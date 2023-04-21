Ramazan Bayramı duası Arapça-Türkçe okunuşu: Diyanet Ramazan Bayramı ibadetleri ile bayramda okunacak dualar ve sureler

Ramazan Bayramı idrak edilmeye başladı. Toplamda 3 gün sürecek bayram günlerinde özellikle mezarlık ziyaretleri gündemdeki yerini aldı. Bununla birlikte Ramazan Bayramı duası Arapça, Türkçe okunuşu ve anlamı ile araştırılıyor. Mezarlıkta okunacak dua yanı sıra bayramı ibadetle de geçirmek oldukça önemli. Diyanet Ramazan Bayramı ibadetleri ile bayramda okunacak dualar ve sureler, çekilecek zikirler ve kılınacak namazlar arama geçmişlerindeki yerini aldı. İslam alemi, konuyla ilgili Peygamber Efendimiz'in hadislerine yöneldi. İşte, Ramazan Bayramı duası…