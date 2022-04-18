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Haberler Yaşam Ramazan Bayramı tatili kaç gün, ne zaman? 2022 bayram tatili uzatıldı mı, 9 gün olacak mı?
Giriş Tarihi: 18.04.2022 12:40 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 12:41

Ramazan Bayramı tatili kaç gün, ne zaman? 2022 bayram tatili uzatıldı mı, 9 gün olacak mı?

Bayram tatili kaç gün sorusu gündemdeki yerini aldı. Ramazan ayının sonuna doğru yaklaşılırken bayram tatili planı yapmak isteyenler 'Ramazan Bayramı tatili ne zaman, hangi güne denk geliyor' sorularına yanıt arıyor. Mayıs ayında idrak edilecek 2022 Ramazan Bayramı, son orucun ardından gelecek. Bayram arefesinden hafta sonu ile birleşen Ramazan bayramı tatili bir sonraki hafta sonu ile birleşmesi halinde 9 gün olabilir. Peki, ramazan bayramı tatili kaç gün olacak, Ramazan Bayramı tatili 9 gün olacak mı, uzatıldı mı? İşte cevaplar…

Ramazan Bayramı tatili kaç gün, ne zaman? 2022 bayram tatili uzatıldı mı, 9 gün olacak mı?

Ramazan bayramı tatili resmi olarak 3 gün sürüyor ancak arefe gününden hafta sonu ile birleşen bayram tatili 5 gün olarak değerlendirilebilecek. Ancak bayram tatilinin 9 güne uzaması de söz konusu. Planları konusunda kararsız olanlar "Ramazan Bayramı tatili kaç gün" sorusunun netleşmesini bekliyor. Peki, Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak, bayram tatili 9 güne uzatılacak mı? İşte merak edilenler…

Ramazan Bayramı tatili kaç gün, ne zaman? 2022 bayram tatili uzatıldı mı, 9 gün olacak mı?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı'nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

- Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

- Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

- Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

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Ramazan Bayramı tatili kaç gün, ne zaman? 2022 bayram tatili uzatıldı mı, 9 gün olacak mı?

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Ramazan Bayramı tatili 1 Mayıs pazar günü başlayacak. Arife günü yarım gün tatil olarak sayılacak. Ardından Ramazan Bayramı'nın 1. günü pazartesi başlayacak ve son günü Çarşamba ile resmi tatil bitecek.

Önceki haftanın hafta sonu dahil edildiğinde 5 gün olarak değerlendirilebilecek Ramazan Bayramı tatili için 9 gün konusu gizemini koruyor.

Ramazan Bayramı tatili kaç gün, ne zaman? 2022 bayram tatili uzatıldı mı, 9 gün olacak mı?

BAYRAM TATİLİ UZAYACAK MI?

Geçtiğimiz yıllarda bayram tatilinden sonraki günler de tatil sayılıp iki hafta sonu ile bayram tatilleri birleştirilmişti. Bu düzen devam ederse perşembe ve cuma günleri de tatil olabilir. Böylece bayram tatili 9 güne uzayabilir ancak henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Ramazan Bayramı tatili kaç gün, ne zaman? 2022 bayram tatili uzatıldı mı, 9 gün olacak mı?