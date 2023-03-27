Ramazan Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor, kaç gün resmi tatil olacak? Ramazan Bayramı tatili kaç gün, ne zaman başlıyor?

Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında başlayacak ve bayram tatili kaç gün olacak soruları milyonlarca çalışan ve öğrencinin gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere bu yıl Ramazan Bayramı Nisan ayında idrak edilecek. 20 Nisan tarihinde sona eren bu mübarek ayla beraber her sene olduğu gibi ülke çapında resmi tatil olacak. Bu kapsamda vatandaşlar konuyla alakalı detayları merak ediyor. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? Bu yıl 2023 Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak, ayın kaçında başlayacak? İşte detaylar;