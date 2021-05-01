Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak? Ramazan Bayramı tarihi 2021 ile Bayram tatili hangi gün başlıyor?

Ramazan ayının ilk iki haftasını geride bırakırken Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Bayram hazırlığına başlamak için Bayram tatili hangi gün başlıyor diye merak eden vatandaşlar Ramazan Bayramı ne zaman? Sorgusuyla bu duruma cevap aradı. İşte Ramazan'ın son günü ve Ramazan Bayram tatili 2021…