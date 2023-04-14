Haberler Yaşam RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR, KAÇ GÜN SÜRECEK? Diyanet İşleri ile 2023 Ramazan Bayramına kaç gün kaldı, ne zaman idrak edilecek?

Giriş Tarihi: 14.04.2023 16:45 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 16:45

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR, KAÇ GÜN SÜRECEK? Diyanet İşleri ile 2023 Ramazan Bayramına kaç gün kaldı, ne zaman idrak edilecek?

Ramazan Bayramına kaç gün kaldı sorusu vatandaşlar tarafından sıklıkla aratılıyor. Ramazan ayının son cuması 14 Nisan itibariyle kılındı. 17 Nisan'da tatile giren okullardan sonra öğrenciler ve ebeveynleri "Ramazan Bayramı hangi güne denk geliyor, Ramazan Bayramı ne zaman?" sorularına yanıt aramaya başladı. Diyanet İşleri dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı gelecek hafta idrak edilecek. Bu mübarek bayramda vatandaşlar işlerinden uzaklaşıp tatilin tadını çıkaracak. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı'na kaç gün kaldı? İşte detaylar