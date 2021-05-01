Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, tatili kaç gün sürecek? 2021 Ramazan Bayramı tarihi ayın kaçında ve hangi güne denk geliyor?

Ramazan ayını yarıladığımız şu günlerde, mübarek Ramazan ayının bitmesine sayılı günler kala, bayrama ilişkin araştırmalar arttı. 3 gün sürecek olan Ramazan Bayramı için hazırlıklara koyulan pek çok vatandaş, 2021 yılında Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor diye araştırdı. Bu yıl sokağa çıkma yasağında karşılanacak olan Ramazan Bayramı hangi gün diye merak edildi. Son oruca kalkılacağı günü öğrenmek isteyen vatandaşlar arefe günü ne zaman sorusuna da cevap aradı. Bu yıl koronavirüs salgını sebebiyle toplu bayramlaşmalar, kalabalık bayram sofraları ve akraba ziyaretleri yapılamayacak. Tam kapanma nedeniyle evlere kapanan vatandaşlar telefon ve görüntülü aramalar ile bayramlaşacak. İşte 2021 dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı tarihi...