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Haberler Yaşam RAMAZAN BAYRAMI FIRSATLARI! Tarım Kredi aktüel 28 Mart-4 Nisan: bayram şekerleri, çikolata, şeker, kolonya, içecekler
Giriş Tarihi: 28.03.2025 14:05 Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 14:23

RAMAZAN BAYRAMI FIRSATLARI! Tarım Kredi aktüel 28 Mart-4 Nisan: bayram şekerleri, çikolata, şeker, kolonya, içecekler

Tarım Kredi Kooperatif marketleri, Ramazan Bayramı için birbirinden çeşitli ürünleri avantajlı fiyatlarla müşterilerine sunuyor. 28 Mart itibarıyla raflarda yerini alan indirimli ürünler, temel gıda alışverişlerini cazip hale getiriyor. Bayram ikramlıklarının yanı sıra şeker, gazlı içecek çeşitleri, Türk kahvesi, maden suyu gibi birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa çıkıyor. Bütün bu gıda ürünlerine ek temizlik ve kişisel bakım ürünlerinde de cazip fiyatlar dikkat çekiyor. İşte, Tarım Kredi katalog 28 Mart-4 Nisan aktüel kataloğu ve fiyat listesi...

RAMAZAN BAYRAMI FIRSATLARI! Tarım Kredi aktüel 28 Mart-4 Nisan: bayram şekerleri, çikolata, şeker, kolonya, içecekler

Bayrama özel Tarım Kredi Kooperatifi aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Market raflarında bayram şekerleri, çikolatalar müşterileri karşılıyor. Bütün bu ürünlere ek pek çok kategoride ürünler avantajlı fiyatlarla satılıyor. İşte, Tarım Kredi aktüel market indirimleri 28 Mart-04 Nisan ürünleri ve fiyat listesi…

RAMAZAN BAYRAMI FIRSATLARI! Tarım Kredi aktüel 28 Mart-4 Nisan: bayram şekerleri, çikolata, şeker, kolonya, içecekler

TARIM KREDİ MARKET BAYRAM KATALOĞU

Hediyelik Çikolata Fındıklı (250 g) : 189,90 TL

Buklet Madlen İkramlık Çikolata (208 g) : 199,00 TL

Çikolatin İkramlık (250 g) : 199,00 TL

İkramlık Çikolata Fındıklı (350 g) : 199,00 TL

İkramlık Çikolata Fındıklı (455 g) : 249,90 TL

Fındıklı (400 g) : 199,90 TL

Karışık Çikolata (250 g) : 239,90 TL

Kaplamalı Fındıklı Gofret (125 g) : 72,90 TL

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RAMAZAN BAYRAMI FIRSATLARI! Tarım Kredi aktüel 28 Mart-4 Nisan: bayram şekerleri, çikolata, şeker, kolonya, içecekler

TARIM KREDİ MARKET BAYRAM İNDİRİMLERİ

Kağıt Havlu (16'lı) : 149,90 TL

Toz Deterjan Çeşitleri (8 KG) : 169,90 TL

Yumuşatıcı Çeşitleri (1440 ML) : 109,90 TL

Çamaşır Suyu Çeşitleri (750 ML) : 49,90 TL

Klasik Oluklu Sünger (5'li) : 24,90 TL

Magic Sünger (Tekli) : 19,90 TL

Extra Desenli Peçete (200'lü) : 13,90 TL

Arap Sabunu (1000 ML) : 39,90 TL

RAMAZAN BAYRAMI FIRSATLARI! Tarım Kredi aktüel 28 Mart-4 Nisan: bayram şekerleri, çikolata, şeker, kolonya, içecekler

TARIM KREDİ MARKET BAYRAM İNDİRİMLERİ

İkramlık Çikolata (208 g) : 199,00 TL

İkramlık (250 g) : 199,00 TL

İkramlık Çikolata Fındıklı (350 g) : 199,00 TL

RAMAZAN BAYRAMI FIRSATLARI! Tarım Kredi aktüel 28 Mart-4 Nisan: bayram şekerleri, çikolata, şeker, kolonya, içecekler

TARIM KREDİ MARKET BAYRAM İNDİRİMLERİ

Şeker Çeşitleri (Damla, Coffee) (500 g) : 72,90 TL

Macaron Karışık (500 g) : 112,90 TL

Orient Mix (500 g) : 114,90 TL