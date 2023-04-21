Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Ramazan Bayramı duası Arapça-Türkçe okunuşu: Diyanet Ramazan Bayramı ibadetleri ile bayramda okunacak dualar ve sureler
Giriş Tarihi: 21.04.2023 15:01 Güncelleme Tarihi: 21.04.2023 15:01

Ramazan Bayramı duası Arapça-Türkçe okunuşu: Diyanet Ramazan Bayramı ibadetleri ile bayramda okunacak dualar ve sureler

Ramazan Bayramı idrak edilmeye başladı. Toplamda 3 gün sürecek bayram günlerinde özellikle mezarlık ziyaretleri gündemdeki yerini aldı. Bununla birlikte Ramazan Bayramı duası Arapça, Türkçe okunuşu ve anlamı ile araştırılıyor. Mezarlıkta okunacak dua yanı sıra bayramı ibadetle de geçirmek oldukça önemli. Diyanet Ramazan Bayramı ibadetleri ile bayramda okunacak dualar ve sureler, çekilecek zikirler ve kılınacak namazlar arama geçmişlerindeki yerini aldı. İslam alemi, konuyla ilgili Peygamber Efendimiz'in hadislerine yöneldi. İşte, Ramazan Bayramı duası…

Ramazan Bayramı duası Arapça-Türkçe okunuşu: Diyanet Ramazan Bayramı ibadetleri ile bayramda okunacak dualar ve sureler

Ramazan Bayramı 1. Günü ibadetleri Diyanet ile araştırılıyor. Oruç ibadetini tamamlayan Müslümanlar bayrama ulaşmanın sevincini yaşıyor. Üç aylara hayırla veda etmek isteyenler Ramazan Bayramı duası Arapça, Türkçe okunuşu ve anlamı araştırmalarına başladı. Bayram sürecinde mezarlık ziyareti yapacaklar da okunacak dua hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Ramazan Bayramı ibadetleri, okunacak dualar ve sureler neler? İşte, cevaplar…

Ramazan Bayramı duası Arapça-Türkçe okunuşu: Diyanet Ramazan Bayramı ibadetleri ile bayramda okunacak dualar ve sureler

PEYGAMBER EFENDİMİZ'İN BAYRAM DUASI

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in okuduğu dua şöyle:

"Yâ Hayyû, yâ kayyûm, yâ bedia's-semavati ve'l-ardı, yâ ze'l-celâli ve'l-ikram."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ramazan Bayramı duası Arapça-Türkçe okunuşu: Diyanet Ramazan Bayramı ibadetleri ile bayramda okunacak dualar ve sureler

RAMAZAN BAYRAMI İBADETLERİ

Bayram geceleri kaza namazı ve nafile namaz kılınması tavsiye olunmuştur.

Mü'minlerin annesi Ümmü Habîbe Remle Binti Ebû Süfyân radıyallahu anhümâ, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken dinledim, dedi:

"Müslüman bir kimse, farzların dışında nâfile olarak her gün Allah rızası için on iki rek`at namaz kılarsa, Allah Teâlâ ona cennette bir köşk yapar" veya "Ona cennette bir köşk yapılır." (Müslim, Müsâfirîn 103)

Ramazan Bayramı duası Arapça-Türkçe okunuşu: Diyanet Ramazan Bayramı ibadetleri ile bayramda okunacak dualar ve sureler

Allah dostları mübarek gün ve gecelerde çokça Kur'ân-ı Kerîm okunmasını tavsiye buyurmuşlardır.

İbn-i Mesut'tan (r.a.) rivayet edildiğine göre, Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu:

"Kim Kur'ân-ı Kerîm'den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lâm mîm bir harftir demiyorum; bilâkis elif bir harftir, lâm bir harftir, mîm de bir harftir." (Tirmizî, Fezâilü'l-Kur'ân 16)

İbn-i Abbas'tan (r.a.) rivayet edildiğine göre, Resûlullah şöyle buyurdu:

"Kalbinde Kur'an'dan bir miktar bulunmayan kimse harap ev gibidir." (Tirmizî, Fazâilü'l-Kur'ân 18)

Ramazan Bayramı duası Arapça-Türkçe okunuşu: Diyanet Ramazan Bayramı ibadetleri ile bayramda okunacak dualar ve sureler

BAYRAMDA OKUNACAK DUA

Tövbe İstiğfar Duası Okunuşu

Tövbe "geri dönmek, rücû etmek, dönüş yapmak" anlamına gelir ve "dinde yerilmiş şeyleri terk edip övgüye lâyık olanlara yönelme" şeklinde tanımlanmaktadır. Tövbe kapısı herkese açıktır. Kâfire de müşriğe de fasığa da asiye de mücrime de günahkâra da mü'mine de. Tövbe, bir af dileme olduğundan samîmî pişmanlığın gerçekleşmesi ve affı istenen günahın bir daha yapılmaması husûsundaki kat'î azmi îcâb ettirir. Tövbe duası Arapça okunuşunu inceleyecek olursak:

Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullahe'l-azim el-kerim. ellezi lâ ilahe illa huve'l-hayyü'l-kayyumü ve etubü ileyhi tevbete abdin zalimin li- nefsihi, la yemlikü li-nefsihi mevten vela hayaten vela nüşüra-h. Ve es-elühü't - tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidayete lena, innehu, hüve't-tevvabü'r-rahim

SON DAKİKA