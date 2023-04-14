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Giriş Tarihi: 14.04.2023 16:45 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 16:45

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR, KAÇ GÜN SÜRECEK? Diyanet İşleri ile 2023 Ramazan Bayramına kaç gün kaldı, ne zaman idrak edilecek?

Ramazan Bayramına kaç gün kaldı sorusu vatandaşlar tarafından sıklıkla aratılıyor. Ramazan ayının son cuması 14 Nisan itibariyle kılındı. 17 Nisan'da tatile giren okullardan sonra öğrenciler ve ebeveynleri "Ramazan Bayramı hangi güne denk geliyor, Ramazan Bayramı ne zaman?" sorularına yanıt aramaya başladı. Diyanet İşleri dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı gelecek hafta idrak edilecek. Bu mübarek bayramda vatandaşlar işlerinden uzaklaşıp tatilin tadını çıkaracak. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı'na kaç gün kaldı? İşte detaylar

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR, KAÇ GÜN SÜRECEK? Diyanet İşleri ile 2023 Ramazan Bayramına kaç gün kaldı, ne zaman idrak edilecek?

Ramazan Bayramı arefesine az bir süre kaldı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ramazan Bayramı tarihleri duyuruldu. On Bir ayın sultanı haftaya aramızdan ayrılacak. Bu noktada Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek soruları yanıt aramaya başladı. İşte Ramazan Bayramı 2023 hakkında detaylar

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR, KAÇ GÜN SÜRECEK? Diyanet İşleri ile 2023 Ramazan Bayramına kaç gün kaldı, ne zaman idrak edilecek?

2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı Arefesi - 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün - 21 Nisan Cuma

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RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR, KAÇ GÜN SÜRECEK? Diyanet İşleri ile 2023 Ramazan Bayramına kaç gün kaldı, ne zaman idrak edilecek?

Ramazan Bayramı 2. Gün - 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün - 23 Nisan Pazar

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR, KAÇ GÜN SÜRECEK? Diyanet İşleri ile 2023 Ramazan Bayramına kaç gün kaldı, ne zaman idrak edilecek?

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Bu yıl Cuma günü başlayacak Ramazan Bayramı günleri hafta sonuna denk geldiğinden tatil günlerinde uzatma beklenmiyor. Buna göre bayram tatili toplamda 3 gün sürecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR, KAÇ GÜN SÜRECEK? Diyanet İşleri ile 2023 Ramazan Bayramına kaç gün kaldı, ne zaman idrak edilecek?

ARA TATİL NE ZAMAN, BAYRAM TATİLİ İLE BİRLEŞECEK Mİ?

Okullarda ikinci ara tatil 17 Nisan Pazartesi günü başlayacak, Ramazan Bayramı arifesi olan 20 Nisan Perşembe günü öğlen sona erecek.

3,5 günlük ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı resmi tatiliyle birleşecek.

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