2023 Ramazan Bayramı 1. günü ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak?

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Bu yıl Cuma günü başlayacak Ramazan Bayramı günleri hafta sonuna denk geldiğinden tatil günlerinde uzatma beklenmiyor. Buna göre bayram tatili toplamda 3 gün sürecek.

Ramazan Bayramı 2023 ne zaman, hangi tarihte, ayın kaçında başlıyor? Diyanet takvimi ile 2023 Ramazan Bayramı 1. günü ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak?

ARA TATİL NE ZAMAN, BAYRAM TATİLİ İLE BİRLEŞECEK Mİ?

Okullarda ikinci ara tatil 17 Nisan Pazartesi günü başlayacak, Ramazan Bayramı arifesi olan 20 Nisan Perşembe günü öğlen sona erecek.

Ramazan Bayramı 2023 ne zaman, hangi tarihte, ayın kaçında başlıyor? Diyanet takvimi ile 2023 Ramazan Bayramı 1. günü ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak?

3,5 günlük ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı resmi tatiliyle birleşecek.

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