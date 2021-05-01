HaberlerYaşamRamazan Bayramı ne zaman başlayacak? Ramazan Bayramı tarihi 2021 ile Bayram tatili hangi gün başlıyor?
Giriş Tarihi: 30.04.2021 16:25Güncelleme Tarihi: 01.05.2021 07:47
Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak? Ramazan Bayramı tarihi 2021 ile Bayram tatili hangi gün başlıyor?
Mübarek Ramazan ayının bitmesine sayılı günler kala, bayrama ilişkin araştırmalar arttı. 3 gün sürecek olan Ramazan Bayramı için hazırlıklara koyulan pek çok vatandaş, Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak? Bayram tatili hangi gün başlıyor gibi sorulara cevap aradı. İşte Ramazan Bayramı tarihi 2021...