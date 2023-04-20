Ramazan Bayramı hutbesi Diyanet ile yayında! 21 Nisan Cuma bayram hutbesi ve cuma hutbesi konusu nedir?

Aziz Müslümanlar!
Bayramlar, günahlardan arınma, tövbe ve istiğfar günleridir. Cenabıhak şöyle buyurmaktadır: قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰىۙ. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّه۪ فَصَلّٰىۜ "Nefsini arındıran, Rabbini zikredip namaz kılan kimse kurtuluşa ermiştir."[2] Camilerimizi bayram sevinciyle tıklım tıklım dolduran değerli kardeşlerim! Hatalarımızın ve günahlarımızın ölçüsüne bakmadan, "Benim rahmetim her şeyi kaplamıştır."[3] buyuran Yüce Rabbimizin engin hoşgörüsüne ve rahmetine sığınalım. Geleceğimizi, huzurumuzu ve umudumuzu İslam'ın rahmet yüklü mesajlarında arayalım. Arınalım her türlü kötülükten, haramlardan, kul ve kamu hakkından. Allah'ı zikirde bulalım huzuru. Namazla, ibadetle, hayır ve hasenatla yaklaşalım Rabbimize. Yaklaşalım ki bayramımız bayram olsun.
Kıymetli Kardeşlerim!
Az önce bayram namazımızı, omuz omuza, gönül gönüle eda ettik. Birazdan tekbirlerle, salavatlarla Rabbimize niyazda bulunacağız. Ancak hemen ayrılmayalım camimizden, uzaklaşmayalım birbirimizden. Allah Resûlü (sas)'in şu hadisini hep birlikte hatırlayalım: "Birbirinizle musafaha edin, el sıkışın ki içinizdeki kin gitsin. Birbirinize hediyeler verin ki sevginiz artsın, düşmanlıklar yok olsun."[4] Öyleyse bu kutlu mabette başlayalım bayram sevincini paylaşmaya. El sıkışıp kucaklaşalım birbirimizle. Güler yüzümüzü ikram edelim yanımızdaki kardeşimize. İkram edelim ki bayramımız bayram olsun.
Aziz Müminler!
Bayramlar, ebedi bayramların müjdecisidir. Öyleyse bayramı hakkıyla idrak edelim. Ramazan ve bayramın güzelliklerini ömrümüzün tamamına yayalım. Yayalım ki ahiretimiz cennet, akıbetimiz bayram olsun. Bayramımız mübarek olsun.
[1] Hucurât, 49/10.
[2] A'lâ 87/14,15.
[3] A'râf, 7/156.
[4] Muvatta', Hüsnü'l-hulk, 4.