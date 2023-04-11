Haberler Yaşam Ramazan Bayramı 2023 ne zaman, hangi tarihte, ayın kaçında başlıyor? Diyanet takvimi ile 2023 Ramazan Bayramı 1. günü ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak?

Giriş Tarihi: 11.04.2023 06:02 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023 06:02

Ramazan Bayramı 2023 ne zaman, hangi tarihte, ayın kaçında başlıyor? Diyanet takvimi ile 2023 Ramazan Bayramı 1. günü ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak?

Türk kültürü açısından da İslamiyet açısından da büyük bir önem taşıyan Ramazan bayramı 2023 tarihi için geri sayım resmen başladı. Bu tarihte bilindiği üzere ülkemizde resmi tatil oluyor ve hem eğitim hem de işyerleri belirli tarihler aralığında hizmetlerine ara veriyor. Bu mübarek ayın başlamasıyla oruç ibadetlerini yapan binlerce vatandaş "Diyanet ile 2023 Ramazan Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. İşte Ramazan Bayramı tarihi ve detaylar…