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Haberler Yaşam Ramazan Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor, kaç gün resmi tatil olacak? Ramazan Bayramı tatili kaç gün, ne zaman başlıyor?
Giriş Tarihi: 27.03.2023 10:32 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 10:32

Ramazan Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor, kaç gün resmi tatil olacak? Ramazan Bayramı tatili kaç gün, ne zaman başlıyor?

Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında başlayacak ve bayram tatili kaç gün olacak soruları milyonlarca çalışan ve öğrencinin gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere bu yıl Ramazan Bayramı Nisan ayında idrak edilecek. 20 Nisan tarihinde sona eren bu mübarek ayla beraber her sene olduğu gibi ülke çapında resmi tatil olacak. Bu kapsamda vatandaşlar konuyla alakalı detayları merak ediyor. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? Bu yıl 2023 Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak, ayın kaçında başlayacak? İşte detaylar;

Ramazan Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor, kaç gün resmi tatil olacak? Ramazan Bayramı tatili kaç gün, ne zaman başlıyor?

Hem İslamiyet hem de Türk kültürü açısından büyük bir önem taşıyan 2023 Ramazan bayramı için şimdiden geri sayım başladı. Bu mübarek ayın başlamasıyla oruç ibadetlerini yapan binlerce vatandaş "Diyanet ile 2023 Ramazan Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. Bu tarihte bilindi üzere ülkemizde resmi tatil oluyor ve hem eğitim hem de işyerleri belirli tarihler aralığında hizmetlerine ara veriyor. Hal böyleyken özellikle de çalışan kesim bayram tatilinin kaç gün olacağı konusunda detayları şimdiden merak ediyor. İşte Ramazan Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak? Sorusunun yanıtı…

Ramazan Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor, kaç gün resmi tatil olacak? Ramazan Bayramı tatili kaç gün, ne zaman başlıyor?

2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı Arefesi - 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün - 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün - 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün - 23 Nisan Pazar

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Ramazan Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor, kaç gün resmi tatil olacak? Ramazan Bayramı tatili kaç gün, ne zaman başlıyor?

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Bu yıl Cuma günü başlayacak Ramazan Bayramı günleri hafta sonuna denk geldiğinden tatil günlerinde uzatma beklenmiyor. Buna göre bayram tatili toplamda 3 gün sürecek.

Ramazan Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor, kaç gün resmi tatil olacak? Ramazan Bayramı tatili kaç gün, ne zaman başlıyor?

ARA TATİL NE ZAMAN, BAYRAM TATİLİ İLE BİRLEŞECEK Mİ?

Okullarda ikinci ara tatil 17 Nisan Pazartesi günü başlayacak, Ramazan Bayramı arifesi olan 20 Nisan Perşembe günü öğlen sona erecek.

Ramazan Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor, kaç gün resmi tatil olacak? Ramazan Bayramı tatili kaç gün, ne zaman başlıyor?

3,5 günlük ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı resmi tatiliyle birleşecek.

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