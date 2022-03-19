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Haberler Yaşam Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, hangi gün ve tarihe denk geliyor? 2022 Ramazan Bayramı tatili kaç gün sürecek?
Giriş Tarihi: 19.03.2022 22:43 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022 22:43

Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, hangi gün ve tarihe denk geliyor? 2022 Ramazan Bayramı tatili kaç gün sürecek?

Ramazan Bayramı İslam aleminin merak ettiği dini günlerin başında geliyor. Üç ayların sonuncusu ve On Bir Ayın Sultanı olan mübarek Ramazan ayına haftalar kaldı. Ramazan ayının nihayete ermesiyle birlikte bayrama erişmenin coşkusu tüm Müslüman coğrafyasında hissedilecek. Pek çok kişi bu kıymetli tarihe ilişkin Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, hangi gün ve tarihe denk geliyor sorularının yanıtını araştırıyor. 2022 Ramazan Bayramı tatili kaç gün sürecek? İşte Ramazan Bayramı tarihi ve merak edilenlerin yanıtı…

Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, hangi gün ve tarihe denk geliyor? 2022 Ramazan Bayramı tatili kaç gün sürecek?

Ramazan ayı bu yıl 2 Nisan'da başlıyor. Bu mübarek ayın başlangıcıyla birlikte tüm İslam coğrafyasında oruç ibadeti ifa edilecek, bu mübarek ayın faziletinden faydalanmak üzere milyonlarca kişi dualarda buluşacak. Yılın ilk dini bayramı da bu mübarek ayın sonunda idrak edilecek. Peki Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, hangi gün ve tarihe denk geliyor, kaç gün sürecek? İşte 2022 Ramazan Bayramı tatili tarihi ve konuya ilişkin detaylar…

Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, hangi gün ve tarihe denk geliyor? 2022 Ramazan Bayramı tatili kaç gün sürecek?

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bu sene Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacak. Bir aylık oruç ibadeti 1 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek.

2 Mayıs Pazartesi ise Ramazan Bayramı'nın ilk günü olacak.

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Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, hangi gün ve tarihe denk geliyor? 2022 Ramazan Bayramı tatili kaç gün sürecek?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İşte 2022 yılı Ramazan Bayramı'nın idrak edileceği tarihler;

Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, hangi gün ve tarihe denk geliyor? 2022 Ramazan Bayramı tatili kaç gün sürecek?

Ramazan Bayramı Arifesi: 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, hangi gün ve tarihe denk geliyor? 2022 Ramazan Bayramı tatili kaç gün sürecek?

RAMAZAN ANLAMI VE ÖNEMİ

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır.

Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"

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