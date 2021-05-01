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Giriş Tarihi: 30.04.2021 16:25 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021 12:59

Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, tatili kaç gün sürecek? 2021 Ramazan Bayramı tarihi ayın kaçında, hangi güne denk geliyor?

Ramazan ayının ilk iki haftasını geride bıraktığımız şu günlerde, mübarek Ramazan ayının bitmesine sayılı günler kala, bayrama ilişkin araştırmalar arttı. 3 gün sürecek olan Ramazan Bayramı için hazırlıklara koyulan pek çok vatandaş, 2021 yılında Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor diye araştırdı. Bu yıl sokağa çıkma yasağında karşılanacak olan Ramazan Bayramı hangi gün diye merak edildi. Son oruca kalkılacağı günü öğrenmek isteyen vatandaşlar arefe günü ne zaman sorusuna da cevap aradı. Bu yıl koronavirüs salgını sebebiyle toplu bayramlaşmalar, kalabalık bayram sofraları ve akraba ziyaretleri yapılamayacak. Tam kapanma nedeniyle evlere kapanan vatandaşlar telefon ve görüntülü aramalar ile bayramlaşacak. İşte 2021 dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı tarihi...

Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, tatili kaç gün sürecek? 2021 Ramazan Bayramı tarihi ayın kaçında, hangi güne denk geliyor?

Ramazan ayının ilk iki haftasını geride bırakırken Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Bayram hazırlığına şimdiden başlayan Müslüman alemi, Ramazan Bayramı hangi gün başlıyor diye merak etti. Ramazan ayını yolculamanın hüznüyle bayram coşkusunu bir arada yaşayan vatandaşlar, Ramazan Bayramı ne zaman? sorgusuyla bu duruma cevap aradı. İşte orucun son tutulacağı tarih, arefe ve Ramazan Bayramı tarihi…

Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, tatili kaç gün sürecek? 2021 Ramazan Bayramı tarihi ayın kaçında, hangi güne denk geliyor?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Bereket ayı mübarek Ramazan'a kavuşmamızın üzerinden iki hafta geçti. Ülke genelinde yavaş yavaş bayram hazırlıklarına başlandı. Hazırlıklarını yetiştirmek isteyen vatandaşlar Ramazan Bayramı ne zaman diye araştırıyor. Son sahura hangi gün kalkılacağı da merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini takvimine göre Ramazan Bayramı 2021 yılında 13 Mayıs Perşembe başlayıp 15 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.

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Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, tatili kaç gün sürecek? 2021 Ramazan Bayramı tarihi ayın kaçında, hangi güne denk geliyor?

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

bu yıl kamu çalışanlarına 9 gün olarak belirlendi. Kamuda çalışan memurlar 10-11 Mayıs'ta tam gün, 12 Mayıs'ta yarım gün idari izinli sayılacak. Özel kurumlar ise bu konuda karar vermekte serbest olacak. Kamu ve özel tüm kurumlarda tam kapanma sürecinde asgari personel bulundurulacak. Evden çalışma imkanı olan personeller bu şekilde çalışmaya yönlendirilecek.

Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, tatili kaç gün sürecek? 2021 Ramazan Bayramı tarihi ayın kaçında, hangi güne denk geliyor?

RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

Arefe: 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi

Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, tatili kaç gün sürecek? 2021 Ramazan Bayramı tarihi ayın kaçında, hangi güne denk geliyor?

ORUÇ NE ZAMAN BİTİYOR?

Son oruç 12 Mayıs Çarşamba günü tutulacak. 13 Mayıs Perşembe günü Ramazan Bayramı başlayacak. Dolayısıyla son sahura 11 Mayıs gecesi kalkılacak.

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