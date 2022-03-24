Haberler Yaşam RAMAZAN BAYRAMI 2022 ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak? Ramazan Bayramı resmi tatili ne zaman, hangi güne denk geliyor?

Giriş Tarihi: 24.03.2022 12:13 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022 12:13

RAMAZAN BAYRAMI 2022 ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak? Ramazan Bayramı resmi tatili ne zaman, hangi güne denk geliyor?

On bir ayın sultanının sona erdiği ve hem İslamiyet hem de Türk kültürü açısından büyük bir önem taşıyan 2022 Ramazan bayramı için şimdiden geri sayım başladı. Bu mübarek ayın başlamasına kısa bir süre kala milyonlarca vatandaş "Diyanet ile 2022 Ramazan Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. Bu tarihte bilindi üzere ülkemizde resmi tatil oluyor ve hem eğitim hem de işyerleri belirli tarihler aralığında hizmetlerine ara veriyor. Hal böyleyken özellikle de çalışan kesim bayram tatilinin kaç gün olacağı konusunda detayları şimdiden merak ediyor. İşte Ramazan Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak? Sorusunun yanıtı…