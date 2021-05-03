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Haberler Yaşam Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? 2021 Ramazan Bayram tatili 9 gün mü, özel sektör ve kamuda birleşti mi?
Giriş Tarihi: 03.05.2021 16:41 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 16:42

tatili kaç gün olacak? 2021 Ramazan Bayram tatili 9 gün mü, özel sektör ve kamuda birleşti mi?

Ramazan ayının sonlarına doğru gelinirken 2021 tatili de merak konusu oldu. Özel sektör ve kamu çalışanları, bayram tatili kaç gün, 9 gün mü oldu sorusuyla bilgi edinmeye çalışıyor. Bilindiği gibi, bayram tatili bu yıl tam kapanmaya denk geliyor. Durum böyle olunca, kaç gün olacak konusuyla ilgili gelişmeler de yakından takip ediliyor. Peki, 2021 Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü oldu, özel sektör ve kamuda birleşti mi? İşte, bayram tatili hakkında bilgiler

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? 2021 Ramazan Bayram tatili 9 gün mü, özel sektör ve kamuda birleşti mi?

Mayıs ayı itibarı ile 2021 tatili için geri sayım da sürüyor. Bu yıl Ramaza Bayramı tatili tam kapanma sürecine denk geliyor. Bu noktada, bayram tatili kaç gün olacak ve 9 gün mü konusuyla ilgili gelişmeler merak konusu oldu. Özel sektör ile beraber kamu çalışanları da bayram tatilinin kaç gün olduğunu öğrenmeye çalışıyor. İşte, 9 gün mü olacak sorusunun yanıtı

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? 2021 Ramazan Bayram tatili 9 gün mü, özel sektör ve kamuda birleşti mi?

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Diyanet 2021 dini günler takvimine göre, "Bin aydan daha hayırlı" olarak tasvir edilen mübarek Kadir Gecesi 8 Mayıs'ta idrak edilecek.

Kadir Gecesi oruç, dua, namaz ve çeşitli ibadetler ile İslam aleminde ifa edilecek.

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Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? 2021 Ramazan Bayram tatili 9 gün mü, özel sektör ve kamuda birleşti mi?

2021 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

13 Mayıs Perşembe günü başlıyor.

15 Mayıs, Cumartesi günü bitiyor.

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? 2021 Ramazan Bayram tatili 9 gün mü, özel sektör ve kamuda birleşti mi?

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

tatili 9 gün oldu. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs 2021 Pazartesi ve 11 Mayıs 2021 Salı günleri tam gün, 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü yarım gün idari izinli sayılmalarına karar verildi.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü "Covid-19 kapsamında kamu çalışanlarına yönelik tedbirler" adlı genelge yayımladı.

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? 2021 Ramazan Bayram tatili 9 gün mü, özel sektör ve kamuda birleşti mi?

Genelgede Covid-19'un yayılımın en aza indirilmesi amacıyla, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceği hatırlatıldı.

İlgili genelgede yer alan esnek çalışma yöntemlerinin titizlikle uyulması gerektiği ifade edildi. Genelgede, 30 Nisan 2021 tarihi itibariyle; sağlık, güvenlik, acil çağrı gibi kritik görev alanları hariç olmak üzere; hizmetlerin asgari personelle yürütülmesi, yine hizmetlerin yürütülmesi için asgari personel bulundurması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs 2021 Pazartesi ve 11 Mayıs 2021 Salı günleri tam gün, 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü yarım gün idari izinli sayılmalarına karar verildi.

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