Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün? Diyanet takvimine göre 2021 Ramazan Bayramı tarihi belli oldu!

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı tarihi belli oldu. Koronavirüs gölgesin geçecek olan bu seneki bayram tam kapanmaya denk gelince vatandaşlar Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün sorusuna yanıt aramaya başladı. Oruç ibadetinin son günlerinin yaklaşmasıyla evlerde bayram telaşı başlarken gözler bayram tatilinin kaç gün olacağına çevrildi. Diyanet takvimine göre Ramazan ayının bitişi 12 Mayıs Çarşamba akşamı olacak. Peki Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün? Diyanet 2021 takvimine göre Ramazan Bayramı tarihi ile ilgili detaylar…