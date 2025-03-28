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RAMAZAN BAYRAMI FIRSATLARI! Tarım Kredi aktüel 28 Mart-4 Nisan: bayram şekerleri, çikolata, şeker, kolonya, içecekler
Giriş Tarihi: 28.03.2025 14:05
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025
14:23
RAMAZAN BAYRAMI FIRSATLARI! Tarım Kredi aktüel 28 Mart-4 Nisan: bayram şekerleri, çikolata, şeker, kolonya, içecekler
Tarım Kredi Kooperatif marketleri, Ramazan Bayramı için birbirinden çeşitli ürünleri avantajlı fiyatlarla müşterilerine sunuyor. 28 Mart itibarıyla raflarda yerini alan indirimli ürünler, temel gıda alışverişlerini cazip hale getiriyor. Bayram ikramlıklarının yanı sıra şeker, gazlı içecek çeşitleri, Türk kahvesi, maden suyu gibi birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa çıkıyor. Bütün bu gıda ürünlerine ek temizlik ve kişisel bakım ürünlerinde de cazip fiyatlar dikkat çekiyor. İşte, Tarım Kredi katalog 28 Mart-4 Nisan aktüel kataloğu ve fiyat listesi...