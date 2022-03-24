Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam RAMAZAN BAYRAMI 2022 ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak? Ramazan Bayramı resmi tatili ne zaman, hangi güne denk geliyor?
Giriş Tarihi: 24.03.2022 12:13 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022 12:13

RAMAZAN BAYRAMI 2022 ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak? Ramazan Bayramı resmi tatili ne zaman, hangi güne denk geliyor?

On bir ayın sultanının sona erdiği ve hem İslamiyet hem de Türk kültürü açısından büyük bir önem taşıyan 2022 Ramazan bayramı için şimdiden geri sayım başladı. Bu mübarek ayın başlamasına kısa bir süre kala milyonlarca vatandaş "Diyanet ile 2022 Ramazan Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. Bu tarihte bilindi üzere ülkemizde resmi tatil oluyor ve hem eğitim hem de işyerleri belirli tarihler aralığında hizmetlerine ara veriyor. Hal böyleyken özellikle de çalışan kesim bayram tatilinin kaç gün olacağı konusunda detayları şimdiden merak ediyor. İşte Ramazan Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak? Sorusunun yanıtı…

RAMAZAN BAYRAMI 2022 ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak? Ramazan Bayramı resmi tatili ne zaman, hangi güne denk geliyor?

Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında başlayacak ve bayram tatili kaç gün olacak soruları milyonlarca vatandaşın henüz bu aya girmeden gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere bu yıl Ramazan Bayramı Mayıs ayında idrak edilecek. 2 Mayıs'ta sona eren bu mübarek ayla beraber her sene olduğu gibi ülke çapında resmi tatil olacak. Bu kapsamda vatandaşlar konuyla alakalı detayları merak ediyor. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? Bu yıl 2022 Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak, ayın kaçında başlayacak? İşte detaylar;

RAMAZAN BAYRAMI 2022 ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak? Ramazan Bayramı resmi tatili ne zaman, hangi güne denk geliyor?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı Arifesi - 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün - 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün - 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün - 4 Mayıs 2022 Çarşamba

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
RAMAZAN BAYRAMI 2022 ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak? Ramazan Bayramı resmi tatili ne zaman, hangi güne denk geliyor?

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bu sene Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacak. Bir aylık oruç ibadeti 1 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek.

2 Mayıs Pazartesi ise Ramazan Bayramı'nın ilk günü olacak.

RAMAZAN BAYRAMI 2022 ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak? Ramazan Bayramı resmi tatili ne zaman, hangi güne denk geliyor?

RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı, arifeyle birlikte 3.5 gün sürüyor. Ramazan Bayramı tatili, hafta sonu tatiliyle birlikte 5 gün sürecek. Bayram sonrası perşembe ve cuma günlerinin tatil olup olmadığıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

RAMAZAN BAYRAMI 2022 ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak? Ramazan Bayramı resmi tatili ne zaman, hangi güne denk geliyor?
SON DAKİKA