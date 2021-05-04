Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün? Diyanet 2021 takvimine göre Ramazan Bayramı tarihi
Giriş Tarihi: 04.05.2021 10:33 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 10:34

ne zaman, hangi gün? Diyanet 2021 takvimine göre

tarafından yayınlanan dini günler takvimine göre tarihi belli oldu. Koronavirüs gölgesin geçecek olan bu seneki bayram tam kapanmaya denk gelince vatandaşlar Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün sorusuna yanıt aramaya başladı. Oruç ibadetinin son günlerinin yaklaşmasıyla evlerde bayram telaşı başlarken gözler bayram tatilinin kaç gün olacağına çevrildi. Diyanet takvimine göre Ramazan ayının bitişi 12 Mayıs Çarşamba akşamı olacak. Peki Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün? Diyanet 2021 takvimine göre ile ilgili detaylar…

Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün? Diyanet 2021 takvimine göre Ramazan Bayramı tarihi

Milyonlarca Müslüman her sene Ramazan Bayramını heyecan içinde bekliyor. Özellikle çalışan kesimden milyonlarca vatandaş ne zaman sorusunun yanıtı merak konusu oluyor. Müminler için büyük değere sahip olan bugünün yine birlik ve beraberlik içerisinde dualarla geçmesi bekleniyor. Tam kapanma sürecinde Şeker Bayramı olarak da bilinen Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, hangi gün gibi soruların yanıtları için gözler Diyanet takvimine çevrildi. İşte tarihi

Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün? Diyanet 2021 takvimine göre Ramazan Bayramı tarihi

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet'in paylaştığı dini günler takviminde yer alan bilgilere göre 13 Mayıs 2021 Perşembe günü idrak edilecek.

2021 RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ

13 Mayıs Perşembe günü başlıyor.

15 Mayıs, Cumartesi günü bitiyor.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs 2021 Pazartesi ve 11 Mayıs 2021 Salı günleri tam gün, 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü yarım gün idari izinli sayılmalarına karar verildi.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü "Covid-19 kapsamında kamu çalışanlarına yönelik tedbirler" adlı genelge yayımladı.

Genelgede Covid-19'un yayılımın en aza indirilmesi amacıyla, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceği hatırlatıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün? Diyanet 2021 takvimine göre Ramazan Bayramı tarihi

İlgili genelgede yer alan esnek çalışma yöntemlerinin titizlikle uyulması gerektiği ifade edildi. Genelgede, 30 Nisan 2021 tarihi itibariyle; sağlık, güvenlik, acil çağrı gibi kritik görev alanları hariç olmak üzere; hizmetlerin asgari personelle yürütülmesi, yine hizmetlerin yürütülmesi için asgari personel bulundurması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs 2021 Pazartesi ve 11 Mayıs 2021 Salı günleri tam gün, 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü yarım gün idari izinli sayılmalarına karar verildi.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün? Diyanet 2021 takvimine göre Ramazan Bayramı tarihi
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün? Diyanet 2021 takvimine göre Ramazan Bayramı tarihi
SON DAKİKA